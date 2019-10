Managerbytte gjorde susen for Huddersfield

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Åtte kamper i

gruppespillet i Champions League står for tur og både Liverpool,

Barcelona, Chelsea og Salzburg skal i aksjon. I tillegg spilles det fem

kamper i Championship i England. Her hjemme spilles det kvartfinaler i

NM håndball for kvinner. På hockeyfronten spilles det to kamper i 1.

divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige og det spilles to

kamper i NHL natt til torsdag.

Huddersfield - Middlesbrough H 2,20 (spillestopp kl 20.40)

Etter en elendig start på sesongen har Huddersfield nå funnet stilen under nyansatte Danny Cowleys ledelse og står med 2-2-0 på de fire siste ligakampene. Men er fortsatt under streken og tredje sist, ettersom de åtte første seriekampene kun innbragte ett poeng. Både Alex Pritchard og Trevoh Chalobah er tilbake i aksjon, og dermed har Danny Cowley kun Terence Kongolo og Collin Qauner ute med skade.

Formkurven peker motsatt vei for Jonathan Woodgate og Middlesbrough som kun har tatt ett poeng på sine fem siste seriekamper. Boro ligger på plassen foran Huddersfield med totalt 10 poeng, og Middlesbrough har fortsatt tilgode å vinne på bortebane (0-2-3). Spissen Rudy Gestede er påny ute med skade og gjør selskap med George Friend og Hayden Coulson på sidelinjen.

Huddersfield har sett merkbart forbedret ut den siste tiden og det skal være bra sjanse for tre nye poeng hjemme mot formsvake Middlesbrough. 2,20 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

