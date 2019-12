Manchester City får problemer mot Wolves

Manchester City har vist klare svakheter denne sesongen, særlig på bortebane. Vi tror Wolverhampton kan gjøre livet surt for Pep Guardiola & Co.

Det er ikke allverdens til aktivitet på Langoddsen 3. juledag. Det spilles dog en høyinteressant kamp i Premier League der Wolverhampton tar imot Manchester City fredag kveld. Ellers spilles det er par kamper i belgisk toppserie og en kamp fra tyrkisk Super Lig og en kamp fra skotsk Championship. Så er det også alpint med verdenscup utfor fra italienske Bormio.

Wolverhampton - Manchester City 7,50 - 4,60 - 1,38 U (spillestopp kl 20.40)

Etter elleve strake kamper uten tap, gikk Wolves tidligere denne måneden på sitt første nederlag siden midten av september da Jan Vertonghen scoret i det 90 minutt og Spurs tok en litt heldig seier på Molineux.

Nuno Espirito Santos' menn slo tilbake på direkten og vant 2-1 borte mot Norwich forrige helg. Dermed ligger de på åttendeplass før fredagens kamp. Wolverhampton er kun fem poeng bak Chelsea på fjerdeplass, og de vil med tre poeng mot Manchester City klatre opp til femteplass på tabellen.

Wolves har kun tapt én av de siste 13 kampene i Premier League, og i denne perioden har de blant annet vunnet 2-0 mot Manchester City på Etihad. West Midlands-laget spilte en perfekt taktisk match da. De lå seg bakpå, og Adama Traore brukte hurtigheten til å kontre Manchester City i senk.

Manchester City er ikke akkurat et enkelt lag å slå, så det står respekt av prestasjonen til Wolves. Særlig siden seieren kom på Etihad. The Citizens er muligens bakpå i kampen om ligatittelen, men Pep Guardiola har ikke gitt opp håpet om å forsvare tittelen ennå. Det er likevel helt opplagt at noe har skjedd med Manchester City. De har kun vunnet tolv av 18 ligakamper så langt, og de står uten seier i tre av de siste syv. De har tapt mot Liverpool og Manchester United, og de spilte uavgjort i en skuffende kamp mot Newcastle.

Ikke nok med det, Guardiolas' mannskap har hatt problemer mot Wolves. De har kun vunnet én av de fire siste kampene mot ulveflokken til Nuno Espirito Santos.

Wolves imponerte mot flere av de etablerte topplagene i Premier League sist sesong, og det har de fortsatt med denne sesongen. De har unngått tap i fem av de ni ligakampene på hjemmebane mot sist sesongs topp seks-lag.

Hjemme på Molineux har de kun tapt to ganger denne sesongen, og jeg tror Manchester City får problemer her.

Wolves-boss Nuno Espirito Santo har ingen nye skader i troppen sin før kampen mot City. Morgan Gibbs-White, Willy Boly og Bruno Jordao er alle ute med skader.

Midtbanespiler David Silva og midtstopper John Stones er på skadelisten til Pep Guardiola. Superspissen Sergio Aguero er ventet å starte på benken. Han har sitt med en strekk i låret.

En ting Wolves ikke har vært så gode til denne sesongen er å vinne kamper. De har faktisk spilt uavgjort i halvparten av ligakampene, og ingen andre lag spiller oftere uavgjort enn dem. Fire av ni hjemmekamper har endt 1-1 denne sesongen. Jeg tror Wolves kan ta ett poeng mot et Manchester City-lag som har levert ujevne prestasjoner i høst. Defensivt har de tidvis vært skikkelig shaky. Uavgjort til 4,60 i odds er et spennende spill.

