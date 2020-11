Lørdag rykker Bryne opp til OBOS-ligaen

Etter fire sesonger i 2. divisjon er Bryne fra neste sesong er tilbake i OBOS-ligaen.

I 2016 rykket Bryne ned etter en høydramatisk avslutning på sesongen. Dermed var jærbuene utenfor de to øverste divisjonene for første gang på 45 år. Lørdag tror vi Bryne rykke opp igjen til OBOS-ligaen - to serierunder før slutt.

Bryne FK - Sotra SK - Begge lag scorer - Nei 2,30 (spillestopp lørdag kl 12.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

2. divisjon, avdeling 2. Bryne står med 37 poeng etter at de slo Vard Haugesund for to uker siden. De har så mye som seks poeng ned til Egersund på andreplassen, som har én kamp mer spilt. Det betyr at med uavgjort mot Sotra på lørdag, så spiller Bryne i OBOS-ligaen i 2021.

Det bør de klare.

Bryne er kjempefavoritter. De møter et Sotra-lag som har kollapset fullstendig.

Trykk her for å se kampen mellom Bryne og Sotra SK direkte lørdag fra kl. 13.00

Bryne overtok tabelltoppen

Sotra overrasket stort da klubben gikk til en historisk ansettelse av Renate Blindheim som hovedtrener, bare fire uker før sesongstart. Hun ble dermed den første kvinnen som leder et lag på et av landets tre øverste nivåer for herrer – og laget som var dømt nord og ned fikk en flying start.

Lotto: Ca. 14 millioner i potten. Innleveringsfrist er lørdag kl. 18.00.

Da de kom til Jæren 22. august toppet Sotra tabellen. Strilene hadde tatt 16 poeng på sine seks første kamper, mens Bryne sto med 14 poeng.

Men mot Bryne fikk overraskelseslaget seg en nesestyver. Sotra tapte 2-5, og rogalendingene overtok tabelltoppen.

Etter tapet på Jæren i august, har Sotra spilt ni kamper. Det har blitt én seier, én uavgjort og sju tap. Renate Blindheims gutter står med fem strake tap før lørdagens kamp.

Trykk her for å se kampen mellom Bryne og Sotra SK direkte lørdag fra kl. 13.00

Åtte strake hjemmeseire

Bryne på sin side viser fin form. Rogalendingene er ubeseiret i de åtte siste kampene.

Andreas Dybevik, som kanskje har vært Brynes beste spiller denne sesongen, er usikker til ørdagens kamp Han sliter med en ankelskade. Vegard Aasen, som har vist god høstform i sine innhopp, tar trolig hans plass om nødvendig. Ellers er alle klar. Det er to uker siden sist Bryne var i aksjon, og det er en uthvilt gjeng som kommer på banen lørdag.

Lotto: Ca. 14 millioner i potten. Innleveringsfrist er lørdag kl. 18.00.

Bryne har vunnet åtte av åtte hjemmekamper med 25-7 i målforskjell. Vi tror jærbuene tar en ny seier lørdag, og sikrer opprykket til OBOS-ligaen.

Rogalendingene har holdt nullen i tre av de fire siste kampene, mens Sotra kun har scoret ett mål på de tre siste bortekampene sine. Dette skal være grei skuring for Bryne.

Vi tror serielederen vinner denne kampen, uten å slippe inn mål. At ikke begge lag scorer i kampen gir 2,30 i odds. Det er et greit. Spillestopp er klokken 12.55 Se kampen mellom her fra kl. 13.00

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset