LSK kvinner får kamp av Sandviken

LSK kvinner sitt hegemoni er truet. Søndag er Sandviken favoritter på Langoddsen når de kommer på besøk til LSK-hallen. Kampen ser du direkte på Nettavisen.

Det er duket for toppkamp allerede i andre serierunde i Toppserien for kvinner og for første gang på evigheter, er ikke LSK kvinner favoritter på hjemmebane, i ihvertfall ikke hos oddssetterne hos Norsk Tipping

LSK kvinner - Sandviken 2,50 - 3,40 - 2,35 - U 3,40 (spillestopp kl 15.25)

Landslagsspillerne Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen forsvant til utlandet i løpet av 2019 og før denne sesongen har trener Hege Riise mistet ytterligere tre/fire toppspillere. Likevel har LSK kvinner et snaut favorittstempel til å ta hjem sitt sjuende strake seriegull. Ambisiøse Sandviken er blant de tøffeste utfordrerne.

Uten å ha fått verifisert dette av sikre kilder, er det uansett oppsiktsvekkende at LSK kvinner ikke er favoritt på langoddsen i søndagens hjemmekamp mot Sandviken. Det må være en god del år siden at LSK kvinner ikke er satt til favoritt på hjemmebane i Toppserien.

LSK kvinner måtte nøye seg med ett poeng i serieåpningen borte mot Rosenborg kvinner sist helg og etter spill og sjanser var nok det et greit resultat. Rosenborg er forøvrig også en av medaljekandidatene denne sesongen, i tillegg til da Sandviken og Vålerenga.

Sandviken har fått beholde storscorerne Kennya Cordner og Maria Brochmann og er ikke spesielt svekket siden fjorårssesongen. Landslagsaktuelle Oda Marie Hove Bogstad forsterker laget på keeperplass. Endte på 4. plass forrige sesong, det var nok en liten skuffelse. Innledet denne sesongen på beste vis med 3-2 seier hjemme over Vålerenga på Stemmemyren. Nyankomne Vilde Hasund (fra Lyn) viste seg fram direkte og scoret ett av målene.

Det blir garantert tett og jevnt i LSK-hallen søndag og poengdeling er neppe noe dårlig tips. 3,40 er oddsen på at lagene deler poengene.

