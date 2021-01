Manchester City er en klink vinner hjemme mot Brighton

Manchester City har våknet til liv og er en av våre sikre på ukens midtukekupong.

Ukens midtukekupong spilles både over onsdag og torsdag. Sju av kampene spilles onsdag, mens fire av dem spilles torsdag. Så blir Premier League-kampen mellom Aston Villa og Tottenham trukket, da denne er avlyst. Midtukekupongen består ellers av to kamper fra Premier League, en kamp fra League Two, en kamp fra skotsk Premiership, begge semifinalene i den spanske supercupen, en kamp fra fransk supercup, to kamper fra åttedelsfinalen i Coppa Italia, en kamp fra 2. runde i den tyske cupen og avsluttes med en kamp fra nederlandsk Eredivisie. Bonuspotten er på ca 2,2 mill kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 18.55.

Onsdag er det ca 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



1. Manchester City - Brighton

Vi starter med Premier League. Manchester City har fått opp dampen og står med 5-2-0 på sine sju siste seriekamper. De ligger på 5. plass med 29 poeng, men har både en og to kamper tilgode på lagene foran seg på tabellen. Hjemme på Etihad innledet City med 2-5 tap mot Leicester, de seks neste har gitt 4-2-0. Sergio Aguero er i isolasjon grunnet nærkontakt med en Covid 19-smittet. Nathan Ake og Aymeric Laporte er ute med skader.

Brighton er uten seier på sine åtte siste seriekamper, hele fem av disse har endt med poengdeling. Ligger fjerde sist med 14 poeng og har kun tre poeng ned til Fulham under streken. Ingen seire på ni hjemmekamper (0-5-4), men har faktisk vunnet to av sine åtte første bortekamper (2-3-3). Yves Bissouma soner karantene for rødt kort. Viktige spillere som Adam Lallana, Danny Welbeck, Aaron Connolly og Tariq Lamptey er alle ute av ulike årsaker. Jose Izquierdo og Florin Andone er begge langtidsskadd.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og Manchester City blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

2. Aston Villa - Tottenham

Kampen er utsatt grunnet stort coronautbrudd i Aston Villa og blir trukket. Onsdag morgen viser folkerekka 28-30-42. UB.

3. Arsenal - Crystal Palace

Denne spilles først torsdag kveld. Etter en tøff periode for Arsenal, er det nå blitt tre seire på rad. De to siste attpåtil på bortebane. Har dermed tatt seg opp på 11. plass og står med 23 poeng totalt. Hjemme på Emirates er fire av de åtte første tapt, men sterk 3-1 seier mot Chelsea i forrige hjemmekamp.

Crystal Palace med ett poeng og på 14. plass med sine 22 poeng. Det er hele 11 poeng ned til Fulham under streken. Etter 0-7 tap hjemme mot Liverpool fjerde sist og deretter 0-3 tap borte for Aston Villa, er det blitt fire poeng på to hjemmekamper i de to siste. Moderate 3-1-4 på bortebane.

Det står 1-1-1 på de tre siste tilsvarende på Emirates. Vi tror ikke Arsenal taper denne. HU.

4. Oldham - Mansfield

Det er ikke veldig ofte det er kamper fra League Two på midtukekupongen, men denne uken er det en kamp.

Oldham på 15. plass med 27 poeng til tross for meget svake 2-1-8 på hjemmebane. Har levert sterke 6-2-2 på hjemmebane. Det er sju poeng ned til Grimsby på nedrykksplass og sju poeng opp til Morecambe på siste playoffplass. Formen viser moderate 1-2-2 på siste fem og begge de to siste hjemmekampene er tapt.

Mansfield på plassen bak Oldham med sine 26 poeng, men er ubeseiret på de fire siste og har tatt ti poeng. De tre siste er alle vunnet. Godkjente 3-5-2 på ti spilte bortekamper.

Oldham har vunnet tilsvarende kamp de to foregående sesongene, nå tror vi mest på borteseier. Vi spiller B på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Livingston - Aberdeen

Skotsk premiership der Livingston tok sin sjette strake seier søndag med 3-1 seier hjemme mot Ross County. Stod med fire strake borteseire før søndagens hjemmetriumf. Har avansert til 5. plass på tabellen og har 30 poeng totalt på 21 spilte seriekamper. Etter 33 serierunder deles den skotske serien to, der de seks øverste spiller Championship Group.

