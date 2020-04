Managua vinner toppoppgjøret

Managua har vunnet alle hjemmekampene denne sesongen. Vi tror også de vinner nattens toppkamp mot Real Esteli.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men ikke i Hviterussland og Nicaragua. Natt til torsdag spiles det toppoppgjør i eliteserien i Nicaragua.

Managua FC - Real Esteli 2,25 - 3,05 - 2,75 H (spillestopp kl. 0255)

Nicaragua, Primera de Nicaragua Clausura. De to topplagene i Nicaragua møtes på Estadio Olimpico natt til torsdag. Ligaleder Managua ligger to poeng foran Real Estreli på tabellen.

Vunnet alle hjemmekampene

Managua er i flytsonen. De har vunnet de fire siste ligakampene, og har dermed klart å beholde luken ned til Real Estreli. I natt spiller de sin fjerde ligakamp på ti dager.

Natt til tirsdag i forrige uke vant Managua 4-2 hjemme mot Juventus Managua. I den kampen scoret Nahúm Peralta og Carlos Félix to mål hver, og de ledet 4-0 da keeper Erly Méndez ble utvist. Managua fulgte opp med å slå Chinandega 1-0 for en uke siden. Da ble Carlos Félix matchvinner med sin tredje scoring på to kamper. På søndag vant serielederen 2-1 mot Diriangén. Nok en gang tegnet Félix seg på scoringslisten. Han scoret det første målet i kampen, mens innbytter Mike Cruz scoret vinnermålet på overtid.

På hjemmebane har hovedstadslaget vært bunnsolide. De har vunnet alle fem hjemmekampene og målforskjellen viser 14-5. De er faktisk ubeseiret i de 14 siste hjemmekampene i Liga Primera de Nicaragua.

Kapteinen suspendert i natt

Den brasilianske midtbanespilleren Christiano ble utvist mot Diriangén og spiller derfor ikke nattens toppkamp. Kapteinen vil bli sårt savnet. Den meksikanske Carlos Félix er i kjempeform. Han har scoret fire mål på de tre siste kampene, og han blir mannen gjestene må holde kontroll på i denne kampen.

Real Estreli har i likhet med Managua vunnet de fire siste kampene i ligaen, så de holder følger hakk i hæl på serielederen. Serietoeren har kun sluppet inn ett mål på de siste fire kampene. Gjestene har en dag mer hvile enn Managua. Den meksikanske angriperen Taufic Guarch scoret to mål da Real Estreli knuste Real Madriz 4-0. De øvrige to målene ble scoret av Ayerdis og innbytter Luis Acuña. I kampen etter vant Real Estreli 2-1 mot Deportivo Ocotal. Denne gangen var det Acuña og Jorge Betancur som sørget for scoringene. I den siste kampen til gjestene vant de 1-0 hjemme mot Deportivo Las Sabanas. Betancur satte inn vinnermålet. Det var hans andre mål på to kamper. Real Estreli er ubeseiret i elleve av de siste tolv kampene i alle turneringer, og de har vunnet fire av de fem siste bortekampene i ligaen.

Slo Real Estreli i februar

Real Estrei-manager Sergio Rodríguez har sterke offensive spillere tilgjengelig. Taufic Guarch, Jorge Betancur og Brandon Ayerdis holder alle et bra nivå.

De siste kampene mellom disse to lagene har vært jevnspilte. Da klubbene møttes i Apertura-finalen i desember vant Real Estreli 1-0 etter en scoring på overtid av Ricardo Rivas. Managua fikk revansj i den siste kampen mellom lagene i februar. Da vant de 2-0 på bortebane etter scoringer av Pablo Gállego og Christiano. Sistnevnte er ute i nattens match.

Managua er favoritter på hjemmebane, men de vil merke at den viktige kapteinen Christiano er suspendert. Real Estreli har ikke råd til å tape denne kampen. Med tap vil vertene rykke fra i toppen. Vi tror Managua og superspissen Carlos Félix ordner seier i natt Hjemmeseier gir flotte 2,25 i odds. Spillestopp er klokken 0255.