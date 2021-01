Manchester City får jobben gjort

Manchester City er med på fire fronter og kjemper om titler denne sesongen. I FA Cupen venter lille Cheltenham på bortebane lørdag. Det blir også et av våre holdepunkter på lørdagskupongen denne uken.

Det er én kamp fra Premier League, åtte kamper fra FA Cupen, én kamp fra Championship og to kamper fra nivå tre i League One på lørdagskupongen denne uken.

Legg merke til at oppgjøret mellom Bournemouth og Crawley (kamp 9) er flyttet og vil derfor bli trukket.

Bonuspotten er på ca 400 000 kroner etter at den forrige ble utløst sist onsdag og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Aston Villa - Newcastle

Hengekamp fra Premier League. Aston Villa er i likhet med Newcastle ute av FA Cupen etter at de måtte stille med U23-laget i 3. runde-kampen mot Liverpool for to uker tilbake og har i tillegg vært igjennom en periode med koronasmitte i troppen og avlyste kamper. De var i aksjon igjen i ligaen onsdag kveld da de røk 0-2 borte mot tabelltoer Manchester City og ligger med det på 11. plass med 26 poeng, men har som kjent kun spilt 16 kamper (8-2-6) mens de fleste andre er oppe på både 18 og 19. 2-0 her sist sesong. McGinn soner for fem gule, mens Trezeguet og Targett begge trolig returnerer til denne. Hause er fortsatt ute.

Newcastle har også de vært hardt rammet av koronaviruset og røk i likhet med hjemmelaget ut av FA Cupens 3. runde etter 0-2 tapet borte mot Arsenal etter ekstraomganger for to uker tilbake. De tapte 0-3 borte mot samme motstander i ligaen mandag og har nå ei stygg rekke på sju ligakamper uten seier og kun to poeng: 0-2-5. De ligger på 15. plass med 19 poeng før turen til Birmingham lørdag og denne hengekampen som skulle ha vært spilt tidligere denne sesongen. Fraser er tilbake fra karantene, mens også Saint-Maximim kan være tilgjengelig igjen her. Duoen Clark og Fernandez er begge usikre.

Helt naturlig at Aston Villa blir favoritter hjemme mot formsvake gjester. Det blir H på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget så halvgarderer vi - HU.

2. Cheltenham - Manchester City

League Two (nivå fire) mot Premier League. Lille Cheltenham fra nivå fire ligger på 6. plass i League Two når sesongen nå er nøyaktig halvspilt etter fire poengdelinger på rappen på en tett og jevn tabell der det for eksempel bare skiller fire poeng opp til serieleder Cambridge. Tirsdag spilte de 1-1 hjemme mot Newport, mens det ble 2-1 seier etter ekstraomganger over Mansfield på hjemmebane i forrige runde.

Manchester City hadde få problemer med å eliminere Birmingham fra Championship i forrige runde i en kamp de til slutt vant 3-0. De er dermed med og kjemper på fire fronter utover vinteren og våren. I tillegg til FA Cupen skal de også spille finale i ligacupen mot Tottenham i april, kjempe om ligagullet i Premier League og er som kjent også videre i Champions League der tyske Borussia Mönchengladbach venter. De har nå seks strake seire i ligaen og 8-2-0 på de siste ti etter at Aston Villa ble slått 2-0 hjemme onsdag kveld. Det betyr 2. plass på tabellen med 38 poeng, to bak serieleder og byrival Manchester United, med én kamp til gode. Aguero har pådratt seg koronaviruset og er i isolasjon, mens De Bruyne blir ute et noen uker som følge av smellen han pådro seg sist. Ake og Laporte mister trolig også oppgjøret, det samme gjelder Kyle Walker.

Selv med en del rullering på mannskapet bør City ta seg greit videre til 5. runde av turneringen. B.

3. West Ham - Doncaster

Premier League mot League One (nivå tre). West Ham slet seg videre etter 1-0 borte over Stockport i forrige runde og er et av de store formlagene i Premier League om dagen med tre strake seire og 3-2-0 på de fem siste. De er helt oppe på 7. plass med 32 poeng etter tirsdagens 2-1 seier hjemme over svakt plasserte West Bromwich og melder seg for alvor på i kampen om en plass i Europa til høsten med seier over Crystal Palace førstkommende tirsdag. Masuaku er eneste mann på fraværslista til manager Moyes, ellers ser det greit ut.

