Lukaku tar igjen Ronaldo

I kveld tar Romelu Lukaku igjen barndomsidoet sitt.

Scorer Romelu Lukaku i Europa League-finalen vil han matche Ronaldos 34 mål i alle turneringer i sin første sesong for Inter i 1997-1998, da Inter vant UEFA Cupen. Det vil bety mye for Lukaku som har brasilianeren som sitt store idol.

- Ronaldo endret spissrollen. Han var rask, han kunne drible som en ving, løpe som en sprinter og han var sterk som en okse, har Lukaku sagt i et intervju med ESPN. Beskrivelsen ligner ikke bare på Ronaldo, men på ham selv. Vi tror den belgiske superspissen scorer i kveld og at Inter vinner.

Europa League, finale. Spilles i Köln. Fredagens finale er Inters tiende europeiske finale, men det er den første siden de vant Champions League i 2010. De er det niende laget i historien som har klart å spille seg frem til ti finaler i Europa.

Inter er favoritter, men man skal ikke undervurdere Sevilla i denn turenringen. Spanjolene har tross alt vunnet de fem siste UEFA-finalene de har deltatt i, bare to klubber i historien har klart å vinne flere finaler på rad.

Men det er to grunner til at vi har tro på Inter-seier fredag. De heter Romelu Lukaku og Lautaro Martinez.

Brasilianske Ronado var det store forbildet til Romelu Lukaku i barndommen. Foto: Luca Bruno (AP)

Historisk Lukaku

Spissene skal være forskjellen på lagene. Argentineren og belgieren scoret to mål hver da italienerne banket Shakhtar 5-0 i semifinalen. Dermed har de scoret vanvittige 54 mål til sammen denne sesongen.

Med to scoringer de siste 12 minuttene sørget Lukaku for en historisk rekke på 10 kamper på rad med scoring i Europa League. Mannen, som kom fra Manchester United i fjor sommer, har alene scoret 33 mål i alle turneringer for sin nye klubb.

Frosset ut av United

Siden Lukaku dro fra Old Trafford i 2019, for drøyt 750 millioner kroner, har belgieren virkelig vist hva han er god for. I den siste sesongen hos Manchester United ble han frosset ut av Ole Gunnar Solskjær etter å ha spilt tolv kamper på rad uten å få ballen i mål.

I Italia har han ikke spilt mer enn tre kamper på rad uten å score, og han har scoret to mål eller mer i seks kamper i Serie A denne sesongen. Han var en viktig årsak, kanskje den viktigste, til at Inter havnet på andreplass i Serie A, ett poeng bak Juventus.

Belgieren scoret 23 Serie-mål. Det er flere mål enn Mauro Icardi, mannen han erstattet, noen gang scoret i løpet av én sesong. Han er også den første Inter-spissen som har scoret 15 ganger på bortebane i debutsesongen, og han er den første som har gjort det i det hele tatt siden 1950-tallet.

Super-effektive Inter-spisser

Nå skal Sevilla-forsvaret bryne seg på kraftspissen. Spanjolenes defensive prestasjoner de siste månedene har vært imponerende, men forsvarsspillet i kampen mot Manchester United var under pari. Det var keeperprestasjonene til Yassine Bounou som reddet Analucia-laget mot United. Han hadde syv klasseredninger, men flere av avslutningene var løse.

Mot Inter får han det tøffere. De trengte bare tolv scoringssjanser for å score fem ganger mot Shakhtar i semifinalen. Inter har angripere som er kliniske foran kassen. Vi tror Romelu Lukaku og Inter straffer spanjolene knallhardt. Oddsen på at Lukaku scorer og Inter vinner er 3,60. Det går vi for.

