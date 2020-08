Loddet som ble glemt i baksetet skjulte toppremien

Kvinnen fra Nordland kom på at hun hadde lagt igjen et JubileumsFlax-lodd i bilen. I loddet skjulte det seg 100.000 kroner i 25 år fremover.

- Fredag var jeg og handlet. Litt utpå ettermiddagen lørdag kom jeg på at jeg hadde slengt loddet i baksetet etter at jeg hadde satt inn varene. Jeg gikk i bilen og hentet det og satte meg ned og skrapte, forteller kvinnen til Norsk Tipping.

Det viste seg å være lurt å ikke la loddet gå helt i glemmeboken. Kvinnen fra Nordland nærmest måpte da hun sa at det var selve toppgevinsten hun skrapte frem.

- Jeg ble veldig overrasket. Men jeg turte ikke å føle noen glede før jeg fikk sjekket at det stemte. Det ble en lang helg, sier vinneren, som ønsker å være anonym.

- Da kom følelsene!

Mandag morgen reiste hun ned til kommisjonæren hvor hun hadde kjøpt loddet for å få verifisert at hun hadde vunnet.

- Da kom følelsene! Jeg begynte å skjelve. Jeg holdt på å begynne å grine da jeg sto hos kommisjonæren, men jeg klarte å beherske meg, forteller den heldige vinneren.

Det stemte, og kvinnen kan nå vente seg 100.000 kroner i 25 år fremover - det vinneren også må ta stilling til er hvilken dag hun vil ha premien utbetalt. Hver bursdag i 25 år kanskje?

