Manchester City får full tillit på søndagskupongen

Manchester City har slått Arsenal på Emirates de to foregående sesongene. Guardiolas menn blir en av våre sikre på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av tre kamper fra Premier League, to kamper fra tysk Bundesliga, tre kamper fra La Liga og avsluttes med fire kamper fra Serie A. Bonuspotten er på ca en million. Innleveringsfristen er allerede søndag kl 14.55.





1. Manchester United - Everton

Det er gode tider for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United for tiden. To strake 2-1 seire over hhv Tottenham hjemme og Manchester City borte, gjør at United er på 5. plass før helgens runde i Premier League. Torsdag vant United 4-0 hjemme over AZ Alkmaar i Europa League og sikret som ventet gruppeseieren. Kun ett tap hjemme på Old Trafford hittil (4-3-1). Jesse Lingard, Paul Pogba, Eric Bailly, Diego Dalot og Tim Fosu-Mensah er fortsatt ute, mens Nemanja Matic var tilbake etter ti ukers skadefravær mot AZ Alkmaar torsdag.

Den gamle storscoreren Duncan Ferguson fikk en herlig start som vikariende manager for Everton da de vant 3-1 hjemme over Chelsea forrige lørdag. Det sendte Everton opp på 14. plass med 17 poeng. Så er spørsmålet om Ferguson får skikk på borteproblemene for Everton som står med svake 1-1-6 på de åtte første bortekampene. Morgan Schneidelin og Theo Walcott er skadet, mens Fabian Delph, Yerry Mina og Seamus Coleman alle er svært tvilsomme. Andre Gomes er som kjent langtidsskadd.

Det står 7-2-1 på de ti siste tilsvarende på Old Trafford. Manchester United skal ha svært gode vinnersjanser også denne gang. H.

2. Wolverhampton - Tottenham

Overbevisende 4-0 seier hjemme over Besiktas for Wolves i Europa League torsdag. Manager Santo gjorde sju forandringer til den kampen. I Premier League er laget uten tap på sine elleve siste seriekamper (5-6-0). Ligger på 6. plass med 24 poeng etter rekken 5-9-2. Toppscorer Raul Jimenez sonet karantene torsdag, men er naturligvis tilbake søndag. Ellers ser det bra ut med mannskapet til Wolves som står med 3-4-1 hjemme. Morgan Gibbs-White og Willy Boly er fortsatt de eneste fraværene for Nuno Espirito Santo's mannskap.

Jose Mourinho hvilte en god del av sine faste spillere i onsdagens betydningsløse bortekamp mot Bayern München onsdag. Harry Kane, Dele Alli, Jan Vertonghen og Serge Aurier er alle tilbake søndag. Tanguy Ndombele rekker neppe søndagens kamp, men Harry Winks er tilbake i trening. Tanguy Ndombele, Ben Davies, Erik Lamela og Michel Vorm er alle fortsatt ute. Tre seire og ett tap på de fire første seriekampene under Mourinho for Spurs. Så får vi se om Mourinho får orden på Tottenhams prestasjoner på bortebane. Kun en seier er det blitt på de åtte første (1-3-4).

3-2 seier til Tottenham på Molinuex forrige sesong, nå har vi mest tro på hjemmelaget. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Arsenal - Manchester City

Fredrik Ljungberg kunne notere en sterk borteseier for Arsenal mot West Ham mandag kveld, etter at the Gunners snudde 0-1 til 3-1 seier. Det var tross det ingen imponerende innsats av Arsenal, da formløse West Ham er en takknemlig motstander for de fleste om dagen. Nicolas Pepe var best hos Arsenal den dagen, men har var ikke med mot Standard Liege torsdag og er høyst usikker. Det er også Hector Bellerin. Kieran Tierney, Granit Xhaka, Rob Holding og Danny Ceballos er alle uaktuelle.

Manchester City fortsetter å dominere fotballkamper, men har vært svake defensivt denne sesongen og fraværet av stopperkjempen Laporte har vært merkbart. Stopperkollega John Stones er også ute og toppscorer Sergio Aguero er fortsatt ute. Røk 1-2 hjemme for Manchester United forrige lørdag, til tross for massivt trykk gjennom hele 2. omgang. Har stort sett vært best i alle kampene de har spilt denne sesongen, men fakta viser 10-2-4 totalt og hele 14 poeng opp til serieleder Liverpool.

