Lørdag gjør Leeds noe de ikke klart på 20 år

For første gang siden 2001 kan Leeds lørdag vinne tre hjemmekamper på rad.

Lørdagens kamp er den første kampen i toppdivisjonen mellom Leeds og Brighton på Elland Road siden mai 1982.

Lørdagens kamp er den første kampen i toppdivisjonen mellom Leeds og Brighton på Elland Road siden mai 1982.

Den gamle storheten har aldri tapt hjemme mot the Seagulls i toppdvisjonen. De har to seire og én uavgjort.

Leeds - Brighton 2,10 - 3,45 - 3,20 H (spillestopp lørdag kl. 15.55)

Engelsk, Premier League. Leeds ligger på tolvteplass på tabellen før lørdagens kamp mot Brighton, etter å ha tatt 23 poeng på de 17 første kampene.

De kan klatre fire plasser med seier, men Leeds har fått en forferdelig start på det nye året. De har tapt de to første kampene, først 3-0 mot Tottenham i Premier League og deretter 3-0 mot League Two-laget Crawley Town i FA-cupen. De har ikke tapt de tre første kampene i et nytt kalenderår siden 2014.

Og vi tror heller ikke at de taper mot Brighton.

Leeds-forsvaret forsterkes

Marcelo Bielsa har bekreftet at han får tilbake flere spillere. Diego Llorente, Tyler Roberts og Liam Cooper er friskmeldte til lørdagens kamp mot Brighton & Hove Albion.

Kalvin Phillips er suspendert mot Brighton etter å ha fått sitt femte gule kort mot Spurs denne sesongen. Det er et stort minus at Yorkshire-klubben som har tapt de to siste Premier League-kampene uten Phillips.

Sannynlig Leeds-lag, i følge leedslive: Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Alioski; Struijk, Klich, Rodrigo, Harrison, Raphinha, Bamford

Leeds skulle spilt mot Southampton førstkommende tirsdag, men den kampen er flyttet siden the Saints skal spille den utsatte 3. runden i FA-cupen mot Shrewsbury, etter at League One-klubben var rammet av et covid-19-utbrudd.

Leeds møter et Brighton-lag i fritt fall.

The Seagulls står uten seier i de ni siste Premier League-kampene. Det er den lengste rekken uten seier i divisjonen. De har fire tap og fem uavgjorte. Lørdag tror vi de tangere klubbrekorden på ti kamper på rad uten seier.

Selv om de fire siste ligatriumfene til Brighton har kommet på bortebane, tror vi ikke at de tar poeng på Elland Road.

Laget fra den engelske sørkysten har tatt 14 poeng på de 18 første kampene. De er seks poeng mindre enn de har hatt etter 19 kamper i de tre tidligere Premier League-sesongene.

Skadekrise i Brighton

Brighton & Hove Albion-manager Graham Potter har en lang skadeliste før kampen i Yorkshire. De manglet Tariq Lamptey, Aaron Connolly, Danny Welbeck og Adam Lallana mot Manchester City sist, og de fire blir heller ikke spilleklar til kampen mot Leeds.

Til lørdagens kamp må Potter også klare seg uten Alireza Jahanbakhsh og keeper Jason Steele, som henholdsvis er ute på grunn av skade og sykdom. Steele reddet fire straffespark i straffesparkkonkurransen mot Newport i FA-cupen, men han ville neppe startet på Elland Road likevel.

Jahanbakhsh har hatt en mer fremtredende posisjon i laget denne sesongen. Han vil bli savnet i lørdagens kamp.

The Seagulls spilte en brukbar kamp mot Manchester City onsdag, og tapte kun 1-0, men det endrer ikke det faktum at laget ikke vinner kamper for tiden.

Graham Potters lag har flere bra spillere, de er velorganisert og har en god trener. Problemet er at de ikke scorer nok mål.

Brighton liker å spille seg ut bakfra. Med den måten Leeds presser på, vil de kunne få en vanskelig lørdag i Yorkshire.

Brighton er svekket på grunn av skader på flere viktige spillere. Det vil få konsekvenser. Vi tror Leeds tar sin tredje hjemmeseier på rad i ligaen her. 2,05 i odds er greit.

