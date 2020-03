Lotto-millionær fra 7. mars svarer fortsatt ikke på telefonen

Er du den heldige vinneren av 4,6 millioner kroner?

Tre Lotto-spillere hadde maks flaks lørdag 7. mars. De hadde nemlig sju rette i Lotto og vant over 4,6 millioner kroner hver. På lørdag kan det bli deg, og dersom du er alene om å få sju rette kan du vinne ca. 14 millioner kroner.

En glad mann fra Time var blant de tre som hadde sju rette lørdag kveld.

- Var det 4,6 millioner i førstepremie? Det er jo helt vilt. Nå får vi sette oss ned å finne ut hva vi skal gjøre, sa mannen da Norsk Tipping ringte.

Kvinnen fra Sandnes svarte onsdag formiddag, men den ferske millionæren fra Stavanger har ikke Norsk Tipping lykkes i å få tak i.

Ringer det fra 625 60 000 bør du ta telefonen - de har millioner av gode nyheter!

23 ferske Lotto-millionær

Hver lørdag vinner over 300 000 Lotto-spillere smått og stort. Hittil i år har 23 personer blitt Lotto-millionærer.

Siden Lotto ble lansert i 1986 har hele 6551 personer blitt millionærer i spillet. Kanskje er det din tur til å få Telefonen fra Hamar denne uka?

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr