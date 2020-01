Liverpool vinner også uten sine største stjerner

Liverpool stiller uten flere av sine beste i søndagens FA-cupkamp mot Shrewsbury. Liverpool vinner nok uansett og blir en av våre sikre på søndagskupongen.

Søndagens tippekupong består av 4. rundekampen i FA-cupen mellom Shrewsbury og Liverpool, en kamp fra skotsk Premiership, tre kamper fra La Liga, fem kamper fra Serie A og avsluttes med to kamper fra tysk Bundesliga. Bonuspotten er på ca 1,9 mill kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Shrewsbury - Liverpool

FA-cup 4. runde. Shrewsbury spiller i League One til daglig, men ligger på en beskjeden 16. plass med 34 poeng. Det er uansett hele 12 poeng ned til Tranmere under streken, mens det ikke er mer enn sju poeng opp til Oxford på playoff. Tok seg til 4. runde ved å eliminere Bristol City etter 1-1 borte og seier 1-0 hjemme i omkampen. Holdt Wolverhampton til 2-2 hjemme i 4. runde i FA-cupen forrige sesong, men tapte da 2-3 på Molineux i omkampen. Brukbare 5-4-3 på hjemmebane i League One.

Liverpool sparte mer eller mindre hele førstelleveren sin hjemme mot Everton i 3. runde, men vant likefullt kampen 1-0, til tross for at Everton stilte med et sterkt lag. Jürgen Klopp kommer garantert til å rotere betydelig på sitt lag også nå. Dejan Lovren, Joel Matip og Fabinho er blant spillerne som er ventet å starte kampen. Friskmeldte Naby Keita er også en av dem som kan starte kampen. Sadio Mane, James Milner og Shaqiri er uansett ute med skader.

Liverpool vinner stort sett alle fotballkampene de deltar i med eller uten toppet lag. B.

2. Hearts - Rangers

Skotsk Premiership. Tradisjonsrike Hearts med en katastrofal sesong hittil. Ligger helt sist med kun 14 poeng, men fikk i det minste med seg ett poeng når årets første serierunde ble spilt onsdag kveld. Da endte det 0-0 borte mot Ross County. Fikk også med seg ett poeng i hjemmekampen mot Aberdeen i romjulen (1-1). Kun en hjemmeseier hittil (1-5-5).

Rangers på 2. plass med 53 poeng, men de har kun to poeng opp til Celtic med en kamp mindre spilt (Celtic spiller lørdag). Slo nettopp Celtic 2-1 borte i fjorårets siste serierunde og gjorde jobben og ikke så mye mer, da de slo St Mirren 1-0 hjemme onsdag. Totalt 9-2-0 på bortebane.

Det endte 1-1 mellom lagene tidligere i sesongen i Edinburgh, mens Rangers vant begge bortekampene forrige sesong. Vi gir Hearts en liten poengsjanse i denne. UB.

3. Valladolid - Real Madrid

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga. Uavgjortspesialist Valladolid med poengdeling i fem av sine seks siste seriekamper. Ligger på 15. plass før helgens serierunde med 22 poeng og har seks poeng ned til Celta Vigo under streken. Kun ett hjemmetap hittil, men samtidig kun to seire på hjemmebane (2-6-1). Hjemmelaget kan stille bortimot skadefritt.

Real Madrid er a poeng med Barcelona før helgens serierunde. Begge står med 43 poeng, men Real er bak på dårligere målforskjell. Er uten tap på sine 11 siste seriekamper (7-4-0). Eden Hazard er fortsatt ute med skade. Dani Carvajal soner karantene. Sergio Ramos er høyst usikker.

Det står 0-1-3 på de fire siste tilsvarende. Vi spiller UB.

4. Real Sociedad - Mallorca

Kun en seier på de fem siste seriekampene, så "hvetebrødsdagene" ser ut til å være over for Martin Ødegaard og hans Real Sociedad. Begge seriekampene etter nyttår er tapt. Holder likevel en flott 6. plass med 31 poeng, og har ikke mer enn fire poeng opp til Sevilla på 4. plass. 4-2-3 totalt hjemme. Igor Zubeldia er klar igjen etter karantene.

