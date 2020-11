Lørdag må  United gjøre noe de ikke har klart denne sesongen

Manchester United har ennå ikke vunnet hjemme på Old Trafford i Premier League denne sesongen.

Alt annet enn seier hjemme mot West Brom vil være en katastrofe for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Vinner de ikke lørdag kveld, er det krise i Manchester United.

Manchester Utd - West Bromwich (Pause/fulltid dobbel) - U/H 3,85 (spillestopp lørdag kl. 20.55)

Engelsk, Premier League. Manchester United vant 3-1 mot Everton på Goodison Park før landslagspausen. Dermed har de vunnet alle tre bortekampene denne sesongen, men hjemme har de ikke fått det til å stemme.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap kun tatt ett poeng på de fire første hjemmekampene.

Kun to ganger tidligere i historien har United gått av banen i de fem første hjemmekampene uten tre poeng. Det skjedde i 1930-1931-sesongen og i 1972-1973-sesongen.

Den dårlige hjemmeformen kan ikke fortsette.

Premier League-debut for Telles?

Marcus Rashford pådro seg en skulderskade i 3-1-seieren mot Everton for to uker siden, og gikk glipp av de tre landskampene til England mot Irland, Belgia og Island.

Men United-manager Ole Gunnar Solskjær er optimistisk, og håper spissen er klar til kampen mot WBA.

Alex Telles kan få sin debut i Premier League, mens Victor Lindelöfs ryggtrøbbel og Mason Greenwoods sykdom gjør at begge er usikre.

I tillegg er Luke Shaw, Jesse Lingard og Phil Jones på skadelisten. Eric Bailly er heller ikke aktuell, og Sergio Romero er ikke i United sin Premier League-tropp.

Ifølge Manchester Evening News vil Manchester United starte med dette laget: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Mata, Fernandes, Rashford; Martial.

Edinson Cavani (t.h.) starter trolig på benken igjen hos Manchester United lørdag. Foto: Paul Ellis (AFP)

West Brom hadde flere spillere som testet positivt for koronaviruset i landslagspausen, men Branislav Ivanovic, Matheus Pereira og Callum Robinson er alle spilleklare etter å ha vært i isolasjon. Sam Field og Hal Robson-Kanu er definitivt ute.

West Brom stiller trolig med disse elleve: Johnstone, Furlong, Ajayi, Bartley, O’Shea, Townsend, Gallagher, Livermore, Krovinovic, Pereira, Grant.

Jakter sin første ligaseier

Nyopprykkede West Brom er fortsatt på jakt etter sin første seier i Premier League denne sesongen, og selv om de er store underdogs før møte på "Drømmenes teater", så sitter vi med en følelse av at WBA kan de skape problemer for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

De fem siste gangene West Brom har besøkt Old Trafford har det stått uavgjort til pause. I alle fem kampene har det stått 0-0 etter de første 45 minuttene. Det er også verdt å notere seg at WBA har vunnet tre av de siste fem bortekampene mot United, én kamp har endt uavgjort og United har vunnet én gang.

Manchester United har foreløpig til gode å gå til pause med ledelse hjemme på Old Trafford denne sesongen. I de to første kampene lå de under til pause, og i de to siste har det stått 0-0.

West Brom vil gjøre det vanskelig for Manchester United, og vi tror de klare å holde ut til pause. Men vi tror vertene blir for sterke i andre omgang. U/H-spillet til 3,85 i odds er et ok.

Manchester Utd - West Bromwich (Omgang med flest mål 2. omg.) - 1,95 (spillestopp lørdag kl. 20.55)

Engelsk, Premier League. Kun Leicester har scoret flere mål i løpet av de siste 15 minuttene av kampene enn Manchester United i Premier League. Leicester har syv mål i løpet av de siste 17 minuttene, mens United har scoret seks.

Fire av Manchester Uniteds seks mål er scoret i det 86. minutt eller senere. West Brom har sluppet inn elleve mål i andre omgang. Det er mer enn noe annet lag i Premier League.

Uniteds prestasjoner har vært opp og ned denne sesongen, og de har en rekke spillere på skadelisten før lørdagens kamp, men de skal skal likevel kunne mønstre et bra nok lag til å slå West Brom i løpet av 90 minutter.

Samtidig er det interessant å merke seg at West Brom forsvarte seg bedre mot Tottenham enn de gjort tidligere denne sesongen, men så har De røde djevlene Bruno Fernandes og Edinson Cavani.

Vi tror Manchester United tar sesongens første hjemmeseier lørdag, og statistikken tyder på at det vil bli scoret flest mål i andre omgang. 1,95 i odds på at det scores flest mål i løpet av de siste 45 minuttene er spillbart.