Aberdeen på 3. plass med 39 poeng og har et visst heng på Celtic på 2. plass som har fem poeng mer. Som venter ble det 1-2 tap hjemme mot suverene Rangers søndag, men Aberdeen står med flotte 11-6-4 totalt og kun ett bortetap hittil (4-4-1).

Åpen kamp dette. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Real Sociedad - Barcelona

Semifinale i den spanske supercupen og det spilles kun en kamp og denne kampen går på nøytral grunn i Cordoba.

Etter en strålende start på sesongen, har det buttet voldsomt imot for Real Sociedad i det siste med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-1-4). Har mistet terreng i toppen og falt ned til 5. plass og står med 30 poeng totalt. Det er åtte poeng opp til serieleder Atletico Madrid. David Silva er usikker, mens Luca Sangalli og Aihen Munoz er ute med skader.

Barcelona på sin side har endelig fått opp dampen. Fire av dem fem siste seriekampene er vunnet og overbevisende 4-0 seier borte mot Granada søndag, der Lionel Messi scoret to av målene. Det gjorde han også i seriekampen borte mot Athletic Bilbao forrige onsdag. Har avansert til 3. plass og står med 34 poeng, det er fire poeng mer enn Sociedad og Barcelona har i tillegg spilt en kamp mindre. Gerard Pique, Phillipe Coutinho, Ansu Fati og Sergi Roberto har alle vært ute en stund og er ikke med i kveld.

Barcelona er klar favoritt og vi nøyer oss med halvgardering. UB.

7. Real Madrid - Athletic Bilbao

Semifinale i den spanske supercupen og det spilles kun en kamp og denne kampen går på nøytral grunn i Malaga. Denne spilles først torsdag kveld.

Real Madrid måtte for andre bortekamp på rad nøye seg med ett poeng da det kun ble 0-0 mot Osasuna lørdag kveld. Tredje sist ble det kun 1-1 borte mot svakt plasserte Elche. Er på 2. plass i serien med 37 poeng, det er kun ett poeng opp til serieleder Atletico Madrid, men serielederen har tre kamper tilgode.

Athletic Bilbao nede på 12. plass med 21 poeng på 18 spilte kamper. Hele 15 av disse poengene er tatt hjemme på San Mames. Borte har det kun blitt en seier på de ni første seriekampene (1-3-5).

3-1 til Real Madrid i seriekamp 15. desember. Den kampen ble spilt i Madrid. Real Madrid er store favoritter, men vi tar oss råd til en halvgardering. HU.

8. Paris Saint-Germain - Marseille

Supercup i Frankrike og kampen spilles i Lens.

PSG skuffet med 1-1 borte mot Saint-Etienne i det som var Mauricio Pochettinos debut som PSG-trener forrige onsdag, men lørdag kveld ble det overbevisende 3-0 seier hjemme mot Brest. Er ffortsatt ett poeng bak serieleder Lyon, men har vist oppadgående form i det siste og står med 3-2-0 på sine fem siste seriekamper. Både Neymar og Kimpembe er tilbake i trening, men uvisst om de rekker kveldens finale.

Marseille står derimot med svake 1-2-2 på sine fem siste seriekamper og ligger på 6. plass med 32 poeng. Det er åtte poeng opp til serieleder Lyon og sju poeng opp til PSG, men Marseille har to kamper tilgode på begge de to.

PSG bør ha veldig gode vinnersjanser i kveldens finale. H.

9. Juventus - Genoa

De to neste kampene på midtukekupongen er begge hentet fra åttedelsfinalen i Coppa Italia.

Etter å ha vunnet Coppa Italia fire sesonger på rad, har det blitt andre vinnere av Coppa Italia de to siste sesongene. Men Juventus var i finalen også forrige sesong, da det ble det tap på straffesparkkonkurranse mot Napoli. I Serie A har Juventus slått tilbake etter 0-3 tapet hjemme for Fiorentina like før jul med tre strake seire.

