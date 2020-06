Mads Sande valser over gamle lagkamerater i Øygarden FK

Haugesund har funnet formen tre uker før seriestart. Vi tror de slår 1. divisjonslaget Øygarden FK fredag.

Fredag spilles det to treningskamper før oppstarten i Eliteserien. Direktesport har rettighetene til å vise treningskampen mellom Odd og Start i Skien. Alle de direktesendte kampene vil du finne her!

Haugesund - Øygarden 1,35 - 4,75 - 5,50 H (spillestopp kl. 12.55)

FK Haugesund ser skarpe ut tre uker før Eliteserien sparkes i gang. De banket Brann 3-0 sist lørdag etter to scoringer fra Benjamin Källman og et mål fra Kevin Martin Krygård.

FKH stiller med så godt som toppet mannskap av de som er tilgjengelige når rogalendingene møter 1. divisjonslaget Øygarden på Haugesund stadion fredag formiddag. Målet er å følge opp 3-0-seieren mot Brann, og vi tror de klarer det.

Fredrik Pallesen Knudsen er tilbake i trening, men er ikke med i troppen mot Øygarden fredag. Det er heller ikke Alexander Stølås. Sistnevnte har slitt med en tåskade, men er meldt tilbake i trening i neste uke. Kristoffer Velde var ikke med i troppen mot Brann sist, men han kan få sjansen i fredagens kamp.

FKH-trener Jostein Grindhaug gjør kun en én endring fra laget som begynte mot Brann. Joakim Våge Nilsen tar den ene indreløperplassen på bekostning av Bruno Leite.

FKH starter slik mot Øygarden (4-3-3): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Ben Karamoko, Benjamin Tiedemann, Thore Pedersen – Kevin Martin Krygård, Christian Grindheim, Joakim Våge Nilsen – Niklas Sandberg, Benjamin Källman, Alexander Ammitzbøll.

På benken: Frank Stople, Ulrik Fredriksen, Bruno Leite, Kristoffer Gunnarshaug, Mads Sande, Kristoffer Velde, Ibrahima Wadji.

Øygarden FK har tatt over plassen til Nest-Sotra i OBOS-ligaen foran denne sesongen. Klubben er den nye storsatsingen i Øygarden kommune, som er en sammenslåing av kommunene Fjell, Sund og Øygarden.

Men klubben har fått en trang fødsel. De siste månedene er det permitteringer, en trøblete økonomi, avslutningen til sportssjef Arve Haukeland og bråk rundt overgangen til Daniel Arrocha som har preget overskriftene rundt laget.

Suksesstrener Steffen Landro, som skal trene Sandnes Ulf denne sesongen, er erstattet av amerikaneren Bryant Lazaro. Han ble ansatt som assistenttrener ved nyttår, men i februar ble han presentert som ny hovedtrener i klubben. 31-åringen kom fra jobben som hovedtrener i Alta, men han har også vært assistenttrener i Tromsø.

Klubben gjorde denne uken kanskje sin største signering, da de fikk inn Liverpool-legenden Bruce Grobbelar som keepertrener i klubben. Men han skal ikke spille for Sotra-klubben.

Bare den tidligere Haugesund-spilleren Ikenna Ikedi er utilgjengelig til fredagens kamp på grunn av en liten skade.

Haugesund stiller med et sterkt lag og skal være flere hakk bedre enn Øygarden FK. Vi tror på hjemmeseier, men oddsen er bare 1,35. Vi bruker den i en dobbel sammen med Greuther Fürth.

Greuther Fürth - SV Sandhausen 2,40 - 3,10 - 2,55 U (spillestopp kl. 18.25)

Tysk 2. Bundesliga der de fleste lagene har spilt 29 seriekamper. Det skal spilles 34. Nordmannen Håvard Nielsen scoret begge målene da Greuther Fürth spilte 2-2 mot opprykksjagende Hamburger SV i den første kampen etter koronapausen, men han har vært ute med skade i de to siste kampene.

Greuther Fürth har kun tatt to poeng på de tre første seriekampene etter at ligaen kom i gang igjen, til tross for at to av kampene er spilt hjemme. Håvard Niesen & Co. ligger på syvendeplass med 39 poeng og har ti poeng opp til Hamburger SV på playoff. På hjemmebane har de kun én seier på de fem siste kampene.

Sandhausen på ellevteplass med 36 poeng og har seks poeng ned til Karlsruher på kvalikplass. De er ueseiret etter koronapausen, hvor de står med to seire og én uavgjort. Vi tror det blir en jevn match som ender U. 3,10 i odds på U er spillbart.

Fredagens dobbelttips er Haugesund + uavgjort mellom Greuther Fürth og Sandhausen. Denne dobbelen gir 4,18 i odds Spillestopp er klokken 12.55.

