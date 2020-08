Lyon lager scoringshow mot Dijon

I fem av de ni siste åpningskampene har Lyon scoret tre mål eller mer. Vi tror Lyon tar en brakseier på Groupama Stadium fredag.

Lyon har ikke tapt serieåpningen i Frankrike på ti år. Vi tror heller ikke at de taper fredagens kamp mot Dijon.



Lyon - Dijon (Over/Under ant. mål fulltid H-lag 2.5) Over 2,15 (spillestopp kl. 20.55)

Det franske topplaget Lyon spilte seg i forrige uke frem til semifinale i Champions League for første gang siden 2010, men de tapte 0-3 mot Bayern München som ble Champions League-mestere. Fredag er Lyon klar for første serierunde i den hjemlige serien, Ligue 1.

Kan fokusere på ligaen

Lyon skuffet stort i ligaen sist sesong. Årsaken var trolig at de fokuserte på Champions League. De endte til slutt på syvendeplass på tabellen etter at koronapandemien gjorde at Ligue 1 ble stoppet. Dermed får ikke laget som spilte seg frem til semifinaen i Champions Leage spille i Europa denne sesongen. Det er en nedtur, men samtidig betyr det at Lyon kan konsentere seg fullt og helt om ligaen.

Med spillere som Memphis Depay, Moussa Dembele, Houssem Aouar og Maxence Caqueret i troppen ender de neppe nede på syvendeplass igjen.

At den franske toppdivisjonen ble stoppet ti serierunder før slutt, plasset Dijon veldig bra. De sto med kun én seier på de seks siste kampene, og var bare syv poeng over nedrykksstreken. Denne sesongen har ikke startet særlig bra heller. De tapte 0-1 hjemme mot Angers i serieåpning, og nå skal de møte Lyon, som var den store overraskelsen i forrige sesongs Champions League.

Nesten ett år uten borteseier

Les Hiboux har ikke vunnet en bortekamp i Ligue 1 siden september 2019, det er nesten ett år siden. De har tapt syv ganger på ti forsøk. Lyon har ikke akkurat vært overbevisende på hjemmebane heller. De har kun vunnet fire av de siste åtte hjemmekampene, og statistikken viser at Dijon har skapt problemer for Lyon på Groupama Stadium de siste årene. Gjestene står med én seier og to uavgjorte i de tre siste bortekampene mot Lyon. Vi tror ikke at Lyon går på en ny smell mot Dijon.

Fouad Chafik spite ikke i serieåpningen på grunn av koronakarantene, men han er antakeligvis tilbake i startelleveren mot Lyon. Julio Tavares er usikker Det betyr i så fall at Aurélien Scheidler leder laget enda en gang. Midtbanespilleren Pape Chiekh Diop spiller ikke mot klubben han er utlånt fra. Romain Amalfitano får dermed sjansen i hans sted. Lyon manger Rafael. Han er suspendert etter å ha fått rødt kort i cupfinalen.

Lyon har vunnet ni av de ti siste serieåpningene, og i åtte av de kampene har de ikke sluppet inn mål. I fem av de ni siste åpningskampene har Lyon scoret tre mål eller mer. Den franske storklubben imponerte i Champions League-sluttspillet, og vi tror de fortsetter storspillet de viste i kampene mot Manchester City og Juventus. At Lyon scorer tre mål eller mer mot Dijon gir 2,15 i odds. Det blir vårt singelspill.