Genoa har ikke bemerket seg nevneverdig i Coppa Italia de siste sesongene og ligger utsatt til i Serie A. Men med sju poeng på de fire siste seriekampene, har Genoa tatt seg opp på sikker plass. Ligger fjerde sist med 14 poeng.

Juventus blir blant midtukekupongens største favoritter og er normalt en sikker vinner i denne. H.

10. Atalanta - Cagliari

Denne spilles først torsdag kveld. Atalanta var tapende finalist i 2018/19-sesongen. Lazio var motstander i den finalen og finalen endte med 2-0 seier til Lazio. Atalanta er det største formlaget i Serie A for tiden og står med sterke 5-2-0 på sine sju siste seriekamper. Har avansert til 5. plass og har 31 poeng. Det er ni poeng opp til serieleder Milan som har en kamp mer spilt.

Cagliari er uten seier på sine ti siste seriekamper og faller som en stein på tabellen. Ligger femte sist med kun 14 poeng og har ikke mer enn to poeng ned til Torino under streken. Har røket ut av Coppa Italia i åttedelsfinalen begge de to foregående sesongene.

Atalanta vant 5-2 hjemme mot Cagliari i den tredje serierunden av inneværende sesong og skal være storfavoritt til å ta seg videre. H.

11. Holstein Kiel - Bayern München

2. runde i den tyske cupen som kalles DFB Pokal. Holstein Kiel holder til 2. bundesliga til daglig og gjør det skarpt der. Ligger på 3. plass etter 15 serierunder med totalt 29 poeng og er kun poenget bak serieleder Hamburger SV. Men har kun tatt ett poeng på sine to første seriekamper i 2021.

Bayern München har vært i finalen av DFB Pokal de tre foregående sesongene. Tapte 1-3 mot Eintrcaht Frankfurt i 2018, men vant 3-0 i finalen mot RB Leipzig i 2019 og 4-2 mot Bayer Leverkusen i 2020. Således er det ingen tvil om at Bayern tar cupen på alvor.

Ikke lett å argumentere for annet enn borteseier i denne. B.

12. Twente - Ajax

Midtukekupongen avsluttes med en kamp fra nederlansk Eredivisie og denne spilles først torsdag kveld.

Twente henger brukbart med i toppen av Eredivisie til tross for at de kun har tatt ett poeng på de fire siste hjemmekampene og totalt ikke har bedre enn 3-2-3 på eget gress. Borte har Twente levert veldig sterkt med 5-1-1 totalt og de ligger på 6. plass med 27 poeng. Det er åtte poeng opp til serieleder Ajax som de faktisk slo 2-1 i Amsterdam så sent som 5. desember.

Ajax kom bakpå både 0-1 og 1-2 i søndagens toppkamp hjemme mot PSV Eindhoven, men det endte 2-2. Topper tabellen med sine 35 poeng, men har ikke mer enn ett poeng ned til PSV på 2. plass og det er kun tre poeng ned til Feyenoord på 3. plass. Solide 5-1-1 på bortebane.

2-5 i tilsvarende kamp forrige sesong. Ajax er store favoritter på midtukekupongen, men dette er ikke noen walkover for serielederen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Manchester City - Brighton H

2. Aston Villa - Tottenham UB

3. Arsenal - Crystal Palace HU

4. Oldham - Mansfield B

5. Livingston - Aberdeen HB

6. Real Sociedad - FC Barcelona UB

7. Real Madrid - Athletic Bilbao HU

8. Paris Saint-Germain - Marseille H

9. Juventus - Genoa H

10. Atalanta - Cagliari H

11. Holstein Kiel - Bayern München B

12. FC Twente - Ajax HUB

432-rekker:

1. Manchester City - Brighton H

2. Aston Villa - Tottenham UB

3. Arsenal - Crystal Palace HU

4. Oldham - Mansfield HUB

5. Livingston - Aberdeen HUB

6. Real Sociedad - FC Barcelona UB

7. Real Madrid - Athletic Bilbao HU

8. Paris Saint-Germain - Marseille H

9. Juventus - Genoa H

10. Atalanta - Cagliari H

11. Holstein Kiel - Bayern München B

12. FC Twente - Ajax HUB