Liverpool viser hvem som bestemmer

Det er ingen tvil om at høydepunktet på lørdagens langoddsprogram er byderbyet mellom Manchester City og Manchester United. Men det spilles også fire andre kamper i Premier League, hvor Jose Mourinhos Tottenham møter Burnley og ligaleder Liverpool er i aksjon borte mot Bournemouth. Ellers er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Det spilles også interessante kamper i 1. Bundesliga, i Serie A og La Liga. I tillegg er det Skiathlon verdenscup i langrenn fra Lillehammer. Det er hopp kvinner på Lillehammer og det er hopp for gutta i Russland. Lørdag kveld er det verdenscup utfor for både kvinner og menn.

Bournemouth - Liverpool (Pause/fulltid dobbel) B/B - 2,00 (spillestopp kl. 1555)

Bournemouth tapte 0-1 mot Crystal Palace i midtuken. Dermed fortsetter nedturen for Joshua King & Co., som har tapt de fire siste kampene. Eddie Howes mannskap har kun tatt tre poeng i én av de siste ni kampene siden slutten av september, og de er på full fart nedover tabellen. Før helgens kamper er the Cherries på 14.-plass med 16 poeng, kun to poeng over nedrykksstreken. Situasjonen blir ikke bedre av at Eddie Howe kobles til den ledige managerjobben i Everton.

Liverpool på sin side fortsetter å vinne, selv på dårlige dager. Jürgen Klopps menn knuste Everton 5-2 i Merseyside-derbyet i midtuken. Det var Liverpools sjette Premier League-seier på rad, og de har nå tatt 43 av 45 mulige poeng denne sesongen. Seieren gjorde at Anfield-laget har satt ny klubbrekord med 32 ligakamper på rad uten tap.

Et skår i gleden var at lekkasjen i Liverpool-forsvaret fortsatte. De slapp inn to mål mot Everton, og har ikke klart å holde nullen i noen av de tolv siste kampene - i alle turneringer. I Premier League har de bare gått av banen i to av de siste 15 kampene uten å slippe inn mål.

The Cherries er statistisk sett det dårligste laget i Premier League for øyeblikket, siden de har tapt fire kamper på rad. De har også tapt de fire siste kampene mot Liverpool. Målforskjellen: 14-0!

Bournemouth er svekket før denne kampen. Adam Smith sliter med en ankelskade, mens toppscorer Harry Wilson får ikke spille mot Liverpool siden han er på lån fra Merseyside-klubben. Steve Cook er fortsatt ute etter en skade han pådro seg i kampen mot Spurs sist helg, og heller ikke Joshua King er spilleklar.

Liverpool får tilbake keeper Alisson som var suspendert mot Everton De har ingen nye skader. Joel Matip har fortsatt problemer med kneet sitt og spiller ikke på Vitality Stadium. Det gjør heller ikke Fabinho og Nathaniel Clyne.

Bournemouth har tapt fire kamper på rad, og sist tapte de 0-1 mot et Crystal Palace-lag som spilte med ti mann i over 70 minutter. Vi tror de taper igjen her.

