Mammaen til Eliteseriens toppscorer var en av verdens beste spillere

Det er kanskje ikke så rart at Eliteseriens toppscorer Emil Sundal Midtbø ble håndballspiller, med de genene han har.

For mammaen er en norsk håndball-legende. Heidi Sundal var på landslaget i 13 år, spilte 269 kamper for Norge og scoret 731 mål. Hun har medaljer fra både VM og OL, og ble regnet som en av verdens beste strekspillere. I 1993 ble hun kåret til den beste strekspilleren i VM. Pappa Tom Midtbø Nilsen har også spilt håndball på toppnivå. Han fikk 43 landskamper som målvakt.

Rema 1000-ligaen, menn håndball. Bækkelaget har fått en knallbra start på sesongen. Oso-laget ligger på plass nummer tre på tabellen, ett poeng og en plassering foran Haslum.

En av grunnene til den sterke starten på sesongen heter Emil Midtbø Sundal. Han er Rema 1000-ligaens toppscorer. Da Haslum og Bækkelaget møttes i Nadderud Arena i seriepremieren i slutten av august, gjorde BSK-spilleren åtte mål – i en kamp Bærums-klubben vant 33-29.

Suveren toppscorer

Sundal Midtbø har vært toppscorer i toppdivisjonen tre år på rad. Det er en prestasjon som gjør ham historisk. Ingen andre har klart et slikt hat-trick tidligere. 30-åringen har i høst fortsatt der han slapp sist sesong. Han hamrer inn mål for Bækkelaget.

Bækkelagets målmaskin er på god vei til å ta sin fjerde toppscorertittel denne sesongen.

Emil Sundal Midtbø har nå scoret 84 mål på de elleve første kampene, 14 mål mer enn nummer to på toppscorerlisten Toke Bjelke Schrøder fra Halden Håndball. Bækkelaget-kapteinen scorer i snitt 7,6 mål per kamp. Det er ikke tvil om hvem Haslum må stoppe torsdag.

Heidi Sundal (t.v.) ble kåret til VMs beste sterkspiller i 1993. Her er hun sammen med keeper Cecilie Leganger som ble kåret til turneringens beste spiller. Foto: Morten Holm (NTB)

Skrev ny kontrakt med BSK

Eliteseriens toppscorer har imponert over flere sesonger i Bækkelaget, men danske, tyske og franske beilere har alle blitt avvist. 30-åringen stortrives nemlig i Bækkelaget og jobben som lærer ved Munkerud skole i Oslo.

Det kan se ut som at han følger i fotsporene til håndball-mammaen Heidi Sundal. Hun spilte hele sin karriere i samme klubb, Nordstrand IF. Den rutinert høyrebacken, som har spilt 15 år for Bækkelaget, signerte tidligere denne uken en ny treårskontrakt.

Bækkelaget og Emil Sundal Midtbø har kun vunnet én av de siste syv kampene mot Haslum. I november i fjor vant Oslo-laget 31-22 mot bæringene. Sist sesong scoret Sundal Midtbø 17 mål mot Haslum, og vi tror bæringene får problemer med å stoppe ham også i torsdagens kamp.

