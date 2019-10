Lyon og Ada Hegerberg jakter enda en Champions League-tittel

Onsdagens langoddsprogram byr på første runde i åttedelsfinalene i Champions League for kvinner og sju av åtte kamper spilles onsdag. Her hjemme venter det kvartfinaler i NM håndball for menn og det spilles tre kamper i Eliteserien håndball for kvinner. På hockeyfronten er det to kamper i norsk 1. divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige. Natt til torsdag spilles det seks kamper i NHL.

Fortuna Hjørring - Lyon handikap fulltid 0-3 - B 2,00 (spillestopp kl 18.55)

Åttedelsfinale første kamp. Danske Fortuna Hjørring har sammen med Brøndby dominert dansk kvinnefotball de siste årene og vekslet med Brøndby om seriemesterskapet. Fortuna ble seriemester i 2018, men måtte se at Brøndby tok seriemesterskapet forrige sesong. Denne sesongen har også nystiftede Farum blandet seg inn i teten og søndag tapte Fortuna 1-2 hjemme mot nettop Farum. Dermed overtok Farum serieledelsen, mens Fortuna Hjørring på 3. plass er tre poeng bak. Fortuna tøk ut i 16-delsfinalen av Champions League forrige sesong etter å ha tapt 0-2 både hjemme og borte mot Fiorentina og de røk også ut i 16-delsfinalen mot Fiorentina sesongen før.

Lyon dominerer kvinnefotballen voldsomt og de tok sin fjerde strake Champions League-tittel i mai, da de slo Barcelona 4-1 i finalen. Ada Hegerberg scoret som kjent hatrrick i den finalen. Også i hjemlig fransk serie er de overlegne og detok et nytt seriemesterskap i vår etter å ha vunnet 20 av 22 seriekamper og spilt uavgjort i de to øvrige. Smadret russiske Ryazan i forrige runde med 9-0 seier borte og 7-0 seier hjemme.

Lyon er naturligvis enorme favoiritter i denne åttedelsfinalen og er de noenlunde skjerpet så vinner de denne overlegent. Handikap 3-0 betyr at Lyon må vinne med fire mål eller mer. Det er det ingen tvil om at har kapasitet til, selv om de kun slo Avaldsnes med 2-0 i første kamp borte i 16-delsfinalen forrige sesong. Vi gir Ada Hegerberg og co tillit i kveld og 2,00 i odds på at Lyon vinner med fire mål eller mer er godkjent odds. Objektet kan imidlertid ikke singelspilles, så vi må kombinere.

Mora - AIK H 2,05 (spillestopp kl 18.55)

Det gjør vi med en hjemmeseier fra Hockeyallsvenskan. Mora rykket ned fra SHL i vår og har innledet brukbart i Hockeyallsvenskan. Står med 13 poeng på sine ni første seriekamper og stod med fire strake seire, før det ble 1-4 tap borte mot sterke Karlskoga lørdag. Står med tre strake hjemmeseire.

AIK var favoritt til å rykke opp fra Hockeyallsvenskan forrige sesong og vant da også grunnserien. Men røk mot andreplasserte Oskarshamn i playoffen og mislyktes i jakten på opprykk. Mistet derfor en haug med spillere foran årets sesong og har fått en fryktelig start på sesongen. Har tapt seks av ni kamper og ligger nede for telling i øyeblikket.

2,05 på formsterke Mora duger godt som kombinasjonsspill til handikapspillet på Lyon og gir oss en dobbelodds på pene 4,10 i odds.

