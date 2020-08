Lukaku skyter Inter videre i Europa

Inter jakter Europa League-finale. Vi tror Romelu Lukaku & Co. slår Leverkusen mandag.

Inter virker å være i form. De slo spanske Getafe 2-0 på torsdag, og det var lagets fjerde seier på rad hvor de holdt nullen. Inter har nå holdt nullen i seks av de siste syv kampene, og de har scoret minst to mål i åtte av de siste ni kampene. Vi tror de slår Leverkusen.

Inter - Bayer 04 Leverkusen 2,00 - 3,45 - 3,35 H (spillestopp kl. 20.55)

Europa League, kvartfinale. Kampen spilles på Merkur Spiel-Arena i Düsseldorf. I motsetning til tradisjonen, hvor lagene spiller to kamper mot hverandre, vil både kvartfinalene og semifinalene spilles som et enkelt oppgjør på nøytral bane. Dermed er det vinn eller forsvinn helt inn til finalen.

Skuffet i Europa

Selv om Inter er en av Italias største klubber, fortsetter de å skuffe i Europa. At klubben fikk inn Antonio Conte var et trekk som ble gjort for for å løfte dem på Serie A-tabellen, og det har lykkes. Inter havnet på andreplass i den hjemlige ligaen denne sesongen, ett poeng bak ligamester Juventus. Spørsmålet er om Conte klarer å guide laget til pokaler i Europa.

Dette er Inters første kvartfinale i europeisk fotbal siden 2010-2011-sesongen. Den gangen tapte de mot Schalke 04 i Champions League. Sist gang Milano-klubben tok seg til en semifinale i Europa var tilbake i 2009-2010-sesongen. Den gangen gikk de til topps i Champions League.

Denne sesongen kan Conte ta laget til topps i Europa League.

Christian Eriksen har spilt seg i form. Han har scoret 2-0-målet mot Getafe i forrige uke. Foto: Lars Baron (AP)

Ustabile tyskere

Inter møter Bayer Leverkusen i kvartfinalen. Tyskerne slo ut Steven Gerrards Rangers, men det var ingen overbevisende seier av Leverkusen. Det gir grunn til bekymring. Leverkusen har svingt voldsomt i prestasjonene etter koronapausen. De har blant annet tapt 1-4 mot Wolfsburg, og de gikk på to store tap mot Bayern Munchen og de har også tapt mot Hertha Berlin. Talentfulle Kai Havertz har vært viktig for Leverkusen. Han er i øyeblikket en av Europas mest omsvermede spillere. Spørsmålet er om han klarer å prestere på topp med all støyen rundt seg.

Leverkusen mangler Amiri som er i karantene, og Aránguiz som er suspendert. I tillegg er Bellarabi usikker.

I likhet med Inter har også tyskerne kommet inn i Europa League etter å ha blitt slått ut av Champions League, hvor de tapte fire av seks kamper. De tapte blant annet både borte og hjemme mot Juventus, som endte kun ett poeng foran Inter på Serie A-tabellen.

Conte har bygget et sterkt mannskap. De har målfarlige spisser, taenter på benken og et solid forsvar. Inter er sammen med Manchester United favoritter til å ta seg til finalen i denne turneringen nå.

Romelu Lukaku er den første Inter-spilleren som har scoret mer enn 30 mål i alle turneringer i en sesong siden Samuel Eto’o scoret 37 mål i 2010/2011-sesongen. Belgieren er en matchvinner. Vi tror Inter sender Leverkusen ut av Europa League. Inter-seier gir 2,00 i odds. Spilestopp er klokken 20.55.

