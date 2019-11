Malta vil gjøre det vanskelig for Norge

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram er dominert av den pågående EM-kvalifiseringen. Totalt er det åtte kamper som skal spilles i kveld og de fleste av dem er betydningsløse, blant annet Norges bortekamp mot Malta. Men i Dublin er det helt avgjørend kamp mellom Irland og Danmark. I tillegg til EM-kvalifiseringen, spilles det tre kamper i KHL og to kamper i NHL natt til tirsdag.

Malta - Norge (Handikap 1. omgang 1-0) U - 2,65

Malta har hatt en blytung kvalifisering. De slo Færøyene i første kampen hjemme i Valetta, men de har tapt de åtte siste kampene, uten å score mål. Målforskjellen i de åtte siste kampene viser 0-24.

Norge tapte 1-2 mot Spania i første kampen i EM-kvaliken. Det er eneste tapet til Lars Lägerback sine menn, men de har ikke vunnet noen av de seks kampene mot Spania, Sverige og Romania. De burde slått både Sverige og Romania på hjemmebane, men rotet vekk ledelsen i begge kampene. Det er årsaken til at de ikke avanserer til EM.

Norge har imidlertid gjort det bra mot fotballminiputtene. De slo Færøyene 2-0 og 4-0, og de vant 2-0 hjemme mot Malta. Tre seire, og ingen mål imot er respektabelt, men de burde muligens scoret noen flere mål. Nettopp det kan bli et problem på Malta.

Allerede mandag morgen publiserte Norges Fotballforbund lagoppstillingen til EM-kvalifiseringsmøtet med Malta. Lagerbäck gjør fire endringer på laget fra Færøyene-kampen. Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami, Ole Selnæs og Rune Almenning Jarstein startet alle Norges hjemmemøte med Færøyene fredag, men de fire er ute av lagoppstillingen til Malta-kampen mandag kveld. Jonas Svensson, Birger Meling, Mats Møller Dæhli og Ørjan Nyland kommer inn på laget.

Norge stiller med denne startelleveren: Ørjan Nyland – Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen, Birger Meling – Mats Møller Dæhli, Sander Berge, Markus Henriksen, Iver Fossum – Alexander Sørloth, Joshua King

Norge har vunnet de åtte siste kampene mot Malta, og i de syv siste kampene har de vunnet med to mål eller mer. I de to siste kampene på Malta har de vunnet henholdsvis 4-1 og 3-0, og i de to kampene ledet de med 2-0 og 3-0 til pause. Til kampen mot Norge har malteserne forsvarsspilleren Steve Borg tilbake, men det er usikkert om høyrebacken Juan Corbolan blir spilleklar.

Sist gang Norge ledet med to mål eller mer til pause på bortebane var i mai 2017. Den gangen ledet de 4-0 mot San Marino, og de vant kampen 8-0. Det er den eneste av de siste 15 bortekampene at de har ledet med to mål eller mer til pause.

Malta har tapt 4-0 i de to siste hjemmekampene sine mot henholdsvis Romania og Sverige, men svenskene slet med å bryte ned malteserne. De ledet kun 1-0 etter første omgang. Malta klarte også å holde nullen i 31 minutter mot Spania hjemme på øyen i Middelhavet, og de tapt kun 2-0 til slutt.

Jeg kan vanskelig se for meg at et norsk lag som ikke har noe å spille for skal kjøre over Malta i først omgang. Statistikken forteller også at det er sjelden Norge score mange mål i løpet av de første 45 minuttene. Jeg tror Norge leder med ett til pause. Det gir 2,65 i odds. Denne kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings H 1,90 (spillestopp kl 02.55)

Coyotes og Kings møtes til den første av to kamper denne uken. Den første kampen spilles i Arizona natt til tirsdag, og den neste kampen spilles lørdag i Los Angeles.

Begge lagene kommer til denne kampen med en god følelse. Kings slo Vegas 4-3 på hjemmebane, mens Coyotes banket Calgary Flames 3-0. Kampen til Arizona vil antakeligvis først og fremst bli husket for at Coyotes-keeper Darcy Kuemper tok tak i Flames-spiller Matthew Tkachuk og la ham i bakken etter å ha taklet Jason Demers stygt. Kuemper fikk stående applaus fra tilskuerne, og avsluttet kampen uten å slippe inn mål.

Arizona viser fin form. De har vunnet tre av de fire siste kampene, og jeg tror den flyten fortsetter i natt. LA Kings har vært katastrofalt svake på bortebane. De har tapt de seks siste bortekampene.

Vertene holdt nullen mot Calgary sist, og de ligger på andreplass i Pacific Division, tre poeng bak Edmonton Oilers. De skal ha gode muligheter til å sikre seg en ny hjemmeseier her.

Coyotes er sammen med NY Islanders det laget som slipper inn færrest mål denne sesongen. De har kun sluppet inn 2,33 mål i snitt per kamp. Kings på sin side scorer lite. De er blant lagene som scorer færrest mål i NHL denne sesongen. Los Angeles har også slitt med å holde pucken ute av buret. De er blant de fem svakeste defensive lagene i ligaen. Arizona er ikke blant lagene som scorer mest, men de spiller hjemme her og tar med seg en solid dose selvtillit etter seieren mot Calgary. 1,90 på Arizona-seier er ok. Denne brukes i en dobbel.

Mandagens dobbelttips er Arizona Coyotes + at Norge leder med ett mål til pause mot Malta. Oddsen er 5,03 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

