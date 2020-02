Liverpools unggutter går for seier på Anfield

Liverpool stiller med et rent U23-lag i tirsdagens omkamp i FA-cupen. Vi tror ungguttene ordner avansement.

Tirsdagens langoddsprogram byr på fem omkamper i 4. runde i FA-cupen i England. I tillegg er det fire åttedelsfinaler i DFB Pokal i Tyskland og Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund skal i aksjon borte mot Werder Bremen. I følge velrenommerte www.kicker.de starter Haaland på benken. Det er også midtukerunde i Ligue 1 i Frankrike og tre kamper spilles tirsdag. På hockeyfronten er det finale i Champions League mellom tsjekkiske Mountfield og svenske Frölunda.

Liverpool - Shrewsbury H 1,82 (spillestopp kl 20.40)

FA-cupen, 4 runde, omkamp. Jurgen Klopp sitter ikke på trenerbenken når Liverpool møter Shrewsbury til omkamp i FA-cupen på Anfield tirsdag. Liverpool-manageren overlater ansvaret til U23-trener Neil Critchley.

Critchley ledet også et ungt Liverpool-lag i ligacup-tapet mot Aston Villa da førstelaget spilte VM for klubblag i Qatar. Også i tirsdagens kamp vil serielederen i Premier League stille med U23-laget sitt, men det betyr ikke nødvendigvis at Shrewsbury får en lett match.

Den første kampen mellom lagene endte 2-2. Liverpool ledet 2-0 tidlig i andre omgang, og de fleste trodde løpet var kjørt for League One-klubben, men Shrewsbury kom tilbake og to scoringer av Jason Cummings sørget for omkamp på Anfield.

Etter 2-2-kampen på New Meadow sa Klopp at ingen av spillerne i førstelaget ville spille omkampen på Anfield, og den beslutningen er endelig. Kampen kommer midt i den første uken av vinterpausen til Liverpool, og tyskeren har tenkt å la spillerne få hvile slik at de er best mulig forberedt til avslutningen av Premier League og Champions League.

Liverpool topper Premier League 22 poeng foran Manchester City på andreplass, og de henger fortsatt med i Champions League, hvor de møter Atletico Madrid i den første åttendedelsfinalen 18. februar.

Det er sikkert de som vil gå for en skrell i denne matchen, men jeg er ikke en av dem. Liverpool har et sterkt U23-lag, og selv om de tapte mot Premier League-klubben Aston Villa i ligacupen, så tror jeg ikke de går på samme smellen mot et lag fra nivå tre i England.

Shrewsbury levert et fantastisk comeback for en drøy uke siden, men de er ute av form. De har kun vunnet én av de siste ti kampene. På bortebane har det klabbet skikkelig for dem, og de har ikke vunnet siden før jul. Statistikken viser at de er uten seier i de seks siste bortekampene. Gjestene har faktisk tapt tre av de siste fire bortekampene, blant annet begge kampene etter comebacket mot Liverpool.

Mot Aston Villa viste U23-laget til Liverpool at de var urutinerte defensivt i de første 45 minuttene, men spillere har hatt en bratt læringskurve og flere av U23-spillerne har allerede gjort seg bemerket for førstelaget, særlig Curtis Jones, som scoret et kunstverk av et mål på Anfield mot Everton i den forrige runden av FA-cupen. Harvey Elliott, som fortsatt bare er 16 år, har fått mer og mer førstelagserfaring også, mens

Pedro Chirivella, Ki-Jana Hoever, Yasser Larouci og Sepp van den Berg har også vist seg frem på dette nivået tidligere. Hoever, som fylte 18 år, skal forsøke å ta høyrebackplassen fra lovende Neco Williams.

Elliott og Jones må antakeligvis dra lasset offensivt. Begge har vist at de holder mål mot Premier League-motstand, og begge var sentrale da Liverpool slo ut Everton i den forrige runden i FA-cupen. Jeg tror at de unge Liverpool-spillerne vi terriorisere backrekken til Shrewsbury. De har scoret i syv av de ti siste kampene, og de kommer til å score mot League One-laget. Liverpool-seier gir 1,82 i odds. Det funker greit som et singeltips.

