Lotto-millionær fra Fusa: - Sønnen ønsker seg en Lamborghini

29 nye millionærer kunne juble lørdag kveld. Fem av dem var fra Bergen og områdene rundt.

Supertrekning i Lotto bød denne lørdagen på 30 millionpremier. Én av disse gikk til en andelsbank hvor de ti heldige kan glede seg over 100 000 hver. Fem av millionpremiene havnet i gamle Hordaland fylke.



Slik reagerte millionvinnerne:

Muhammad Rashdan Storum (47) fra Holmefjord i Fusa:



- Det høres jo helt fantastisk ut! Du tuller ikke? spør Muhammad når han får beskjed om at han er 1 million kroner rikere.

Han er hjemme med familien når han får telefonen fra Norsk Tipping. De får ikke helt med seg hva som skjer, så Muhammad setter på høyttaler på telefonen, slik at Norsk Tipping kan formidle gladnyheten til hele familien. Da blir det både hyl og latter i bakgrunnen.

- Sønnen min sier at han ønsker seg en Lamborghini, men da må du nok ringe meg en annen lørdag også, sier han og ler.

Mann i 50-årene fra Bergen:

Bergenseren holdt på med å hjelpe slektninger med flytting da han fikk Telefonen fra Hamar.

- Jeg rakk ikke telefonen første gangen dere ringte, men tenkte at nummeret (625 60 000) nok var fra Hamar-distriktet, sier han.

- Hvordan føles det?

- Det er den beste beskjeden jeg noen gang har fått. Og det kunne ikke passet bedre. Vi har nettopp kjøpt ny bolig, så disse pengene kommer veldig godt med. Nå blir det en skikkelig fest i kveld, lovet han.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Mann i 50-årene fra Kvinnherad:

- Det er helt fantastisk. Jeg sitter med tårer i øynene, sier den heldige vinneren fra Vestlandet.

En ellers rolig lørdagskveld ble brått snudd om for mannen etter å ha blitt en av de 29 ekstra Lotto-millionærene. Han hadde ikke turt å håpe på det, og millionbeskjeden kom derfor brått på.

- Helt uvirkelig. Tusen takk, sier han.

Kupongen kjøpte han via Norsk Tippings app.

Kvinne (45) fra Bømlo:

Kvinnen var på jobb da Norsk Tipping ringte lørdag kveld. Da millionbeskjeden kom kunne hun knapt tro det hun hørte.

- Jeg fortalte nettopp kollegaene mine at jeg aldri vinner noe, også så ringer dere, er kvinnens første reaksjon.

- Det er helt fantastisk. Jeg er utrolig glad nå, sier kvinnen, mens jubelen sitter løst.

Kupongen kjøpte hun via Norsk Tippings app.

Mann i 70-årene fra Bergen:

- Tusen takk! Denne telefonen har jeg ventet på i mange år. Det var kjekt, sier den nybakte millionæren fornøyd.

Han tok ikke telefonen første gang Norsk Tipping ringte, men da han søkte opp nummeret på det ubesvarte anropet, ventet han i spenning på at det skulle ringe igjen.

- Det er utrolig moro å endelig kunne kalle seg Lotto-millionær! Det blir en stille og rolig feiring, og så må jeg finne ut av hva gevinsten skal brukes til, sier han.

Kupongen ble kjøpt hos Spar Blomsterdalen.

Mann (80) fra Askøy:

Mannen var svært skeptisk da han tok telefonen søndag formiddag.

- Hvordan kan jeg vite at dere ringer fra Norsk Tipping? Betyr det at jeg har vunnet, spør mannen.

Som alltid ringer vi fra vårt vinnernummer 625 60 000, men at mannen fra Askøy skulle bli Lotto-millionær lørdag 20. juni, hadde han vanskelig for å tro.

- Jeg så at jeg hadde noen ubesvarte anrop i går, men da så jeg på fotballkamp som for øvrig gikk min vei, flirer han.

- Men jeg har altså vunnet? Det var gøy! Jeg tror nok mer på det når jeg får se det på konto, sier mannen og ler.

Kupongen kjøpte han på Meny Ravnanger, Askøy.

Bergenskvinne vant på andelslag

I tillegg vant en Bergenskvinne over 860 000 kroner i den ordinære Lotto-trekningen.

Andelsbank leverer systemer fortløpende og hvert av dem selges i ti andeler. Det vil si at du er med på et ti ganger større system enn om du skulle levert for samme beløp alene, men da får du altså en ti-del av premien.

Men når premien er på godt over åtte millioner, blir også en ti-del en solid premie. Dette andelsbank-systemet inneholdt en lang rekke 3., 4. og 5. premier, slik at hver andel fikk en premie på 867 624,50 kroner.

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)

