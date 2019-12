Manchester City er best i byen

City har vunnet 24 av sine 26 siste hjemmekamper, og skal ha meget gode vinnersjanser mot Manchester United i lørdagens storkamp i Premier League.

Det er ingen tvil om at høydepunktet på lørdagens langoddsprogram er byderbyet mellom Manchester City og Manchester United. Men det spilles også fire andre kamper i Premier League, hvor Jose Mourinhos Tottenham møter Burnley og ligaleder Liverpool er i aksjon borte mot Bournemouth. Ellers er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Det spilles også interessante kamper i 1. Bundesliga, i Serie A og La Liga. I tillegg er det Skiathlon verdenscup i langrenn fra Lillehammer. Det er hopp kvinner på Lillehammer og det er hopp for gutta i Russland. Lørdag kveld er det verdenscup utfor for både kvinner og menn.

Manchester City - Manchester United - pause/fulltid dobbel U/H - 4,00 (spillestopp kl 18.25)

For 179. gang møtes Manchester City og Manchester United til byderby i Manchester. Begge lagene trenger tre poeng for å henge med i toppen. Pep Guardiolas menn tok en komfortabel 4-1-seier mot Burnley i midtuken, og City-spillerne vet at de må vinne alle kampene fremover om de skal ha håp om å tette luken frem til Liverpool.

Etter 2-1-seieren mot Tottenham onsdag, håper United at de skal vinne to kamper på rad for første gang siden mars, men om de klarer det er en helt annen sak. City hadde overtaket på byrivalen sist sesong. De slo Manchester United både hjemme og borte i Premier League med 5-1 sammenlagt.

Defensive problemer

Manchester-derbyene pleier vanligvis å være underholdende Det har vært scoret 3,5 mål i snitt i de fire siste kampene mellom City og United. Statistikken tyder på at det også kan bli en severdig kan på Etihad. Med 43 mål på 15 kamper så langt, er Citizens laget som scorer mest i Premier League, men det er ikke helt håpløst for Manchester United. City har tross alt sluppet inn mål i de fem siste ligakampene.

Offensivt har City vært et fyrverkeri, men defensivt har de ikke overbevist. Aymeric Laporte er savnet i City-forsvaret. Også United har trøblet defensivt. De har sluppet inn mål i de ti siste kampene, og det virker ikke som Ole Gunnar Solskjær skal få orden på forsvarsspillet med det første.

Manchester City-midtbanespiller Gundogan er tilgjengelig etter å ha vært suspendert, men Sergio Aguero er fortsatt ute med en strekkskade. Manchester United får trolig tilbake Anthony Martial. Paul Pogba er fortsatt ikke kvitt ankelskaden, i tillegg er også Nemanja Matic og Marcos Rojo ute.

United har kun én borteseier

City har en sterk hjemmestatistikk. De har vunnet imponerende 24 av 26 Premier League-kamper på Etihad. Selv om selvtilliten til Manchester United antakeligvis fikk seg et boost etter 2-1-seieren mot Jose Mourinhos Spurs, så har Ole Gunnar Solskjær sine gutter kun én seier på de syv siste bortekampene denne sesongen.

På Etihad har United kun tapt én av de siste fire kampene. Jeg syns De røde djevlene har vært bedre mot de beste lagene i Premier League under Solskjær. Da kan de kjempe og kjøre kjappe overganger, og det passer en spiller som Marcus Rashford helt ypperlig. Jeg forventer et tett og jevnt byderby. 1,32 i odds på City-seier er altfor lavt. Jeg ser for meg at det kan stå uavgjort til pause, men at City vinner etter 90 minutter. U/H-spillet gir 4,00 i odds. Det er ok.

