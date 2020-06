LSK slår et svekket KFUM-lag

Lillestrøm topper laget til treningskampen mot Kåffa.

Det er et strålende oddsprogram denne lørdagen. Det spilles blant annet fire kamper i Premier League, full runde i Championship og Erling Braut Haaland og Dortmund spiller toppkamp mot Leipzig. Her hjemme spilles det to treningskamper før oppstarten i OBOS-ligaen KFUM Oslo - Lillestrøm og HamKam - Sogndal. Direktesport har rettighetene til å vise kampen mellom KFUM Oslo og Lillestrøm som spilles klokken 12.00. Alle de direktesendte kampene finner du her!

KFUM Oslo - Lillestrøm 3,20 - 3,65 - 1,80 B (spillestopp kl. 11.55)

Forrige helg ledet KFUM to ganger mot Tromsø, men tapte 2-4 på Alfheim. Kåffa edet 1-0 til pause, men TIL utlignet tidlig i andre omgang på straffespark. KFUM slo tilbake. Yannis banket inn 2-1 fra distanse da det var spilt 55 minutter, men TIL snudde kampen og vant til slutt 4-2.

Mangler en rekke spillere

Lørdag møter Kåffa enda et av lag som rykket ned fra Eliteserien sist sesong, Lillestrøm. Romerikingene er den soleklare opprykksfavoritten i OBOS-ligaen denne sesongen, men KFUM har ikke tenkt å legge seg bakpå i denne kampen. De vil forsøke å styre kampen, men vi tror ikke at de kommer til å klare det.

KFUM-trener Jørgen Isnes må i følge klubbens nettside klare seg uten flere spillere lørdag. Jørgen Paulov Hammer er så vidt tilbake i trening, men har fortsatt et stykke til kampform. Juba er nærmere. Remi André Svindland og Jakob Gaden Stubberud er ute i én til to uker, mens Håkon Helland Hoseth må stå over kampen på grunn av et uhell under bading.

Robin Rasch har hatt betennelse bak i knehasen og er på bedringens vei. Den positive nyheten er at midtbanemann Mohammed «Moa» Mahnin er klar for Kåffa. 27-åringen kommer fra Skeid. Han kan debutere mot LSK lørdag.

KFUM har nå to treningskamper før serieåpningen mot Jerv 3. juli. Først Lillestrøm lørdag, så generalprøve mot Grorud. Det er ikke ideelt at Ekeberg-klubben har så mange spillere som hangleri den perioden de skal gjøre siste finpussen.

Lillestrøms trener Geir Bakke (t.h.) og Petter Myhre under diskuterer under treningskampen mellom LSK og Jerv. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)





Lillestrøm slo Jerv 3-0 i mandagens treningskamp på Åråsen. Da stilte LSK i 4-3-3-formasjonen som de har lagt om til etter at Geir Bakke kom til Romerike. I de to første treningskampene etter koronapausen har LSK-treneren brukt hele troppen, og spilletiden er blitt delt ganske jevnt.

LSK stiller med sterkt lag

Lørdag er Lillestrøm klar for sin andre treningskamp på fem dager. Denne gangen kommer opprykksfavoritten til å stille med sitt sterkeste mannskap fra start, men det vil også i denne kampen bli mange bytter underveis.

Erik Tobias Sandberg (kneskade), Arnór Smárason (kneoperert), Apipon Tongnoy (belastningsskade) og Lars Ranger (på vei tilbake etter operasjon) er alle ute hos Lillestrøm, men Bakke har en god bredde i troppen.

LSK stiller sannsynligvis med dette laget (4-3-3): Matvei Igonen – Aleksander Melgalvis, Sheriff Sinyan, Tobias Salquist, Simen Kind Mikalsen – Torbjørn Kallevåg, Ifeanyi Mathew, Fredrik Krogstad – Daniel Gustafsson, Thomas Lehne Olsen, Ebiye Moses.

Lillestrøm skal være det sterkeste laget, særlig siden KFUM må klare seg uten en rekke spillere, hvor av flere antakeligvis ville være aktuelle for å starte. Vi tror gjestene fra Åråsen vinner lørdagens treningskamp. 1,80 i odds er ikke all verden, men det duger som singeltips i denne matchen.