Mallorca med en knallsterk 4-1 seier hjemme over Valencia forrige søndag og tok seg dermed opp på sikker plass og ligger fjerde sist med 18 poeng. Det skiller to poeng ned til Celta Vigo under streken. Hele 17 poengene er tatt hjemme. Mallorca med seriens desidert svakeste bortestatistikk og har kun tatt ett poeng på sine ni første bortekamper (0-1-8).

Det må være toppsjanse for Real Sociedad her. H.

5. Getafe - Real Betis

Etter å ha fått juling og tapt 0-3 hjemme for Real Madrid i årets første seriekamp, slo Getafe tilbake med en flott 3-0 seier borte mot Leganes forrige fredag. Avanserte dermed til 5. plass og står med 33 poeng. Det skiller kun to poeng opp til 3. plassen. Flotte 5-3-2 på hjemmebane. Har få skader i troppen.

Real Betis satset før sesongstart, men fikk likevel en svak innledning på sesongen. Er imidlertid i klar bedring og står med flotte 4-2-1 på sine sju siste seriekamper. Overbevisende 3-0 seier hjemme mot Real Sociedad sist søndag. Har kommet seg opp på 12. plass og med 27 poeng, er det kun åtte poeng opp til Sevilla på 4. plass. Må dog forbedre seg på bortebane og har kun vunnet en bortekamp til nå (1-4-4).

Det står 4-0-2 på de seks siste tilsvarende. Bortelaget har kapasitet. HB.

6. Parma - Udinese

De fem neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra italiensk Serie A. Det ble som ventet for tøft for Parma borte mot Juventus sist søndag. To scoringer av brennhete Cristiano Ronaldo sørget for 2-1 seier til Juve. Parma har uansett levert bra og ligger på 8. plass med 28 poeng. Det er kun tre poeng opp til Milan på 6. plass og Parma har en kamp mindre spilt. 5-1-4 totalt på hjemmebane. Gervinho og Inglese er fortsatt ute med skader.

Udinese nede på 14. plass med 24 poeng. Etter tre strake seire, ble det overtidstap (2-3) borte mot AC Milan forrige søndag. Bortebane har generelt vært et problem for Udinese denne sesongen (2-1-7). Samir er eneste spiller ute med skade, mens Ignacio Pussetto er solgt til Watford.

5-2-1 på de åtte siste tilsvarende, det endte forøvrig 2-2 forrige sesong. H.

7. Sampdoria - Sassuolo

Sampdoria var sjanseløse borte mot Lazio lørdag og lå under 0-3 allerede etter 20 minutter. Det endte tilslutt med 1-5 tap. Men 5-1 seier mot Brescia i forrige hjemmekamp. Det har uansett vært en skuffende sesong for Sampdoria som ligger helt nede på 16. plass med kun 19 poeng. Det er ikke mer enn fire poeng ned til Spal under streken. Moderate 3-3-4 på hjemmebane. Forsvarssspilleren Julian Chabot (fem seriekamper fra start) soner karantene. Fabio Depaoli og Alex Ferrari er eneste fravær av betydning ellers.

Sassuolo snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Torino sist lørdag og avanserte dermed til 16. plass. Totalt 22 poeng og ligger på 15. plass og har sju poeng ned til Spal under streken. Moderate 2-3-5 på bortebane. Har noen spillere ute med skade.

Vi merker oss at det står 1-2-3 på de seks siste tilsvarende oppgjørene i Genova. Sampdoria bør unngå tap nå. HU.

8. Verona - Lecce

Verona har klart seg bra etter opprykket fra Serie B og ligger på 10. plass med 26 poeng. Fire kamper på rad uten tap nå og fikk med seg ett poeng fra den tøffe bortekampen mot Bologna sist helg. Godkjente 4-3-3 på hjemmebane. Midtbanespilleren Mattia Zaccagni (16 seriekamper fra start) soner karantene, mens spissen Eddy Salcedo (fem seriekamper fra start) er eneste spiller ute med skade.

