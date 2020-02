Lørdag er det rentepenger på Braut Haaland

Erling Braut Haaland sjokkerer hele fotball-Europa. Lørdag jakter han nye scoringer for Borussia Dortmund.

Det er vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League-fotball, Martin Ødegaard er sving for Real Sociedad og i Tyskland jakter Erling Braut Haaland nye scoringer for Borussia Dortmund. I tillegg er det duket for stafetter for både kvinner og menn i VM i skiskyting i Anterselva.

Werder Bremen - Borussia Dortmund - Erling Braut Haaland scorer mål 1,55 (spillestopp kl 15.25)

For drøye tre uker siden møttes disse to lagene i åttedelsfinalen i DFB Pokal i Bremen. Da tok hjemmelaget en meget overraskende seier med 3-2. Fire strake tap i serien nå og ligger nest sist med kun 17 poeng. Elendige 1-2-7 på hjemmebane.

Borussia Dortmund viser flott form og er garantert revansjesugne etter cuptapet. 1,40 på borteseier er faktisk greit. Men vi har ikke tenkt å foreslå penger på borteseier.

Braut Haaland scorer på bestilling

Erling Braut Haaland har scoret åtte seriemål for Borussia Dortmund på kun fem kamper, og han har faktisk bare startet i tre av dem. Han scoret også det ene målet for Dortmund når de tapte 2-3 mot Werder Bremen i den omtalte cupkampen og han scoret som kjent begge målene for Borussia Dortmund i tirsdagens Champions League-kamp hjemme mot PSG.

11 mål på sju kamper

Det betyr at jærbuen har scoret i seks av de sju kampene han foreløpig har spilt for Borussia Dortmund og totalt har det altså blitt 11 mål. Werder Bremen slipper inn 2,4 mål per hjemmekamp. 1,55 i odds på at Erling Braut Haaland også scorer mål lørdag, føles nesten som rentepenger og må være ett opplagt spill.

PS: De som vil krydre lørdagsettermiddagen ytterligere, prøver seg på at Erling Braut Haaland minimum scorer to mål. 3,50 er oddsen dersom det skulle skje. Det er naturligvis mer risikofylt, men desto morsommere hvis det går.