Doncaster fra League One slo noe overraskende ut Championship-laget Blackburn på bortebane i forrige runde. De befinner seg på en finfin 4. plass i ligaen i øyeblikket, tre poeng bak Hull som topper, og har både én og to kamper mindre spilt enn lagene foran seg. Kommer fra to strake seire og har sterke 7-1-2 på de siste ti. Tirsdag slo de Rochdale 1-0 hjemme på eget gress. Greaves er ikke aktuell for gjestene.

Det skiller to divisjoner mellom lagene. Vi tror formsterke West Ham tar seg videre og spiller hjemmeseier i kamp tre. H i London.

4. Sheffield United - Plymouth

Premier League mot League One. Sheffield United tok seg til slutt videre etter 3-2 seieren borte over Bristol Rovers i 3. runde og skal opp mot motstand fra nivå tre også i denne runden. Chris Wilders mannskap er som kjent helt sist i Premier League med fattige fem poeng halvveis (1-2-16) og kommer fra 1-3 hjemme mot Tottenham sist helg etter at de tok sin første trepoenger for sesongen fem dager i forveien da Newcastle ble slått 1-0 på hjemmebane. Disse klubbene møttes for øvrig i FA Cupen her for sju sesonger siden, da ble det 3-0 seier til vertene. Berge, O'Connell og Robinson er fortsatt ute, mens McBurnie, Mousset og Osborn betegnes som usikre. Rodwell er tilbake.

Plymouth beseiret Huddersfield fra nivå to med 3-2 på utebane i forrige runde. De ligger midt på tabellen i League One med sine 30 poeng halvveis og har sju av ni mulige poeng på de tre siste: 2-1-0. Tirsdag tok den en sterk 2-1 seier borte over Sunderland. Ennis er "cup-tied" for gjestene og mangler her.

Vi stoler ikke helt på tabelljumboen i Premier League, men det blir hjemmeseier i kamp fire da det kommer langt mer utfordrende kamper lenger ned på lørdagskupongen. H.

5. Brighton - Blackpool

Premier League mot League One også her. Dette er klubbens første møte siden de spilte mot hverandre i Championship i 14/15-sesongen. Brighton tok en livsviktig 1-0 seier borte over Leeds i ligaen forrige lørdag og klatret med det litt vekk fra bunnstriden og opp på 17. plass med 17 poeng - fem poeng foran Fulham under streken etter en tung periode uten seier på ti kamper. De måtte ha straffesparkkonkurranse for å slå ut lille Newport på bortebane i forrige runde og sliter også med ei lang skadeliste om dagen. Andone, Lamptey, Welbeck, Izquierdo og Jahanbakhsh er alle bekreftet ute, mens Moder trolig også mister oppgjøret. Steele, Connolly og Lallana er tvilsomme.

Blackpool slo ut Premier League-motstand i forrige runde av FA Cupen da Sam Allardyces West Bromwich ble sendt ut av turneringen etter straffesparkkonkurranse på hjemmebane. De befinner seg til daglig på nivå tre i League One der laget ligger på 16. plass på tabellen i øyeblikket. Det har gått fire kamper siden siste ligatriumf og fasiten på de fire siste viser 0-2-2. Sist helg fikk de med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med serieleder Hull (1-1).

To lag som begge tok seg videre via straffesparkkonkurranse i forrige runde. Brighton har ei lang fraværslista, så denne føles ikke "klink" men i mangel på bedre holdepunkter spiller vi hjemmeseier og tror divisjonsforskjellen tross alt blir avgjørende. H.

6. Barnsley - Norwich

Et reint Championship-oppgjør. Tilsvarende oppgjør for tre sesonger tilbake endte 1-1, mens Norwich vant 1-0 på hjemmebane i ligaen bare for noen uker tilbake. Barnsley slo ut Tranmere 2-0 hjemme i forrige runde og befinner seg på 11. plass på tabellen med 34 poeng etter en positiv sesong så langt, selv om de siste tre alle har endt med tap. Tirsdag røk de 0-1 borte mot tabellfirer Watford som jakter opprykk. Morris er blant de som er ute.

