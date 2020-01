Manchester City får ikke revansj på Old Trafford

Manchester United har vært sterke på hjemmebane, men City har også en god statistikk på Old Trafford.

Høydepunktet på tirsdagens langoddsprogram er utvilsomt byderbyet mellom Manchester United og Manchester City i semifinalen i ligacupen. Det spilles også én kamp i League One, to kamper fra National League og fem kamper i EFL Trophy-turneringen. På ishockeyfronten er masse som skjer denne tirsdagen.

NB! Onsdag er det ca 258 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Manchester United - Manchester City U 3,90 (spillestopp kl 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Ligacupen, semifinale. Kamp 1 av 2. Manchester United har svingt voldsomt i prestasjonene denne sesongen, men de har vært stabile hjemme på Old Trafford. Ole Gunnar Solskjærs menn ubeseiret i de 13 siste hjemmekampene, hvorav åtte er vunnet.

At United allerede har slått byrivalen på bortebane denne sesongen gir dem antakeligvis litt ekstra selvtillit før denne kampen. Manchester City dominerte kampen, slik de har gjort i de fleste kampene denne sesongen, men Manchester United kontret City i senk og vant 2-1.

City har hevet seg de siste ukene. De står med tre strake seire før kampen på Old Trafford. På de tre kampene har Guardiolas menn scoret åtte mål og kun sluppet inn to, men alle tre kampene ble spilt hjemme på Etihad.

City sliter på bortebane

På bortebane har ikke City vært ikke vært like gode, særlig ikke i ligaen, hvor de står med 2-2-1 på de fem siste. Den statistikken gir ikke grunn til å stole på de lyseblå i onsdagens kamp. Å score mål er sjelden et problem for City, men akilleshælen har vært det defensive spillet. De har sluppet inn mål i fire av de siste fem bortekampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i tre av de kampene.

Manchester United har fortsatt en lang skadeliste. Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo og Timothy Fosu-Mensah er alle ute. Det er også usikkert om Anthony Martial, Jesse Lingard og Luke Shaw rekker kampen. De har alle vært syke.

Sergio Romero fortsetter antakeligvis mellom stengene, mens Fred og Rashford kommer inn fra start.

Guardiola stilte med et sterkt lag i helgens FA-cupkamp mot Port Vale, hvor blant andre Sergio Aguero, David Silva og Bernardo Silva sto i lagoppstillingen. Cit-manageren har varslet at han vil gjøre endringer før kampen mot United.

Gabriel Jesus, Raheem Sterling og Riyad Mahrez kan være tilbake, mens Ederson kan få sjansen i mål. Nicolas Otamendi må testes før kampen, men Aymeric Laporte og Leroy Sane er fortsatt ute.

Guardiola tar cupene på alvor

City har vunnet seks av de siste ni bortekampene mot Manchester United, men United har slått City ut av ligacupen de to siste gangene lagene har møttes. De vant mot dem i semifinalen i 2009-2010-sesongen, og de slo dem i 4. runden i 2016-2017.

Siden 0-1-tapet mot Manchester United i oktober 2016, er City ubeseiret i de 15 siste ligacupkampene (elleve seire og fire uavgjorte).

Pep Guardiola har vist at han tar cupene på alvor. City har vunnet ligacupen tre av de fire siste sesongene. Han har også vunnet de fem siste semifinalekampene i de hjemlige cupene siden 1-2-tapet i FA-cupen mot Arsenal i 2016-2017-sesongen. Fire av seirene har kommet i ligacupen, men det har vært mot Bristol City og Burton Albion.

Åpen kamp. Ole Gunnar Solskjærs menn har vært ustabile denne sesongen, men på Old Trafford har de vært solide. At United har scoret to mål eller mer i syv av de siste åtte kampene foran egne fans, lover bra. Guardiola mangler fortsatt sin mest sentrale forsvarsspiller, og det merkes. Jeg tror denne kampen ender uavgjort. 3,90 i odds på U er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset