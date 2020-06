Liverpoolfans, det skjer nå!

Det er på tide å klype seg skikkelig godt i armen. Det er faktisk helt sant.

Dette er en kommentar skrevet av Pål Nisja-Wilhelmsen. Jeg er er sjef for avdelingen som drifter Sportspill for Amedias aviser. Dette er ikke meningen til Amedias aviser hvor det finnes fans av alt fra Aston Villa til Manchester United i England. Merkelig nok.

Det er lenge siden nå. Jeg var 17 år. Året var 1990. Den 28. april ble Liverpool seriemestere i England for attende gang etter en seier mot QPR (Med mål av Ian Rush og John Barnes, for øvrig). To måneder etter ble jeg voksen, og det at Liverpool vant serien var naturlig. Slik det skulle være.

Liverpoolfan som ung mann

Jeg ble Liverpool-fan da jeg var 7 år gammel etter at nabogutten overbeviste meg om at Manchester United-trøya jeg hadde fått av min far var stygg, og at det var feil lag jeg holdt med. I den rekkefølgen.

Det var tidlig på våren i 1979. Fra da jeg ble fan til jeg ble voksen etter loven, i 1990, vant Liverpool serien åtte ganger. Det var like vanlig som pannekaker, Colargol og Stjerneposen.

Det er 30 år siden 1990. Liverpool har ikke vunnet serien etter at jeg ble voksen. Jeg husker ikke så godt da Liverpool vant sist. Det føltes så naturlig den gangen, og jeg var mer opptatt av kjærligheten. Mitt første virkelige forhold var i ferd med å gå til helvete, og klassekameratene mine gikk sammen i russebil uten meg. Det var nok å tenke på. Dessuten var det normalen at Liverpool vant serien. Kun unntaksvis var det et annet lag på toppen av tabellen.

Lite skulle jeg vite at det ikke ville fortsette slik.

Du kan spille på Liverpools kamp mot Everton her

En ung fotballfan samlet både på fotballkort og klistremerker med heltene.

Første kamp på Anfield

Den første kampen jeg så på Anfield var den 19. august 1992, motstander var Sheffield United med den så smått legendariske manageren Dave Bassett. For Liverpool var det Graeme Souness som var manager, den tidligere storspilleren jeg hadde elsket på 80-tallet.

Stjernespissen Brian Deane sendte bortelaget i føringen etter trettiseks minutter. Stående på The Kop fikk jeg likevel se Liverpool kjempe seg tilbake til en seier 2-1 etter mål av Mark Walters og Paul Stewart.

Likevel var det i neste kamp jeg fikk virkelig smake på sjelen til laget. George Grahams Arsenal kom til Anfield som delvis favoritter. Laget hadde vunnet serien i 90/91, og etter en skuffende sesong året etter var de revansjesugne. Liverpool hadde for øvrig endt på 6. plass sesongen før, og tok sølvet bak Arsenal da de vant. Likevel, man forventet hjemmeseier. Det kokte der jeg stod på The Kop. Liverpool skulle slå de tilreisende fra London.

Liverpools lagoppstilling og et stående The Kop fra sesongen 92/93 (satt ned med litt tilfeldig plassering, skal jeg innrømme) med det som neppe ble noen legender med noen klare unntak (Ronnie Whelan og Jan Mølby, selvfølgelig, og det som var det store talentet Steve McManaman). Dean Saunders fikk 42 seriekamper for Liverpool, 11 mål. En spiller som Michael Thomas må vel dessverre huskes best for hva han gjorde mot Liverpool.

Slik ble det ikke. Liverpool stilte med en lagoppstilling som knapt ville skremt noen. Nicky Tanner var blant spillerne på banen, og under hele kampen stod en veldig stor lokal fyr og ropte på ham kontinuerlig. Til slutt våget en spjælete rødhåret totning å spørre om hvorfor:

Gotta support the team, laddy. When he plays for Liverpool he is the best we have.

Fra den dagen har jeg husket hans rop hver gang jeg blir irritert over prestasjonen til en spiller: Come 'on, Nicky Tanner, my lad. You can do it.

