Lørdagskupong med Chelsea - Liverpool

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship og Chelsea mot Liverpool er naturligvis den største kampen på lørdagskupongen. Bonuspotten er på ca 800 000 kr lørdag og innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55. Under analysene finner du våre spilleforslag på hvv 96-rekker og 432-rekker.

1. Chelsea - Liverpool

Rundens desiderte toppkamp i Premier League. Noe overraskende så vant Chelsea onsdagens ligacupkamp på Anfield med 2-1, men det skal tillegges at ingen av lagene stilte med sine aller sterkeste mannskap. Etter fem strake seire måtte Chelsea sist søndag tåle sitt første poengtap, da det ble 0-0 borte mot West Ham. Bortsett fra hjemmekamp mot Arsenal, har Chelsea hatt et passende kampprogam i innledningen og de tre spilte hjemmekampene på Stamford Bridge er alle vunnet. Chelsea presterte 11-4-4 hjemme på Stamford Bridge i forrige sesong og hadde 17-0-2 hjemme i gullsesongen i 2016/17-sesongen. Ruben Loftus-Cheek er fortsatt ute, mens både Pedro og Rudiger er usikre.

Liverpool står med full pott og 18 poeng etter de seks første seriekampene og solide 14-2 i målforskjell. Imponerte borte mot Tottenham i forrige bortekamp og var klart best i den, tross kun 2-1 seier. Crystal Palace (2-0) og Leicester (2-1) er slått i de to andre bortekampene. Liverpool endte med 9-5-5 på bortebane i fjorårssesongen, men ser klart sterkere ut denne sesongen. Viktige Virgil van Dijk har ikke trent denne uken, men er ikke meldt uaktuell til denne toppkampen og testes garantert på kampdagen. Ellers har Klopp rikelig med alternativ å velge blant.

2-3-2 på de sju siste tilsvarende på Stamford Bridge. Dette ser som ut lørdagskupongens sikreste helgardering. HUB.



2. Manchester City - Brighton

Som ventet så slo Manchester City voldsomt tilbake, etter det meget overraskende 1-2 tapet hjemme mot Lyon i den første gruppespillkampen i Champions League. Dessverre for Cardiff kan man si . 5-0 vant City i Wales. City har fem seire og en poengdeling på sine seks første seriekamper, poengtapet kom borte mot Wolverhampton (1-1). Solide 16-2-1 på Eithad i fjorårets gullsesong. Kevin De Bruyne, Eliaquim Managala og Claudio Bravo er alle fortsatt på skadelisten, ellers har Guardiola en bred tropp å velge fra.

Brighton står med kun en seier på sine seks første seriekamper, den seieren kom hjemme mot Manchester United i 2. serierunde (3-2). Sist lørdag ble det 1-2 tap hjemme for Tottenham. Kun ett poeng er tatt på tre spilte bortekamper, det poenget kom mot Southampton (2-2). Pascal Gross og Dale Stephens er begge fortsatt ute for Brighton.

Manchester City vant tilsvarende oppgjør forrige sesong 3-1 og blir med rette en av lørdagskupongens aller største favoritter. H.

3. Arsenal - Watford

Etter å ha tapt sine to første seriekamper (0-2 hjemme for Manchester City og 2-3 borte for Chelsea), har Arsenal tatt fire strake seire. Var periodevis gode hjemme mot Everton sist søndag og vant da også 2-0, men det er fortsatt mye å gå på for Arsenal. Tross en skuffende 6. plass forrige sesong, presterte Arsenal knallsterke 15-2-2 hjemme på Emirates. Arsenal har ingen nye skader eller karantener å ta hensyn til.

Watford åpnet sesongen med fire strake seire, før det ble tap 1-2 hjemme mot Manchester United for 14 dager siden. Sist lørdag ledet laget 1-0 borte mot Fulham, men måtte nøye seg med 1-1. Kun to av de seks første seriekampene er spilt på bortebane. Watford endte med meget svake 4-2-13 på bortebane forrige sesong. Forsvarsspilleren Daryl Janmaat som har startet alle seks seriekampene er ute med kneskade og blir borte i seks uker. Ellers er det ingen endringer for Watford.

3-0 til Arsenal i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Arsenal er seige på hjemmebane. H.

4. Huddersfield - Tottenham

Hjemmelaget rykket som kjent opp til Premier League før fjorårssesongen og berget plassen da. Det ser tyngre ut denne sesongen, da Huddersfield kun har tatt to poeng på de seks første seriekampene. 0-0 hjemme mot Cardiff og 1-1 borte mot Everton er kampene laget har tatt poeng i. 0-1 tap mot Crystal Palace i forrige hjemmekamp. Endte med 6-5-9 totalt på hjemmebane forrige sesong. Midtbanespillerne Ramadan Sobhi og Danny Williams er begge ute med kneskader.

Tottenham innledet sesongen ypperlig med å vinne de tre første seriekampene. Men røk så 1-2 borte for Watford og 1-2 hjemme for Liverpool og tapte også 1-2 for Inter i Champions League mellom de to seriekampene. Etter tre strake tap, var det viktig for Tottenham å komme tilbake på vinnersporet forrige lørdag med 2-1 seier borte mot Brighton. Ligger på 5.plass med totalt 12 poeng. 10-4-5 på bortebane forrige sesong. Playmaker Christian Eriksen mister lørdagens kamp med skade. Tredjekeeper Paulo Gazzaniga fortsetter i mål, ettersom både Hugo Lloris og Michel Vorm fortsatt er ute med skader. Dele Alli er tilbake etter fire ukers fravær.

Tottenham vant tilsvarende kamp forrige sesong hele 4-0 og blir klare favoritter også denne gang. Ikke helt umulig at Huddersfield kan knipe ett poeng her. UB.

5. Newcastle - Leicester

Samtlige tre hjemmekamper hittil er tapt for Newcastle, men det er kanskje ikke så rart med tanke på motstanden. Både Tottenham, Chelsea og Arsenal har returnert fra St. James Park med 2-1 seire. I tillegg har Newcastle tapt 1-2 borte for Manchester City. De eneste poengene er kommet i borteoppgjørene mot Cardiff og Crystal Palace som begge endte 0-0. Newcastle leverte 8-4-7 på hjemmebane forrige sesong. Spissen Salomon Rondon er ute etter å ha pådratt seg en skade i forrige helgs kamp mot Crystal Palace, utover ham er det kun Florian Lejeune som er ute med skade.

Leicester har hatt en ålreit sesongstart med tre seire og tre tap. 1-2 tap borte for Manchester United i seriepremieren, ble etterfulgt av to strake trepoengere. 2-0 hjemme mot Wolverhampton og 1-2 borte mot Southampton. Så ble det to strake tap, før laget tok en komfortabel 3-1 seier hjemme mot Huddersfield sist lørdag. Imponerte ikke på bortebane forrige sesong (5-5-9) og har altså tapt to av tre spilte bortekamper denne sesongen. Demarai Gray skader ankelen i midtukens ligacupkamp mot Wolverhampton og kan bli ute i opptil seks uker. Forsvarssjef Wes Morgan vender tilbake etter karantene.

To strake borteseire i de to siste tilsvarende. Men nå er det dags for hjemmepoeng til Newcastle. HU.

6. Wolverhampton - Southampton

Meget positiv innledning på sesongen av nyopprykkede Wolverhampton som fortsatt kun står med ett tap, det tapet kom borte mot Leicester i andre serierunde. Er det eneste laget som har tatt poeng fra Manchester City (1-1 hjemme) og sist helg ble det et sterkt bortepoeng på Old Trafford etter at laget kom under 0-1 tidlig i den kampen. Joao Moutinho sørget for 1-1 og poengdeling. 1-2-0 på tre spilte hjemmekamper. Wolverhampton kan stille med uforandret ellever for sjuende Premier League-kamp på rad. Ivan Cavaleiro er endelig klar etter skadefravær

Southampton var i nedrykksstriden helt til det siste forrige sesong, men berget til slutt plassen. Har kun vunnet en av sine seks første seriekamper (overraskende nok borte mot Crystal Palace) og står med totalt 5 poeng. De to øvrige bortekampene er begge tapt, dog mot sterk motstand (Everton og Liverpool). Endte med skrøpelige 3-8-8 på bortebane i den svake fjorårssesongen. Spissen Danny Ings spilte ikke mot Liverpool sist helg, mer er med igjen lørdag. Det er også både Moi Elyounoussi og Manolo Gabbiadini, mens Shane Long er ute.

Wolverhampton har imponert og bør ha gode vinnersjanser mot bortesvake Southampton. H.



7. Everton - Fulham

Everton hang veldig godt med i bortemøtet mot Arsenal sist søndag, men et effektivt Arsenal-lag tok bedre vare på sjansene og vant 2-0. Everton har faktisk kun vunnet en av sine seks første seriekamper og røk 1-3 mot kapable West Ham i forrige hjemmekamp. 1-1 mot Huddersfield i hjemmekampen før der igjen, mens Southampton ble slått 2-1 i lagets første hjemmekamp denne sesongen. Leverte flotte 10-4-5 på Goodison forrige sesong. Yerry Mina, Phil Jagielka og Seamus Coleman er fortsatt ute.

