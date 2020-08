Liverpool viser ingen nåde mot Salzburg

Liverpool skal vinne enkelt mot Red Bull Salzburg, som har mistet flere nøkkelspillere siden de møtte Premier League-laget i Champions League sist sesong.

Liverpool fortsetter forberedelsene til 2020-2021-sesongen i Østerrike, og tirsdag spiller Jürgen Klopps menn den andre og siste treningskampen før de møter Arsenal i Community Shield til helgen. Motstander er Red Bull Salzburg. Se kampen her fra tirsdag klokken 16.00!

Red Bull Salzburg - Liverpool 3,90 - 4,20 - 1,52 B (spillestopp kl. 15.55)

Liverpool har dårlig tid til å få laget i kampform. Premier League starter allerede 12 september. Lørdag spiller Klopps menn Community Shield, og deretter drar mange av spillere på landslagssamlinger. Det betyr at Liverpool-manageren ikke har tid til å eksprimentere så mye. Han må kjøre inn den førsteelleveren han har tenkt å bruke til helgen.

Overlegne i Østerrike

Salzburg vant sin syvende tittel i Østerrike sist sesong. De endte tolv poeng foran nummer to på tabellen, Rapid Wien, etter kun å ha tapt to av 32 ligakamper.

Laget fra Wolfgang Amadeus Mozart fødeby avsluttet sesongen i starten av juli, og de startet sesong oppkjøringen i starten av august. Red Bull-laget har spilt fire treningskamper før kampen mot Liverpool. Salzburg tok en imponerende 4-1-seier mot franske Nice 8. august, men de tapte 1-4 mot nederlandske Ajax sist lørdag.

Jesse Marschs mannskap spilte mot Liverpool i gruppespillet i Champions League sist sesong. De tapte 0-2 hjemme mot Premier League-laget og gikk på et 3-4-tap i en ellevill match på Anfield. Hwang Hee-chan, Minamino og Erling Braut Haaland scoret målene for Salzburg. Alle tre har forlatt klubben. Minamino ble hentet til Liverpool i januar, mens tenåringssensasjonen Erling Braut Haaland gikk til storklubben Borussia Dortmund. Hwang Hee-Chan fulgte etter Braut Haaland til Bundesliga i sommer, hvor han skal spille for RB Leipzig neste sesong.

Erling Braut Haaland scoret ett av de tre målene til Salzburg mot Liverpool på Anfield, men han og flere andre nøkkelspillere har forlatt klubben. Foto: Joe Klamar (AFP)

Situasjonen er ikke ukjent for Salzburg. De er vant til å utvikle spillere, selge dem videre og finne nye talenter, men vi tror Jesse Marsch vil trenge litt tid for å erstatte dem spillerne som har forlatt klubben i løpet av sesongen.

Fåtr Minamino sjansen fra start?

Liverpool banket det nyopprykkede Bundesliga-laget Stuttgart 3-0 på lørdag, hvor Roberto Firmino, Naby Keita og Rhian Brewster scoret målene. De regjerende Premier League-mesterne stilte med et tilnærmet toppet lag i første omgang med blant andre Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane og Firmino. Det vil de også gjøre mot Red Bull Salzburg.

Den tidligere Salzburg-spilleren Takumi Minamino spilte andre omgang for Liverpool, men japaneren vil antakeligvis vise seg frem mot gamleklubben tirsdag, og han er aktuell fra start.

Jordan Henderson, Joel Matip og Alex Oxlade-Chamberlain er alle ute med skader.

Heller ikke Divock Origi, Xherdan Shaqiri og Loris Karius er i kamptroppen, mens Ki-Jana Hoever fikk en smell i ankelen mot Stuttgart. Det er usikkert om han kommer til å spille.

Den engelske mesterne starter sesongen mot nyopprykkede Leeds 12. september, før de møter Chelsea og Arsenal senere samme måneden. Det er viktig for Liverpool å bygge selvtillit, og vi tror ikke de tar lett på Salzburg-kampen selv om det er en treningskamp.

Vi tror Liverpool vinner denne kampen. Oddsen på seier er 1,52 er itt snaut med på en dag med et litt tynt oddsprogram så funker det.

