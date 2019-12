Målmaskinen Braut Haaland kan bli historisk mot Liverpool

Ingen spillere har scoret i de seks første kampene i Champions League. Vi tror at Erling Braut Haaland kan bli den første.

Tirsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra den siste runden av gruppespillet i Champions League og det er flere meget interessante kamper, og høydepunktet er naturligvis Erling Braut Haaland og hans FC Salzburgs hjemmekamp mot Liverpool. I tillegg er det midtukerunde i Championship og det er kvartfinaler i Champions League ishockey. Håndball-VM ruller videre, der blant annet Sverige skal ut i en meget viktig kamp mot Romania. På ishockeyfronten er det returkamper i kvartfinalene i Champions League, og natt til onsdag spilles det hele tolv kamper i NHL.

Salzburg - Liverpool - Erling Braut Haaland scorer- 2,30 (spillestopp kl 18.55)

Tirsdag er det klart for en fotballthriller på Red Bull Arena. Da møtes RB Salzburg og Liverpool til den avgjørende gruppespillkampen i Champions League.

Braut Haalands lag kan sende de regjerende Champions League-mesterne på hodet ut av turneringen med seier. Østerrikernes norske toppscorer vil antakeligvis få en sentral rolle for hjemmelaget fra Mozarts fødeby. Med åtte mål på tre kamper fra start og to innhopp har den norske landslagsspissen fortsatt til gode å gå av banen i Champions League sammenheng uten å score.

Braut Haaland har nemlig scoret i alle fem Champions League-kampene så langt. Statistikken viser at han har scoret ett mål hvert 37 minutt. Ingen spillere har scoret i de seks første kampene i Champions League. Jeg tror tenåringen fra Jæren kan bli den første.

19-åringen viste i helgen at han er i form før den avgjørende Champions League-kampen mot ligalederen i Premier League. Braut Haaland scoret 2-0-målet for RB Salzburg da de oppskriftsmessig banket Tirol 5–1. Tenåringspissen har nå scoret totalt 28 mål på 21 kamper for RB Salzburg denne sesongen. Han er dermed delt toppscorer i serien med Wolfsbergers Shon Weissman, begge står med 16 mål.

Stortalentet kobles til en rekke storklubber i Europa. Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Valencia og Sevilla er blant klubbene som har sett kraftspissen i aksjon.

Kampen mellom Liverpool og RB Salzburg på Anfield ble en målfest. Det virket som Jürgen Klopps menn hadde avgjort kampen da de ledet 3-0 etter 36 minutter, men østerrikerne ga ikke opp. De reduserte til 3-2 i det 56. minutt. Ett minutt senere ble Braut Haaland byttet inn på Anfield, og det gikk ikke mer enn tre minutter før han var på scoringslisten og utlignet til 3-3. Mohamed Salah scoret 4-3-målet for Liverpool ni minutter senere. Det ble også sluttresultatet.

Verken Liverpool eller Salzburg har holdt nullen i Champions League denne sesongen. Jeg tror heller ikke at Liverpool klarer å holde tett bakover i tirsdagens kamp. Braut Haaland har scoret i alle de fem første kampene i gruppespillet, og jeg tror målmaskinen, som ikke har respekt for noen, scorer igjen.

2,30 i odds på at den nest mestscorende spilleren i Champions League denne sesongen scorer på tirsdag er ok.