Norwich topper Championship halvveis med sine 53 poeng og begynner etter hvert å opparbeide seg en liten luke på toppen av tabellen etter tre strake trepoengere og pene 8-1-1 på de siste ti. Onsdag slo de Bristol City 2-0 hjemme, mens divisjonskollega Coventry ble eliminert i forrige runde av turneringen. De slo Barnsley 1-0 hjemme i ligaen bare for noen uker tilbake. McLean har testet positivt for koronaviruset og er dermed ute, mens Zimmermann, Catnwell og Pukki alle er ute med skade.

Litt uvisst hvor hardt Norwich prioriterer FA Cupen med tanke på at opprykk helt sikkert står øverst på agendaen, men vi tror og håper UB skal holde her. For de som vil gardere er helgardering å anbefale.

7. Swansea - Nottingham

Nok et møte mellom to lag fra nivå to i Championship. Swansea vant 1-0 i Nottingham da lagene møttes i ligaen tidligere denne sesongen i en kamp som ble spilt i slutten av november i fjor. Swansea er oppe på en finfin 2. plass i ligaen og er blant formlagene i Championship med 4-1-0 på de fem siste. De hadde kampfri i midtuken og har ikke vært i aksjon siden de slo Barnsley 2-0 borte sist helg. I forrige runde slo de ut Stevenage 2-0 borte. Hourihane får trolig sin debut for klubben her, mens Bennett er tilbake fra skade. Hamer er "cup-tied" og ikke aktuell.

Nottingham på sin side slo ut divisjonskollega Cardiff 1-0 på hjemmebane i 3. runde etter en tidlig scoring av Lyle Taylor. Etter to strake trepoengere i ligaen røk de 1-2 hjemme mot Middlesbrough onsdag kveld, noe som plasserer laget på 20. plass med 25 poeng - fem foran Rotherham under streken, som dog har tre kamper mindre spilt. Ligaformen siste fem viser 2-2-1. Arter, Colback og Yates er blant de som er på skadelista, mens Ribeiro soner.

Naturlig at Swansea er favoritter på eget gress, men det kan lønne seg å sjekke lagoppstillinger, siste nytt og hva lagene legger i cupen før bongen komponeres. Tror HU skal holde i Wales. Noe sier meg at begge disse to lagene kanskje prioriterer ligaen framover med tanke på tabellsituasjonen.

8. Millwall - Bristol City

To lag fra Championship som møtes også her. Millwall har vært inne i en tung periode med få seire og samtidig vært rammet av koronasmitte i troppen med avlyste kamper. De slo ut Non League-laget Boreham Wood 2-0 på bortebane i forrige runde og onsdag tok de en sterk og viktig 1-0 seier borte over Huddersfield i ligaen, noe som tok London-klubben opp på 16. plass med 29 poeng og et solid pusterom ned til lagene under streken. Millwall vant 2-0 i Bristol da disse to lagene møttes i ligaen i Bristol i midten av desember, lagets forrige trepoenger i ligaen før onsdagens bortetriumf i Huddersfield. Mahoney og Mitchell er fortsatt ute, noe de har vært en stund allerede.

Bristol City slo ut Portsmouth fra nivået under med 2-1 på hjemmebane i forrige runde, men kommer fra 0-2 tap borte mot serieleder Norwich onsdag kveld og ligger med det på 9. plass i Championship med 36 poeng - seks bak Bournemouth på en Play Off-plass. De er faktisk det laget med nest færrest poengdelinger i ligaen (kun Preston har færre med to!) og står med 11-3-10 totalt etter 24 seriekamper og har ustabile fire seire og seks tap på de siste ti. Pring, Paterson, Dasilva og O'Dowda er alle bekreftet ute.

Millwall er en klubb med tradisjoner i denne turneringen. HU bør holde.

9. Bournemouth - Crawley Town

Kampen er flyttet og vil derfor bli trukket.