Lecce er tross at de fortsatt ikke har vunnet på hjemmebane (0-5-5), fortsatt over streken i Serie A. Det skyldes en brukbar bortestatistikk med 3-2-5. Står med totalt 16 poeng og har ett poeng ned til Spal under streken. Var faktisk nærmest seieren hjemme mot Inter sist helg, men det endte 1-1. Diego Faras og Marco Calderoni er de eneste spillerne ute med skade.

Begge lagene spilte i Serie B forrige sesong. Da endte tilsvarende oppgjør 0-2. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Roma - Lazio

Byderby på Stadio Olimpico eller Derby della Capitale som det heter på italiensk. Roma på 4. plass og 38 poeng etter sin 3-1 seier borte mot Genoa sist helg. Det var en opptur etter to strake hjemmeseire mot hhv Torino og Juventus. Har en del skader i troppen. Talentfulle Nicolo Zaniolo er ute for sesongen. Henrikh Mkhityrian, Diego Perotti, Javier Pastore, Amadou Diware, Davide Santon og Davide Zappacosta mangler også.

Lazio med 11 strake seire etter å ha nedsablet Sampdoria med 5-1 sist helg hjemme. Ciro Immobile med tre nye scoringer i den kampen og er allerede oppe i 23 seriemål denne sesongen. Danilo Cataldi er eneste fravær av betydning.

1-1 i tilsvarende kamp tidligere i sesongen, mens lagene vant hver sin kamp forrige sesong. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Napoli - Juventus

Ekstremt skuffende sesong for Napoli som ligger helt nede på 11. plass med kun 24 poeng. Kun en seier på de ti siste seriekampene (1-3-6) og 0-2 tap hjemme for Fiorentina sist helg. Normalt meget hjemmesterke Napoli har allerede tapt fem hjemmekamper denne sesongen (3-2-5). Fikk i det minste en liten opptur i midtuken ved å vinne 1-0 hjemme mot Lazio i Coppa Italia og ta seg til semifinale. Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Dries Mertens og Allan er ute med skader.

Juventus holder strålende form og kvalifiserte seg for semifinale i Coppa Italia i midtuken med seier 3-1 hjemme mot Roma. Cristiano Ronaldo er i knallform. Scoret ett av målene mot Roma og har ni seriemål på de siste seks seriekampene og 16 seriemål totalt. Fem strake seire i Serie A og ettersom Inter har spilt uavgjort i sine to siste, har nå Juventus fire poengs forsprang på toppen av tabellen. Chiellini og Khedira er fortsatt ute med skader. Fine 7-2-1 på bortebane.

Det står 0-1-2 på de tre siste tilsvarende i Napoli. Juventus vinner trolig igjen. B.

11. Werder Bremen - Hoffenheim

De to siste kampene på søndagskupongen er begge fra tysk Bundesliga. Etter å ha avsluttet 2019 med fire strake serietap slo Werder Bremen tilbake lørdag med 1-0-seier borte mot Fortuna Düsseldorf. Det sendte laget forbi nettopp Fortuna Düsseldorf og opp på kvalifiseringsplassen, ett poeng foran Fortuna på direkte nedrykk. Står med totalt 17 poeng og har ursvake 1-2-5 på hjemmebane. Har en drøss med skader og i tillegg soner Niklas Moisander karantene.

Ustabile Hoffenheim skuffet med 1-2 tap hjemme for Eintracht Frankfurt i den første serierunden i Bundesliga etter vinterpausen sist lørdag. Ligger på 8. plass med 27 poeng og har levert solide 4-2-2 på sine åtte første bortekamper.

1-4-1 på de seks siste tilsvarende i Bremen. Denne er åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen åpnet etter vinterpausen med 4-1-seier borte mot tabelljumbo Paderborn forrige søndag. Ligger på 6. plass med 31 poeng og har kun fire poeng opp til Borussia Mönchengladbach på 4. plass. Helt greie 3-4-2 på hjemmebane.

Fortuna Düsseldorf tapte den meget viktige hjemmekampen mot Werder Bremen sist lørdag med 0-1. Falt dermed ned til nest siste plass og direkte nedrykk, men har kun ett poeng opp til kvalikplassen. Svært moderate 1-2-6 på bortebane.

2-0 seier til Bayer Leverkusen i tilsvarende oppgjør i fjorårssesongen. H.

