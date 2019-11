Målfest i Madrid

Real Madrid tar imot Paris Saint-Germain i kveld. Begge lagene har alle offensive nøkkelspillere tilgjengelig og det lukter målfest på Santiago Bernabeu.

Det er midtuke med Champions League og Europa League og dermed duket for en heftig midtuke. Tirsdag spilles det åtte kamper i Champions League gruppespillet. I tillegg er det midtukerunde i Championship der det spilles seks kamper i kveld. I tillegg er det også kamper i både League One og League Two. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og en kamp i SHL, mens det spilles tre kamper i NHL natt til onsdag.

Real Madrid - Paris Saint-Germain - over 3,5 mål - 2,25 (spillestopp kl 20.55)

Champions League, gruppe A. Real Madrid har trøblet litt innledningsvis denne sesongen, men det har gått seg til etterhvert. Snudde 0-1 til 3-1 seier hjemme over Real Sociedad i helgens seriekamper og står med ti poeng på de fire siste seriekampene i La Liga. Ligger på 2. plass i La Liga, a poeng med serieleder Barcelona med kun ett måls svakere målforskjell.

Real Madrid har fått opp farten

Etter 0-3 borte mot PSG og deretter kun 2-2 hjemme mot Club Brügge i de to første gruppespillkampene i Champions League, har det blitt seier 1-0 borte og 6-0 hjemme mot Galatasaray i de to siste gruppespillkampene. Sikrer garantert sluttspill med seier i kveld. Zinedine Zidane har ingen spesielle fravær i sin tropp og har med seg hele artilleriet i sin 19-mannstropp.

Offensiv slagkraft for PSG



PSG er allerede videre etter full pott og 12 poeng på de fire første. De har fortsatt tilgode å slippe inn mål i gruppespillet og slo som kjent Real Madrid 3-0 hjemme i åpningsrunden. I Ligue 1 har det faktisk blitt tre tap allerede, men de 11 øvrige er alle vunnet. Etter 14 serierunder har PSG allerede skaffet seg en luke på åtte poeng ned til Marseille på 2. plass. Thomas Tuchel har for første gang denne sesongen både Kylian Mbpappe, Neymar og Mauro Icardi tilgjengelig samtidig og midtbaneleganten Marco Veratti er også med i troppen etter skadefravær.

Det lukter mål i Madrid i kveld og 2,25 i odds på at dette blir festlig og ender over 3,5 mål er fin odds og spilles. Dessverre kan ikke dette objektet singelspilles, så vi må kombinere.

Fulham - Derby H 1,52 (spillestopp kl 20.40)

Fulham er uten tvil et av lagene med høyest kapasitet i Championship. Ligger på 4. plass med 29 poeng og har sju poeng opp til serieleder West Bromwich. Fine 5-2-2 hjemme på Craven Cottage. Aleksandr Mitrovic sonet karantene i lørdagens hjemmekamp mot QPR, men er ferdigsonet og tilbake i kveld.

Derby sliter voldsomt på bortebane

Derby har slitt voldsomt på bortebane denne sesongen og kun vunnet en av åtte bortekamper (1-3-4). Helt andre takter på hjemmebane der topplaget Preston ble slått 1-0 lørdag. I den kampen måtte både Graham Shinnie og Mason Bennett ut med skader og begge mister trolig tirsdagens kamp i London. Fra tidligere er Scott Malone, Tom Huddlestone og Ikechi Anya uaktuelle. Tre strake bortetap for Derby.

1,52 på hjemmeseier er ikke rare greiene på en hjemmeseier i en midtukerunde i Championship, der det erfaringsmessig kommer litt overraskelser. Men Fulham får likevel vår tillit og kombineres med over 3,5 mål i kampen Real Madrid - PSG. Totalodds på denne dobbelen 3,42.