Nyopprykkede Fulham står i likhet med Everton med kun en seier hittil. Den kom i tredje serierunde hjemme mot Burnley (3-1). Forventede bortetap mot både Tottenham (1-3) og Manchester City (0-3), mens det ble poengdeling mot Brighton og samtidig er det det eneste bortepoenget hittil. 12-5-6 på bortebane i Championship forrige sesong. Alfie Mawson og Neeskens Kebano er de to eneste fraværene for Fulham.

Everton har fått dårlig betalte hittil og vi laget full tillit lørdag. H.

8. Hull - Middlesbrough

De fem siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship.

Hull rykket som kjent ned fra Premier League våren 2017. Det svingte ikke voldsomtav laget i Championship i den første sesongen på dette nivået og laget endte på 18. plass med sine 49 poeng. Tilslutt var det åtte poeng ned til Barnsley på direkte nedrykk. Med Markus Henriksen som nyutnevnt kaptein foran denne sesongen, har det ikke akkurat gnistret av Hull. Sju poeng er det blitt på de ni første seriekampene og det betyr at kun to kamper er vunnet og ni er tapt. Røk hele 0-3 borte for svakt plasserte Reading sist lørdag og røk 1-2 borte mot Wigan i forrige ukes midtukerunde. Men vant 2-0 mot Ipswich i forrige hjemmekamp, det var første hjemmeseier etter at de tre første hjemmekampene alle ble tapt. Midtbanespilleren Dan Batty har ikke spilt de to siste kampene og rekker heller ikke lørdagens kamp.

Middlesbrough har klart seg mye bedre og ligger a poeng med serieleder Leeds på 18 poeng etter de ni første serierundene. Det er ualminnelig jevnt i Championship i innledningen av denne sesongen og ned til Blackburn på 12. plass, skiller det faktisk kun fire poeng. Middlesbrough står med 5-3-1 totalt. Gikk på sitt første tap i siste bortekamp mot Norwich (0-1) og har totalt 1-2-1 på bortebane. Endte på 5. plass forrige sesong, men hadde ikke bedre enn 8-7-8 på bortebane da. Boro-boss Tony Pulis har ingen nye skader eller karantener i sitt mannskap.

4-0-2 på de seks siste tilsvarende, men Middlesbrough vant hele 3-0 forrige sesong. Ingen tvil om at Hull har kapasiteten til å ta alle poengene på eget gress. Vi helgarderer. HUB.

9. Preston - West Bromwich

11. plass sesongen 2015/16, 11. plass sesongen 2016/17 og en flott 7. plass forrige sesong, er det blitt for Preston etter opprykket fra League One i 2015. Således har sesonginnledningen denne sesongen vært et voldsomt tilbakeslag. Faktisk ligger laget helt sist med fattige fem poeng etter rekken 1-2-6 på de ni første seriekampene. Samtlige fem bortekamper er tapt, mens det hjemme er blitt 1-2-1. Preston har levert 9-8-6 og 11-6-6 hjemme på Deepdale de to foregående sesongene. Spissen Sean Maguire er tilbake i trening, men rekker ikke lørdagens kamp.

West Bromwich rykket som kjent ned fra Premier League i vår. Innledet denne sesongen med et skuffende 1-2 tap hjemme for Bolton, og røk 0-1 borte for sterke Middlesbrough i den femte serierunden. De sju øvrige seriekampene har derimot gitt fem seire og to uavgjorte og WBA er dermed avansert til 3. plass, kun ett poeng bak ledende Leeds. 4-8-7 sesongen 2015/16, 3-7-9 sesongen 2016/17 og 3-4-12 i nedrykkssesongen er tallene på bortebane de tre siste sesongene i Premier League. West Bromwich er med andre ord ikke kjent for å rade opp borteseire. En av fire bortekamper er hittil vunnet i Championship. Darren Moore gjorde ti endringer på sitt lag til midtukens ligacupkamp mot Crystal Palace og stiller nok mye sterkere her.

Preston har innledet dårlig, men det er betydelig bedre potensial i laget. Bortesvake West Bromwich garderes og vi bruker alle tegn. HUB.

10. Swansea - Queens Park Rangers

I likhet med West Bromwich så rykket Swansea ned fra Premier League i vår. Hadde håpet i det lengste og endte tredje sist, og var kun tre poeng fra sikker plass. Har vært kjent som et stødig hjemmelag i Premier League. Har vært involvert i jevne og målfattige oppgjør hittil og står med 3-4-2 og totalt 13 poeng. Det gir en foreløpig 14. plass, men det er altså kun fem poeng opp til serieleder Leeds. Har i tillegg hatt det kanskje tøffeste programmet i seriestarten med tøffe bortekamper mot både Sheffield United, Birmingham, Millwall, Stoke og Middlesbrough. Hjemme i Wales står laget med 1-2-1. Både Leroy Fer og Bersant Celina kan være tilbake for Swansea lørdag etter skadefravær, men spissen Joel Asoro er ute.

