LSK påfører Rosenborg historiens første tap

Rosenborg har aldri tapt en kamp i Toppserien. Vi tror det første tapet kommer mot LSK.

Lørdag er det klart for toppoppgjør i Toppserien mellom LSK og Rosenborg. Se kampene fra Toppserien på Direktesport.no.

LSK Kvinner - Rosenborg BK Kvinner 2,00 - 3,70 - 2,85 H (spillestopp kl. 14.55)

Toppserien. Disse to lagene sparket i gang sesongen 3. juli. Den gangen endte oppgjøret 1-1 på Koteng Arena i Trondheim.

Uten tap etter navnebytte

Trondheims-Ørn skiftet navn til Rosenborg kvinner før denne sesongen, og etter at trønderne byttet navn har ikke klubben tapt i Toppserien. Etter ti serierunder viser statistikken 5-5-0. Dermed er de det eneste ubeseirende laget i Toppserien så langt.

På bortebane har trønderne imponert. De har vunnet fire av fem bortekamper, men de har kun vunnet mot ett av topp fem-lagene borte. De slo Sandviken 3-1 i Bergen.

Vålerengas Stine Ballisager Pedersen i dulle med Rosenborgs Emilie Bragstad. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

LSK tapte to kamper på rad i midten av august mot Avaldsnes (0-1) og Vålerenga (1-3), men er tilbake på vinnersporet nå. Romerikingene, som har vunnet ligaen de siste seks sesongene, styrer nå selv om de skal vinne serien igjen. Vinner de resten av kampene, er de seriemestere.

LSK styrer alt selv

LSK er nemlig kun to poeng bak Vålerenga, men har én kamp mindre spilt. Ergo trenger de ikke hjelp fra noen andre lag. Men det må sies at prestasjonene deres ikke har vært veldig overbevisende i alle kampene. De slo Kolbotn 3-1 hjemme for en drøy uke siden, og deretter vant de 1-0 mot Sandviken. I Bergen hadde de marginene på sin side Da brente Sandviken et straffespark.

Rosenborg har vist en litt nedadgående formkurve de siste ukene. De har nemlig spilt uavgjort i tre av de siste fire kampene, og den eneste seieren i denne perioden kom mot bunnlaget Røa (3-2). I forrige serierunde rotet de vekk en 1-0-ledese mot Arna-Bjørnar.

Vi tror trønderne går på sesongens første tap, og det første tapet etter at de skiftet navn til Rosenborg. Oddsen på hjemmeseier er 2,00. Det funker fint som singeltips.