10. Queens Park Rangers - Derby

Seriekamp fra Championship. QPR er ute av FA Cupen etter hjemmetapet mot Fulham fra Premier League etter ekstraomganger i London-derbyet for to uker tilbake. De har omsider våknet til liv etter en tung periode i ligaen og kommer fra to strake seire. Onsdag slo de formsvake Cardiff 1-0 på bortebane og klatret med det opp på 17. plass med 27 poeng og vekk fra den mest akutte nedrykkstrusselen. Det endte 2-1 her sist sesong, mens QPR også vant det omvendte møtet mellom lagene (1-0) tidligere denne sesongen i en kamp som ble spilt i begynnelsen av november. Wallace, Amos og Owens mangler for hjemmelaget.

Derby er også de ute av FA Cupen etter at laget måtte mønstre U23-laget borte mot Non League-laget Chorley i 3. runde som følge av koronasmitte og røk 0-2. De ligger utsatt til på tabellen også i ligaen og befinner seg på 21. plass med 22 poeng før denne etter at Bournemouth ble slått 1-0 på hjemmebane i midtuken. 2-0-3 siste fem. Det skiller to poeng ned til Rotherham under streken som i tillegg har to kamper mindre spilt. Lawrence, Davies og Stretton er alle på fraværslista til manager Wayne Rooney.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere Championship-oppgjøret. HUB.

11. Ipswich - Peterborough

De to siste kampene er hentet fra League One. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-4 i en kamp som ble spilt for ganske så nøyaktig ett år siden. Ipswich er nede på en litt skuffende 8. plass med 35 poeng i øyeblikket, men tabellen er tett og jevn og det er kort vei opp til topplagene samtidig som de også har kamper til gode på lagene foran seg. Sist helg slo de tabelljumbo 1-0 borte, noe som betyr 3-0-2 på de siste fem.

Peterborough er på 5. plass med 39 poeng og har nå for alvor fått kontakt med topplagene i ligaen etter pene 3-2-0 på sine siste fem kamper. Tirsdag slo de tabellnabo Charlton 2-1 hjemme, lagets andre strake trepoenger i løpet av tre dager.

Vi endte opp med UB på det minste kupongforslaget lørdag, men på 432-rekkeren helgarderer vi - HUB.

12. Portsmouth - Hull

Toppkamp fra League One avslutter lørdagskupongen. Portsmouth vant 2-0 i Hull i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen i en kamp som ble spilt så seint som 18. desember i fjor. Portsmouth er ute av FA Cupen etter bortetapet mot Bristol City fra nivået under og kan nå konsentrere seg fullt og helt om opprykkskampen herfra utover vinteren og våren. De er på 3. plass med 41 poeng før dette oppgjøret og ligger bare poenget bak gjestene som topper. Pene 6-3-1 på de siste ti og tirsdag slo de svakt plasserte AFC Wimbledon hele 4-0 hjemme.

Hull topper League One med sine 42 poeng, men det er tett og jevnt i opprykkskampen. De har bedre målforskjell enn Lincoln på 2. plass, mens det skiller ett poeng ned til dagens motstander på plassen bak. 13-3-6 er fasiten så langt for serielederen som tapte 0-2 hjemme mot Portsmouth sist disse to møttes like før jul. Tirsdag slo de Accrington Stanley 3-0 hjemme. Formen siste fem: 2-2-1.

Har mest tro på hjemmelaget Portsmouth i toppoppgjøret, men det blir HU på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget vårt lørdag.

Sportspills 96-rekker:

1. Aston Villa - Newcastle H

2. Cheltenham - Manchester City B

3. West Ham - Doncaster H

4. Sheffield United - Plymouth H

5. Brighton - Blackpool H

6. Barnsley - Norwich UB

7. Swansea - Nottingham HU

8. Millwall - Bristol City HU

9. Bournemouth - Crawley Town H

10. Queens Park Rangers - Derby HUB

11. Ipswich - Peterborough UB

12. Portsmouth - Hull HU





Sportspills 432-rekker:

1. Aston Villa - Newcastle HU

2. Cheltenham - Manchester City B

3. West Ham - Doncaster H

4. Sheffield United - Plymouth H

5. Brighton - Blackpool H

6. Barnsley - Norwich UB

7. Swansea - Nottingham HU

8. Millwall - Bristol City HU

9. Bournemouth - Crawley Town H

10. Queens Park Rangers - Derby HUB

11. Ipswich - Peterborough HUB

12. Portsmouth - Hull HUB