0-3 og 0-2 i de to siste tilsvarende på Emirates og Manchester City vinner nok denne gang også. B.

4. Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

De to neste kampene er begge hentet fra tysk Bundesliga. Etter en flott start på sesongen står Wolfsburg nå med fire tap på de fem siste seriekampene. Ligger på 8. plass med 20 poeng og har variable 2-3-2 på sju spilte hjemmekamper. Marcel Tisserand soner karantene for gule kort.

Borussia Mönchengladbach snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme over Bayern München sist helg og beholdt dermed sin ledelse, med ett poeng ned til RB Leipzig på 2. plass. Torsdag presterte laget å rote bort 1-0 ledelse hjemme mot Istanbul Basaksehir og tape 1-2, noe som medførte at laget røk ut av Europa League. 4-0-2 på seks spilte bortekamper i Bundesliga. Midtbanespiller Denis Zakaria soner karantene for gule kort.

Formidable 11-3-0 på de 14 siste tilsvarende i Wolfsburg. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

Bra start for Schalke 04 denne sesongen i motsetning til forrige sesong. Gikk på sesongens tredje tap da det ble 1-2 borte mot Bayer Leverkusen sist lørdag, men ligger på en sterk 4. plass med 25 poeng. 3-3-1 hjemme i Gelsenkirchen. Har noen skader i troppen.

Eintracht Frankfurt presterte å rote bort en 2-1 ledelse hjemme mot Vitorai Guiamareas i Europa League torsdag og tapte 2-3. Men siden Standard Liege måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Arsenal, ble det likevel avansement til sluttspillet. Variable 5-3-6 på de 14 første seriekampene og ligger på 12. plass med 18 poeng. Kun en seier og fem tap på seks spilte bortekamper. Dominik Kohr og David Abraham soner begge karantene.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende. Vi tror klart mest på hjemmeseier og Schalke 04 blir en våre sikre. H.

6. Espanyol - Real Betis

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga. Tabelljumbo Espanyol er videre til sluttspillet i Europa League etter å ha vunnet sin gruppe. I serien går det mye dårligere og før helgens runde ligger laget sist med ni poeng. Kun ett poeng er tatt på åtte spilte hjemmekamper i Barcelona. Med mannskapet ser det ganske bra ut.

Ambisiøse Real Betis har endelig fått opp farten og tok sin tredje strake seier da det ble 2-1 seier hjemme over Athletic Bilbao forrige søndag. Har avansert til 11. plass og står med 22 poeng. Tok sesongens første borteseier med 2-1 seier over Mallorca i forrige bortekamp. Andres Guarddo soner karantene, mens William Carvalho og Juanmi fortsatt er skadet.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende. Før eller siden vinner Espanyol på hjemmebane. Vi tror på en vinner i denne kampen. HB.

7. Sevilla - Villarreal

Sevilla holder 3. plassen i La Liga og er tre poeng bak tetduoen Barcelona og Real Madrid før helgens runde. Er uten tap på sine åtte siste seriekamper og står med 5-3-0 i denne perioden. Solide 4-2-1 hjemme i Sevilla. Har et tilnærmet skadefritt mannskap, men Nolito er usikker.

Etter en bra innledning på sesongen har Villarreal svake 0-2-4 på sine seks siste seriekamper. Har falt til 13. plass på tabellen og står med 19 poeng. Seks tap på de åtte første bortekampene. Bruno Soriano er fortsatt skadet.

Tre strake poengdelinger i de tre siste tilsvarende. Nå skal det være svært gode sjanser for hjemmeseier. H.

8. Valencia - Real Madrid

Valencia med en knallsterk seier borte mot Ajax i Champions League ble dermed gruppevinner og tok seg videre til sluttspillet. Til tross for en del skader, viser også laget bra form i La Liga og står med 4-1-1 på sine seks siste seriekamper. Er ubeseiret hjemme på Mestalla og står med 4-4-0 på sine åtte første hjemmekamper. Ligger på 8. plass med 26 poeng og har kun fem poeng opp til Sevilla på 3. plass. Det er store skadeproblemer for Valencia for tiden.