Queens Park Rangers innledet sesongen med fire strake tap, men fikk så på plass noen gode låneavtaler som forsterkninger og tok 10 poeng på de fire neste seriekampene. Sist lørdag ble det dog dessverre skuffende 0-1 tap hjemme mot Norwich. Står dermed med ti poeng og 1-1-2 på bortebane. Seieren kom mot Bolton. QPR har ikke utmerket seg som noe stort bortelag de siste sesongene. 6-4-13 sesongen 2016/17 og meget svake 3-6-14 forrige sesong. Midtbanespilleren Jordan Cousins må sone karantene.

Swansea skal normalt ha gode vinnersjanser her og blir en våre sikre på lørdagskupongen. H.

11. Bolton - Derby

Bolton var av de aller fleste eksperter spådd en sesong i bunnstriden, men innledet faktisk sesongen med ti poeng på de fire første seriekampene. De fem neste seriekampene har gitt to poeng og laget har rast på tabellen. Berget plassen i siste serierunde i vår da laget slo Nottingham Forest hjemme, mens Barnsley tapte sin kamp mot Derby. 9-4-10 på hjemmebane forrige sesong. Forsvarsspilleren Marc Wilson ble utvist i siste seriekamp og soner følgelig karantene lørdag.

Derby med Frank Lampard som manager tok skalpen til selveste Manchester United i ligacupens tredje runde tirsdag kveld. Har variert noe i innledningen av sesongen og står med 5-1-3. Er med der oppe og har kun to poeng opp til serieleder Leeds. To seire og to tap på fire spilte bortekamper. 7-5-11 sesongen 2016/17 og 8-10-5 forrige sesong på bortebane. Spissen Tom Lawrence er tilbake etter tre kampers karantene.

Det står 0-2-2 på de fire siste tilsvarende oppgjørene. Derby taper neppe gang heller. UB.

12. Blackburn - Nottingham Forest

Nyopprykkede Blackburn har bitt godt fra seg på ni første seriekampene og kun bokført ett tap. Litt vel mange poengdelinger (3-5-1), gjør dog at laget er ikke er høyere enn på 12. plass. Med 14 poeng er det likevel kun fire poeng opp til serieleder Leeds. Hjemme på Ewood Park er laget uten tap på de fire første seriekampene (1-3-0). Forsvarsspilleren Derrick Williams må sone karantene, men erstattes av friskmeldte Charlie Mulgraw. Spissen Ben Brereton er på utlån fra Nottingham Forest og får dermed ikke spille lørdagens kamp.

Nottingham Forest har levert helt identisk som Blackburn (3-5-1) på sine ni første seriekamper, men litt bedre målforskjell gjør at laget ligger på 9. plass. På fire bortekamper er det dog ikke blitt noen seire og ett tap (0-1-3). Nottingham Forest er da heller ikke kjent som noe stort bortelag. 2-5-16 sesongen 2016/17 og 5-5-13 i fjorårssesongen er tall som underbygger det godt. Diogo Goncalves ble utvist i cupmøtet mot Stoke tirsdag og starter sin første av tre kampers karantene.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende på Ewood Park. Blackburn er uten hjemmetal hittil og bortesvake Forest blir neppe det første laget til å påføre Blackburn et bortetap. HU.

96-rekker:

1. Chelsea — Liverpool U

2. Manchester City — Brighton H

3. Arsenal — Watford H

4. Huddersfield — Tottenham UB

5. Newcastle — Leicester HU

6. Wolverhampton — Southampton H

7. Everton — Fulham H

8. Hull — Middlesbrough HB

9. Preston — West Bromwich HUB

10. Swansea — Queens Park Rangers H

11. Bolton — Derby UB

12. Blackburn — Nottingham Forest HU

432-rekker:

1. Chelsea — Liverpool HUB

2. Manchester City — Brighton H

3. Arsenal — Watford H

4. Huddersfield — Tottenham UB

5. Newcastle — Leicester HU

6. Wolverhampton — Southampton H

7. Everton — Fulham H

8. Hull — Middlesbrough HUB

9. Preston — West Bromwich HUB

10. Swansea — Queens Park Rangers H

11. Bolton — Derby UB

12. Blackburn — Nottingham Forest HU