Mané og Liverpool senker Sheffield United

Sadio Mané har ikke fått uttelling på sjansene sine i de siste kampene. Søndag scorer han mot Sheffield United.

Hvor skal vi begynne når det gjelder Liverpool? Everton tok en fortjent seier på Anfield forrige helg. Selv om Jürgen Klopps menn er inne i en dårlig periode, og står i fare for å tape fem kamper i den engelske toppdivisjonen på rad for første gang siden 1953, tror vi ikke at Liverpool snubler mot Sheffield United søndag.

The Blades har kun vunnet én kamp på Bramall Lane denne sesongen, og de var svake da de tapte mot Fulham forrige helg. Sheffield United-manager Chris Wilder vet at Liverpool har vært mildt sagt rufsete bakover, og de må gå for seier i denne kampen, det er ikke vist for dem å spille uavgjort.

Bunnlaget i Premier League har tapt 20 av 25 kamper denne sesongen, og vi tror Liverpool påfører Yorkshire-laget sitt 21 tap søndag kveld. Ja, Liverpool har mistet Jordan Henderson, men de defensive problemene hos Liverpool vil ikke bli avgjørende om de viser angrepsspill slik vi vet de er i stand til.

Sheffield Utd - Liverpool - Sadio Mané scorer og Liverpool vinner - 2,85 (spillestopp søndag kl. 20.10)

De fem siste målene til Liverpool mot Sheffield United er scoret av fem forskjellige spillere. I tillegg til at Gini Wijnaldum ble matchvinner i 2019, har alle de tre i den etablerte angrepstrioen hos Liverpool scoret i de to siste kampene, og Diogo Jota scoret det avgjørende målet på Anfield i oktober.

Portugiseren var tilbake på trening denne uken etter å ha vært ute siden desember, og kan komme på banen i søndagens kamp mot the Blades. Jota scoret ni mål på de første 17 kampene for Liverpool. Han scoret blant annet i fire hjemmekamper på rad i Premier League og et hat-trick i Champions League.

Scorer mest på bortebane

Wijnaldum har kun scoret to mål denne sesongen, og er ikke en spiller som scorer i hver kamp. Da er det mer naturlig å satse på Roberto Firmino, Sadio Mane eller Mohamed Salah.

Går vi for Premier Leagues toppscorer, eller en av spiller som ikke har fått uttelling på sjansene sine denne sesongen?

Vi går for det siste. Ingen annen spiller i de siste fire ligakampene har hatt flere skudd på mål innenfor 16-meteren enn Sadio Mané, men senegaleseren har kun scoret ett mål.

Vi tror han kommer til å score før eller senere.

Siden Sheffield United mangler alle tre førstevalgene i midtforsvaret, får Mané sjelden en bedre mulighet til å score. Han har scoret syv mål denne sesongen, hvorav fem av dem har kommet på bortebane. Vi tror han scorer sitt sjette bortemål for sesongen mot the Blades.

2,85 i odds på at Liverpool vinner og Sadio Mané scorer er ok.

