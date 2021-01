Alle Liverpools tre borteseire denne sesongen har kommet i London. Vi tror de tar sesongens fjerde borteseier i hovedstaden mot West Ham.

Liverpool har bare vunnet tre av ti bortekamper i 2020-2021-sesongen, og alle tre seirene har kommet i London. De har vunnet mot Chelsea (2-0), Crystal Palace (7-0) og Tottenham (3-1).

Det er også en ting til de tre kampene har til felles. Sadio Mané har scoret i alle tre. Senegaleseren har satt inn fire av de tolv målene til Liverpool. Mané har også trives i kampene mot West Ham. Han scoret fem mål på de seks siste kampene mot the Hammers.

Vi tror Liverpool og Sadio Mané vinner to bortekamper på rad for første gang denne sesongen.

Engelsk, Premier League. The Hammers er i kjempeform. De har vunnet de første seks kampene i kalenderåret for første gang i historien, hvorav fire av dem har kommet i Premier League.

West Ham kan med seier mot Liverpool søndag tangere klubbrekorden sin med fem Premier League-seire på rad. Den ble satt for 15 år siden.

Moyes sliter mot Klopp

Men det er iallfall to grunner til å tro at West Ham får problemer. Laget fra Øst-London har gått ni kamper på rad uten seier mot Liverpool. Som ikke det er nok, har David Moyes er elendig statistikk mot Jurgen Klopp. The Hammers-manageren er uten seier i seks Premier League-kamper på rad mot tyskeren, og vi tror ikke at han klarer å rette på den statistikken søndag.

Etter en rekke svake resultater tok Liverpool en sterk borteseier mot Tottenham Hotspur torsdag. Scoringer av Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold og Sadio Mane gjorde at Merseyside-laget vant 3-1 i hovedstaden.

Søndag skal de regjerende Premier League-mesterne møte West Ham, og det store spørsmålet er hvem som skal spille i de skaderammede midtforsvaret hos Liverpool.

Med Joel Matip, Fabinho, Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med skader, begynner det å bli få alternativer på midtstopperplassen for manager Jürgen Klopp.

Jordan Henderson og Nat Phillips spilte sammen i midtforsvaret i andre omgang mot Tottenham, og de er i følge Liverpool Echo favoritter til å starte mot West Ham. Et annet alternativ er 19 år gamle Rhys Williams.

Vingbackene Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold imponerte torsdag, og de starter sannsynligvis kampen på London Stadium søndag.

Starter Curtis Jones?

Klopp gjorde en taktisk endring på midtbanen i torsdagens kamp mot Tottenham. Da dro han Gini Wijnaldum ned i den defensive midtbanerollen, mens Thiago Alcantara ble flyttet opp bak spissene.

Wijnaldum løste oppgaven perfekt, Thiago var bedre og sammen med dem spilte James Milner som ga midtbanen rutine. Om Milner, som nå har fylt 35 år, kan spille tre kamper på åtte dager er diskutabelt, men Curtis Jones er et alternativ som kan bidra med mer sprut offensivt.

Alex Oxlade-Chamberlain og Xherdan Shaqiri er andre alternativer om Klopp vil satser mer fremover, mens Naby Keita er fortsatt ute med skade.

Det er ingen tvil om at Liverpools offensive trio Mohamed Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino har funnet formen igjen. Klopp vil antakeligvis starte med dem på topp i London. Takumi Minamino og Divock Origi kan muligens få sjansen i midtuken hjemme mot Brighton and Hove Albion.

Liker seg på London Stadium

Liverpool er ubeseiret i de fire siste kampene på London Stadium. De står bokført med tre seire og én uavgjort. Vi tror ikke de taper søndagens kamp heller.

Det har stått uavgjort til pause i tre av de fire siste oppgjørene mellom Liverpool og West Ham. The Hammers viser glimrende form. De er ubeseiret i de seks siste ligakampene, og de har vunnet de fire siste. Dette blir ikke enkelt for Anfield-laget.

Liverpool røk ut av FA-cupen mot Manchester United forrige helg, men vi så tegn til forbedring, særlig offensivt, og fremgangen fortsatte mot Tottenham torsdag.

Dette blir en tøff kamp for Jurgen Klopps mannskap, men det er en kamp de skal vinne hvis de spiller på samme måte som i kampen mot Spurs. Vi tror Liverpool leder til pause og vinner til slutt. B/B-spillet gir 2,50 i odds.