Real Madrid stilte uten Sergio Ramos, Toni Kroos, Marcelo, Eden Hazard og Karim Benzema i onsdagens betydningsløse bortekamp mot Club Brügge i Champions League, men vant likevel komfortabelt 3-1. Hazard og Marcelo er ute med skader, mens både Ramos, Benzema og Kroos er tilbake i startoppstillingen søndag. Viser form i La Liga og står med 16 poeng på de seks siste seriekampene og er a poeng med serieleder Barcelona. 4-2-1 på de sju første bortekampene.

Det står 3-1-1 på de fem siste tilsvarende i Valencia. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Bologna - Atalanta

De fire siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A. 1-1-4 på de seks siste seriekampene for Bologna som tross det ligger på 12. plass med 16 poeng. Moderate 2-2-3 på hjemmebane. Med mannskapet ser det bra ut.

Atalanta tapte sine tre første kamper i gruppespillet i Champions League, men med sju poeng på de tre siste tok de seg videre til sluttspillet, etter sin knallsterke 3-0 seier borte mot Shaktar Donetsk onsdag kveld. Det har kanskje gått litt utover seriespillet. Ligger på 6. plass før helgens runde med 28 poeng og har ti poeng opp til serieleder Inter. Er dog ubeseiret borte og står med flotte 5-3-0 på sine åtte første bortekamper. Duvan Zapata er fortsatt ute med skade.

Tre strake borteseire i de tre siste tilsvarende. UB.

10. Juventus - Udinese

Med kun ett poeng på de to siste seriekampene og sesongens første serietap borte mot Lazio sist lørdag, har Juventus mistet serieledelsen til Inter. Står med 36 poeng og har to poeng opp til Inter. 6-1-0 hjemme i Torino. Pjanic og Cuadrado må begge sone karantene søndag, mens Chiellini, Khedira og Ramsey fortsatt er ute med skader.

Udinese ligger femte sist med sine 15 poeng. Kun en seier på de sju siste seriekampene (1-2-4) og borte har laget svake 1-1-5. De fire siste bortekampene er alle tapt. Med mannskapet ser det ganske bra ut.

7-0-1 på de åtte siste tilsvarende seriemøtene i Torino. H.

11. Milan - Sassuolo

Etter en skuffende start på sesongen, kommer Milan nå fra to strake ettmålsseire på bortebane. Har avansert til 10. plass og står med totalt 20 poeng. Men har ikke bedre enn 2-2-3 på sju spilte hjemmekamper på San Siro. Har kun Duarte på skadelisten.

Sassuolo ble det første laget til å ta poeng borte mot Juventus da de klarte 2-2 for to uker siden. Ledet 2-0 hjemme mot Cagliari sist søndag, men det endte 2-2. Ligger på 14. plass med kun 15 poeng og har svake 1-2-3 på bortebane. Chiriches, Defrel og Consigli er skadet.

5-1-1 på de sju siste tilsvarende på San Siro. HU.

12. Fiorentina - Inter

Fiorentina med fire strake serietap etter 1-2 borte mot Torino søndag. Ligger på en skuffende 13. plass og har kun 16 poeng. Moderate 2-2-3 hjemme i Firenze. Veteranen Franck Ribery er faktisk eneste fravær.

Inter hadde alt i egne hender foran hjemmekampen mot et sterkt redusert Barcelona tirsdag kveld, men tross en rekke sjanser endte det med 1-2 tap og intet avansement til sluttspillet i Champions League denne sesongen heller. Men overtok serieledelsen i Serie A ettersom Juventus tapte 1-3 mot Lazio sist helg. Står med 38 poeng og har to poeng ned til Juventus. Samtlige sju bortekamper er vunnet. Ingen nye skader eller karantener etter midtukens kamp mot Barcelona.

3-2-0 på de fem siste tilsvarende, men Inter har altså vunnet samtlige sju bortekamper denne sesongen og Fiorentina holder ikke gammel standard. Dog avgir Inter før eller siden poeng på bortebane. UB.

