Lyon må være en favoritt i fare

Lyon er klar for både åttedelsfinale i Champions League og finale i Coupe de la Ligue. Det er ikke gitt at de vinner kveldens åttedelsfinale borte mot Nice i Coupe de France.

Torsdagens langoddsprogram byr på fire kamper i Get-ligaen i ishockey her hjemme og full runde i SHL i Sverige. I tillegg er det tre kamper i NHL natt til fredag. På fotballfronten spilles det to åttedelsfinaler i Copa del Rey og en åttedelsfinale i Coupe de France. I tillegg til en kamp i tysk 2. bundesliga. Og så er NM på ski med 10 km fri for kvinner og 15 km fri for menn.

Åttedelsfinale i Coupe de France, den ene av to cuper i Frankrike. Det spilles ikke retur.

Hjemmesterke Nice (6-3-2) måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Rennes i helgens seriekamp og ligger på 12. plass i Ligue 1 med 29 poeng. Formen er slett ikke verst og laget er uten tap på sine fem siste seriekamper (2-3-0). Tok seg til åttedelsfinale lørdag for halvannen uke siden ved å så ut Red Star 2-1 på hjemmebane. Det skal ikke være spesielle fravær for Nice.

Etter en svak start på sesongen har Lyon avansert til 5. plass , men de har ikke bedre enn 3-1-2 på sine seks siste seriekamper og kun tre poeng foran Nice. De er klare for finalen i Coupe de la Ligue der de møter Paris Saint-Germian, men den finalen spilles ikke før 4. april. Tok seg til åttedelsfinale i Coupe de France etter 4-3 seier borte mot Nantes for halvannen uke siden. Lyon er også klare for åttedelsfinalen i Champions League, her skal de de opp mot Juventus, men første kamp her spilles ikke før 26. februar. Memphis Depay er ute med skade for tiden, men nysignerte Toko Ekambi (fra Villarreal) er en mulig erstatter.



Det er forståelig at Lyon er satt til favoritt i kveldens kamp, men Lyon er med på mange arenaer for tiden. Nice har kun serie å konsentrere seg om og kan gå "all-in) i kveldens åttedelsfinale. 3,05 på hjemmeseier er såpass fristende hjemmeodds, at denne må prøves.

