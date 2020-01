Liverpool virker helt uovervinnelige

Liverpool har vunnet 22 av 23 ligakamper denne sesongen. Det er vanskelig å tippe mot dem.

Det er et par skikkelige godbiter på onsdagens langoddsprogram. Det er klart for returoppgjøret i semifinalen i ligacupen mellom Manchester City og Manchester United på Etihad og Liverpool møter West Ham til hengekamp i Premier League på London Stadium. Det er kvartfinale i Coppa Italia mellom Inter og Fiorentina, og det er flere kamper fra den spanske cupen. Ellers spiller både Celtic og Rangers kamper i skotsk Championship. Det er full runde i den norske Eliteserien i håndball. På hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan og natt til torsdag spilles det seks kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 323 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

West Ham United - Liverpool pause/fulltid - U/B 4,30 (spillestopp kl 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Hengekamp i Premier League. Det er krise i West Ham og ansettelsen av David Moyes som manager har ikke bidratt til bedring. West Ham vant riktignok den første hjemmekampen under Moyes på 1. nyttårsdag med 4-0 mot Bournemouth, men de tre neste har kun gitt ett poeng. Sist helg røk de også ut av FA-cupen etter å ha tapt mot West Brom.

The Hammers er uten seier i de fire siste kampene under David Moyes, tre har endt med tap og nå er det bare målforskjellen som holder med over nedrykksstreken. West Ham har aldri funnet seg helt til rette på London Stadium. Det viser også resultatene på banen. De har kun vunnet én av de siste åtte hjemmekampene i Premier League.

De får det ikke lett mot Liverpool. Jürgen Klopps menn har nå vunnet 22 av 23 Premier League-kamper denne sesongen De står med 14 seire på rad før onsdagens kamp. Forrige gang Liverpool gikk på et tap i Premier League var tilbake i januar 2019. Den vanvittige formen gjør at Liverpool har 16 poengs forsprang på serietoer, Manchester City.

Liverpool er også ubeseiret i 21 Premier League-kamper som er spilt på en onsdag (15 seire og seks uavgjorte). Det siste onsdagstapet kom mot Stoke i desember 2012. Vi tror ikke at West Ham klarer å ødelegge den statistikken.

West Ham-keeper Lukasz Fabianski nærmer seg et comeback etter å ha slitt med en skade i låret. The Hammers må også teste Robert Snodgrass, som har hatt probemer med et kne. Ryan Fredericks, Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko, Arthur Masuaku og Jack Wilshere er alle ute med skader.

Liverpool-manager Jürgen Klopp skiftet ut hele laget til FA-cupkampen mot Shrewsbury i helgen, men han vil stille med sitt beste lag til kampen mot West Ham. Spissen Sadio Mane, som har scoret i de tre siste kampene mot the Hammers, er eneste som er ute. Han sliter med en muskelskade.

Liverpool har ledet til pause i de fire siste bortekampene, men vi er usikker på om de klarer det denne gangen. West Ham har kun ligget under til pause i to av de siste ti hjemmekampene. De har ledet i fem og spilt uavgjort i tre. Likevel har de kun tatt elleve poeng på hjemmebane denne sesongen. West Ham er laget som har tatt færrest poeng på hjemmebane sammen med Southampton.

I valget mellom B/B og U/B på objektet pause/fulltid, lar vi oss friste av hele 4,30 i odds på U/B-spillet.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset