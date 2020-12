Manchester City blir et av holdepunktene på lørdagskupongen Boxing Day

Hjemmekamp mot Newcastle bør vøre overkommelig for mesterne fra 2018/2019-sesongen. Manchester City blir et av holdepunktene våre på lørdagskupongen den tradisjonsrike Boxing Day-runden.

Det er fem kamper fra Premier League og sju kamper hentet fra nivå to i Championship på lørdagskupongen på selveste Boxing Day i England.

Bonuspotten er på 340 000 kroner etter at den forrige ble utløst på lille julaften. Innleveringsfristen er til vanlig tid, klokka 15:55.





1. Manchester City - Newcastle

De fem første kampene er hentet fra den tradisjonsrike Boxing Day-runden i Premier League. Tilsvarende møte mellom disse to forrige sesong endte hele 5-0 til hjemmelaget i en kamp som ble spilt så seint som i juli i år etter at sesongen startet opp igjen. Manchester City åpnet ligasesongen noe rufsete, men 3-2-0 på de siste fem vitner om en viss framgang for mesterne fra 18/19-sesongen. De kommer fra 1-0 borte over Southampton sist helg og gikk videre i ligacupen tirsdag kveld etter at formsvake Arsenal ble slått hele 4-1 på bortebane i London. De ligger på 8. plass med 23 poeng i øyeblikket og har én kamp mindre spilt enn de fleste lagene foran seg på tabellen. Garcia er eneste mann på skadelista før juleprogrammet tar fatt, men 1. juledag ble det kjent at Walker og Jesus begge har testet positivt på koronaviruset og er isolert fra resten av troppen.

Newcastle røk på sin side ut av ligacupens kvartfinale tirsdag kveld da laget tapte 0-1 borte mot Brentford fra Championship. Dermed er det fullt fokus på ligaen, og FA Cupen som starter opp etter nyttår, for Steve Bruces mannskap framover. De er nummer tolv med 18 poeng etter 13 kamper (5-3-5) og har som kjent én kamp til gode ettersom oppgjøret mot Aston Villa tidligere denne måneden ble utsatt som en følge av koronasmitte i Newcastle-troppen. I helgen spilte de 1-1 hjemme mot Fulham og har 1-1-1 på de tre siste etter smitteutbruddet som rammet troppen. Dubravka, Lascelles, Saint-Maximim, Manquillo og Schär er alle trolig ute også her, mens Fernandez er usikker til dette oppgjøret.

Manchester City ser bedre ut nå enn for et par måneder tilbake og får full tillit på hjemmebane på ukens lørdagskupong. H.

2. Sheffield United - Everton

Det endte 0-1 her sist sesong i en kamp som ble spilt så seint som 20. juli i år. Sheffield United sliter tungt om dagen og har fortsatt til gode å vinne i Premier League denne sesongen. De har to poeng på 14 kamper (0-2-12) og har nå ti poeng opp til Brighton på trygg grunn etter at de spilte 1-1 borte mot nettopp Brighton sist de var i aksjon søndag. Lundstram ble utvist i den kampen og han må dermed sone her. Sander Berge, Bryan og O'Connell er alle ute med skade, mens McBurnie må testes.

Evertons ligacup-eventyr endte i kvartfinalen onsdag kveld da laget røk 0-2 hjemme mot et godt Manchester United-lag. De har dog imponert stort i ligaen i det siste og slått Chelsea hjemme, Leicester borte og Arsenal hjemme i de tre siste kampene og er nå oppe på en finfin 4. plass med 26 poeng. 8-2-4 er fasiten så langt for laget som toppet ligaen etter fire runder. Digne, Allan, Delph og Gbamin er ute, mens James Rodriguez kan være tilbake her etter å ha stått over de siste kampene. Richarlison er usikker etter smellen sist.

Naturlig at Everton blir favoritter, men stoler ikke helt på laget som både sliter med skader og er inne i en periode med veldig tett kampprogram. Vi spiller derfor UB.

3. Arsenal - Chelsea

Et herlig London-derby venter 2. juledag! Det endte 1-2 her i romjula forrige sesong, mens Arsenal vant FA Cup-finalen mellom disse to 1. august i år sist disse to lagene møtte hverandre. Arsenal er inne i en veldig tøff periode og spørsmålet er hvor lenge manager Mikel Arteta sitter trygt hvis dette fortsetter. Sist helg tapte de 1-2 borte mot et godtgående Everton-lag, lagets fjerde tap på de fem siste. De har nå sju kamper uten seier (0-2-5) og har ikke vunnet siden Manchester United ble slått på Old Trafford 1. november. Tirsdag røk de også ut av ligacupen, 1-4 hjemme mot Manchester City. De ligger på 15. plass med 14 poeng (4-2-8) og har nå fire poeng ned til Fulham under streken! Gabriel er tilbake, men Xhaka soner og Partey er ute med skade. Aubameyang har også stått over de to siste kampene på grunn av skade og det er usikkert om han rekker denne.

Chelsea hadde få problemer med å vinne lokaloppgjøret hjemme mot West Ham mandag (3-0) og tok med det sin første seier etter to tap på rad før det. Frank Lampards menn ligger dermed på 5. plass med 25 poeng, seks bak Liverpool som topper til jul. De vant her 2-1 for ganske så nøyaktig ett år tilbake i tid, men må trolig klare seg uten trioen Chilwell, James og Ziyech i denne.

Arsenal ser ikke bra ut om dagen, så vi gir Chelsea tipset. B.

4. Fulham - Southampton

Sist disse to klubbene møttes her var i ligacupen i august i fjor. Da ble det 0-1. Forrige ligamøte for to sesonger tilbake siden sist Fulham var oppe på høyeste nivå endte 3-2 i november 2018. Fulham fikk til slutt med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med et redusert Newcastle-lag sist helg i en kamp der Joachim Andersen ble utvist. Det kortet har dog blitt opphevet og det betyr ingen karantene her. London-klubben ligger tredje sist med ti poeng før denne runden og har to poeng opp til Brighton på sikker mark etter 14 spilte kamper. De siste fire viser 0-3-1, der de tre siste alle har endt med poengdeling. 13. desember spilte de 1-1 her mot Liverpool. Cavaleiro, Tete og Kongolo er på fraværslista.

Southampton tapte til slutt hjemmekampen mot Manchester City (0-1) sist helg og er nå på 7. plass med 24 poeng etter 7-3-4 så langt og 2-1-2 på de siste fem. De røk her for to sesonger tilbake, men vant 1-0 i ligacupen i fjor høst på samme bane. Romeu er ute med fem gule kort i denne, mens toppscorer Ings er et spørsmålstegn. Fra før er det usikkert om Armstrong, Redmond og Vestergaard rekker oppgjøret 2. juledag.

Tror det skal holde med UB, men for de som har råd og heller sparer kryss andre steder helgarderer denne. Southampton har sett klart best ut av disse to til nå inneværende sesong.

5. Aston Villa - Crystal Palace

Aston Villa vant lokaloppgjøret borte mot West Bromwich fullt fortjent søndag kveld i en kamp som til slutt endte med 3-0 der Jake Livermore fikk marsjordre for hjemmelaget i det som var Sam Allardyces første kamp som manager for Villas byrival. Villa med småpene 7-1-4 og 22 poeng etter tolv kamper og har både én og to kamper til gode på lagene foran seg på tabellen. Formen siste fem viser noe ustabile 2-1-2. Det endte 2-0 her sist sesong i en kamp som ble spilt i juli i år. Wesley og Trezeguet er bekrefte ute, mens Konsa og Barkley trolig kan returnere.

Crystal Palace fikk så hatten passet hjemme mot serieleder Liverpool forrige helg (0-7). De har dermed 0-2-1 på sine siste tre ette at West Bromwich ble slått 5-1 på bortebane for fire runder siden. De ligger på 13. plass med 18 poeng før juleprogrammet starter og røk 0-2 her i sommer. Benteke soner, mens Wickham, Kelly, Hennessey, Ferguson og Sakho er ute med skade. Cahill betegnes som usikker.

Har god tro på at Aston Villa tar seg av denne på 2. juledag mot et Palace-lag som slapp inn sju sist. H.

6. Nottingham - Birmingham

De sju siste kampene er hentet fra Championship. Tilsvarende møte sist sesong endte 3-0 i august i fjor i en sesong der Nottingham til slutt misset Play Off på overtid i siste serierunde etter en ubeskrivelig kollaps. De har startet inneværende sesong langt verre og er nå helt nede på 20. plass med 17 poeng - poenget foran Derby under streken. Etter tre strake tap og 0-1-6 på sju kamper, har det nå blitt fire poeng på de to siste. Sist helg ble det 1-1 borte mot uavgjortspesialist Millwall. Colback. Bachirou, McKenna og Freeman er alle ute, mens det er usikkert om Blackett rekker kampen.

Birmingham har 22 poeng etter 20 kamper når sesongen nå begynner å nærme seg halvspilt for alvor. De ligger med det på 17. plass, men har nå tre strake tap etter at de to foregående begge ble vunnet. Sist lørdag røk de hele 1-4 hjemme for Middlesbrough. McEachran, Friend, Jeacock og Boyd-Munce mangler hos gjestene.

En viss bedring hos Nottingham, mens Birmingham har tre strake tap. HU bør holde, tror vi.

7. Bournemouth - Millwall

Kampen er utsatt som følge av koronasmitte i Millwall-troppen og vil derfor bli trukket.

8. Queens Park Rangers - Swansea

Det endte 1-3 her i ligaen sist sesong, mens QPR slo tilbake og vant hele 5-1 i FA Cupen mellom samme lag på samme arena tilbake i januar i år. Det har vært en småtøff sesong for London-laget så langt med en 19. plass på tabellen etter 20 runder der kun fire av kampene har endt med full pott (4-8-8). Fire poeng skiller ned til Derby under streken, som i tillegg har én kamp til gode. Sju på rad uten seier: 0-3-4. Sist helt spilte de 1-1 borte mot bunnlaget Wycombe, lagets andre strake poengdeling. Owens, Wallace, Kakay og Amos mangler.

Swansea er oppe på motsatt ende av tabellen og snuser med sine 36 poeng der de ligger på en finfin 3. plass til jul med 36 poeng. To poeng skiller opp til Joshua Kings Bournemouth på 2. plass som innebærer direkte opprykk. 3-1-1 er fasiten på de siste fem og sist helg slo de Barnsley 2-0 hjemme i Wales. Rushesha er bekreftet ute, mens duoen Gibbs-White og Byers begge er tvilsomme.

Et vidåpent oppgjør der helgardering er eneste utvei på begge de to kupongforslagene våre - HUB.

9. Reading - Luton

Vertene åpnet sesongen på en fortreffelig måte og toppet Championship-tabellen på et tidlig stadium, men tre tap på de fire siste og totalt 33 poeng etter 20 runder innebærer en 8. plass på tabellen i i øyeblikket. Sist helg ble det 1-3 tap borte mot Brentford, lagets andre strake nederlag. 3-0 her sist sesong, mens det ble 0-1 i tilsvarende oppgjør i ligacupen i høst. Araruna, Swift, Puscas og Yiadom er alle ute.

Luton berget såvidt plassen etter en heroisk sluttspurt sist sesong, men har kommet langt bedre i gang med denne. 7-6-7 og 27 poeng er tallenes tale etter 20 runder, noe som plasserer klubben på 14. plass på tabellen. 1-2-2 sist fem. Forrige helg delte de poengene i det målløse oppgjøret hjemme mot tabelltoer Bournemouth. O'Kane er ute, ellers ser det greit ut.

Tror Reading slår tilbake og vinner. Et sted må vi ha sikkerkampene og på lørdagskupongen denne uken er det langt mellom de klare holdepunktene. H.

10. Cardiff - Brentford

Tilsvarende oppgjør sist sesong endte 2-2 i en kamp som ble spilt like før koronautbruddet i år. Nummer ti mot nummer fire på tabellen. Cardiff var inne i en flott periode med fire strake seire, men etter to tap på de siste tre er de nå nede på 10. plass med 29 poeng - fire bak Middlesbrough på Play Off. Sist helg røk de 0-2 borte mot serieleder Norwich.

Brentford er klare for semifinalen i ligacupen mot Tottenham etter nyttår takket være 1-0 seieren hjemme over Premier League-laget Newcastle tirsdag kveld denne uken. De har også vist solid ligaform i det siste med 5-5-0 på de siste ti og har med det klatret opp på 4. plass på tabellen med sine 35 poeng. De kommer fra 3-1 hjemme over Reading forrige helg.

Tett kampprogram om dagen, særlig for gjestene. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

11. Coventry - Stoke

Dette er klubbenes første møte i ligasammenheng siden våren 2008, da også på nivå to. Nyopprykkede Coventry har klart seg brukbart på nivå to og befinner seg som nummer 18 på tabellen med 22 poeng etter 5-7-8 på de første 20 for Leo Østigårds lag. Etter en periode på åtte kamper uten tap (3-5-0), kom det første nederlaget på en god stund sist helg da de røk 0-1 borte mot Sheffield Wednesday. Jones, Rose, Kelly og Marosi er på fraværslista.

Stoke luftet en god del av reservene i ligacupens kvartfinale hjemme mot Tottenham onsdag i en periode med veldig mange kamper og røk da også ut av turneringen etter 1-3 nederlaget mot Mourinho & co. De slo Blackburn 1-0 hjemme i ligaen sist helg og ligger nå på 7. plass med 33 poeng. Det er kun målforskjellen som skiller opp til Middlesbrough på Play Off i øyeblikket. Gunn og Davies mangler fortsatt.

Stoke ser bedre ut i år enn i fjor. UB bør holde, men på 432-rekkeren blir det HUB og helgardering.

12. Watford - Norwich

Herlig toppkamp fra Championship lørdag kveld mellom to lag som begge spilte i Premier League sist sesong - og som håper på en snarlig retur. Det endte 2-1 mellom disse i PL i sommer, men begge lag rykket som kjent ned fra øverste nivå. Vertene sparket trener Ivic sist helg etter 0-2 tapet borte mot Huddersfield i en periode med disiplinære problemer der klubbledelsen til slutt ikke fant noen annen utvei. Inn har Xisco Munoz kommet. De ligger på 5. plass i øyeblikket med 34 poeng, fire poeng bak Bournemouth, så de er i aller høyeste grad med i kampen om direkte opprykk fortsatt. Success, Catchart, Quina og Dele-Bashiru mangler fortsatt for vertskapet.

Norwich har vært sikkerheten selv med solide 13-4-3 på de første 20 og topper med et Championship-tabellen med 43 poeng, fem foran Bournemouth til tross for at de har slitt med masse skader gjennom høsten og vinteren. To lag rykker som kjent direkte opp. Det har blitt fem strake seire og pene 8-1-1 på de siste to og forrige helg slo de Cardiff 2-0 hjemme på Carrow Road. Gibson, Byram, Krul, Idah, Hernandez, Placheta, Quina og Quintilla er alle ute.

Det blir spennende å se Watford med ny manager mot serielederen. Prøver en frekk U på 96-rekkeren og HU på det største kupongforslaget.