De fleste med et objektivt syn på fotball ville nok konkludert med at Nicky Tanner ikke kunne gjøre det. Muligens kunne årene hjulpet, men han fikk et ryggproblem som gjorde at han måtte legge opp. I denne kampen klarte han det i hvert fall ikke, rent objektivt. Uansett. Nicky Tanner er for meg symbolet på Liverpool FC, og det å holde med laget. Samme hvem som spiller, og samme hvor dårlige man mener de er så støtter man spillerne. For fotball er ikke objektivt.

Og, ja, Liverpool tapte 2-0. Anders Limpar og Ian Wright scoret for Arsenal.

Et lite apropos for den kampen: Jan Mølby spilte for Liverpool og John Faxe Jensen for Arsenal. De to danskene var med noen år senere da Danmark vant EM, men det er en helt annen historie.

Finaler og sang

En del år senere dro jeg nok en gang på tur til Liverpool. En god del år senere var året 2003, og anledningen var en ligacupfinale. Storlaget, med grøss og gru, Manchester United var motstander og stor favoritt. Laget ville senere vinne serien, hele 26 poeng foran Liverpool på en femteplass.

Fergusons Manchester United stilte med stjerner som David Beckham, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy og norske, tidligere medlem av Liverpools norske suppoerterklubb, Ole Gunnar Solskjær på benken. Liverpool på sin side hadde Riise, Carragher, Owen og legenden Steven Gerrard.

T.V.: På Sentrum Scene etter at Liverpool har vunnet Champions League (igjen). T.H.: Foran Anfield med portrettmodus på selfie (alltid kjekt dagen etter å ha vært ute i Liverpool.

Liverpool vant 2-0, og på veien hjem gikk jeg sammen med en haug med nordmenn forbi en pub som hadde blitt okkupert av Unitedfans etter kampen. De skrek til oss:

- Fuck off back to Norway.

Den rødhårede Liverpoolelskende Pål Nisja svarte raskt, og kontant, som fikk vår reiseleder til å øke farten betraktelig følgende:

- Fuck off back to London.

(Kort forklaring: Da United var på sitt beste, altså rundt da med Alex Ferguson, fikk naturlig nok laget en del fans fra hovedstaden). Som fotballfan er du oss, du er en masse, du er en og alle samtidig.

To år senere dro jeg på finale igjen, denne gangen i Istanbul. Lang historie som mange har hørt før ville jeg som så mange andre gi opp i pausen før jeg hørte Liverpoolfansen synge You'll never Walk Alone.

Sangen jeg alltid hadde elsket, men som nå ble noe enda større. Det ble et enda større kamprop. Det ble plutselig en sterk forståelse jeg burde hatt før: Gjennom regn, gjennom vind, gjennom alt. Uansett.

Liverpoolfan som litt eldre (t.v.) med to barn og familie (lengst til høyre)

Årlig tur

Fra og med den gangen har jeg prøvd å dra årlig til Liverpool. Da jeg før de to finalene hadde fulgt med på alt av Liverpool, og selvfølgelig vært medlem av supporterklubben ble det viktigere, større og nærere.

Liverpoolturer var nærhet og virkelighet. På puber jeg kjenner godt, på Anfield, på restauranter jeg elsker og med en lokalbefolkning som er vennligere enn ryktet skulle tilsi.

For en gang kommer laget til å vinne, men jeg er der ellers også. Når det regner, når det er iskaldt og når Allison sparker ballen over hele banen til Salah som scorer mot erkerivalen sammen med to av mine barn.

For to år siden begynte jeg å legge ut tabellen etter hver serierunde fra NRK tekst-tv på Facebook. Til mye spott og en del glede. Det skulle bli en greie til alt var helt klart. Til vi faktisk vant.

Så kom pandemien. Fotballen ble satt på pause. Fans av laget som ledes av det tidligere medlemmet i Liverpools supporterklubb krysset fingrene på sosiale medier for en avlysning.

Jeg nynnet. For inne i meg har jeg skrevet om en kjent fotballsang.

Everyone seems to know the score

They've seen it all before

They just know

They're so sure

That Liverpool's gonna throw it away

Gonna blow it away

But I know they can play

'Cause I remember

Thirty years of hurt

Never stopped me dreaming

Vi har vært nære før, men så sklei vi på bananskall. Nå skal det ikke gå an at Liverpool ikke klarer det, men jeg feirer ikke. Ikke enda. Ikke før det er helt klart.

Det skjer nå. Jeg klyper meg i armen hver dag, men det skjer nå.

Du kan spille på Liverpools kamp mot Everton her