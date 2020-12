Manchester City fikser førjulskronene på lørdagskupongen

Ingress

Etter forrige helgs klare 5-0 seier over Burnley har plutselig Manchester City noenlunde kontakt med topplagene i Premier League. Vi tror på ny seier lørdag når Fulham kommer på besøk. Det blir også en av våre sikkerkamper i jakten på tolv rette.

Bonuspotten er nå oppe i 1,4 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Manchester City - Fulham

De tre første kampene på lørdagskupongen er hentet fra Premier League. Sist disse to klubbene møttes her var i FA Cupen i januar i år. Da ble det en komfortabel 4-0 seier til Manchester City. Hjemmelaget har variert veldig i prestasjonene i hjemlig serie i høst, men tok en overbevisende 5-0 seier hjemme over Burnley sist helg og tok samtidig inn på topplagene i PL ettersom alle de fire øverste lagene på tabellen enten tapte eller spilte uavgjort. De ligger på 11. plass med 15 poeng i øyeblikket og har seks poeng opp til Tottenham som topper i det som i skrivende stund ser ut til å bli en tett og jevn affære med mange lag involvert i kampen om tittelen. Det er det mange år siden vi har hatt i England i så fall! De har i tillegg én kamp til gode. Fasisten siste fem viser 2-2-1 og totalt har det blitt 4-3-2 for Guardiolas mannskap. Tirsdag spilte de 0-0 borte mot Porto i gruppespillet i Champions League der de jo som kjent allerede er videre. Aguero skal være usikker, ellers ser det greit ut.

Fulham tok en imponerende 2-1 seier borte over Leicester mandag kveld og klatret med den trepoengeren opp på trygg grunn med sine sju poeng etter 2-1-7 på de ti første. Har West Bromwich, Burnley og Sheffield United bak seg på tabellen. Tete, Kongolo og Onomah er fortsatt ute for manager Parker som fikk seg en solid opptur i forrige runde.

Dette bør Manchester City fikse greit. En H.

2. West Ham - Manchester United

West Ham har faktisk vunnet tilsvarende oppgjør to år på rad, 3-1 i 2018 og 2-0 i fjor, mens det ble 1-1 da lagene møttes på Old Trafford så seint som i juli i år. West Ham er det store formlaget i Premier League om dagen med tre strake seire. De klatret opp på 5. plass med 17 poeng (5-2-3) etter 2-1 seieren hjemme over Aston Villa mandag. Yarmolenko har vært i koronakarantene og det er foreløpig usikkert om han er tilbake til denne. Ellers ser det greit ut for London-klubben.

Manchester United tapte onsdagens CL-oppgjør 1-3 hjemme mot Paris Saint-Germain og har dermed alt å spille for i siste runde borte mot Leipzig kommende uke der både de selv, Leipzig og PSG står med ni poeng. De snudde sist helgs borteoppgjør mot Southampton i ligaen fra 0-2 til seier 3-2 på bortebane og ligger på 9. plass med 16 poeng før denne runden. Har som kjent én kamp mindre spilt enn lagene foran seg på den uhyre jevne PL-tabellen. Jones er fortsatt ute, mens duoen Shaw og Rashford i skrivende stund er tvilsomme til kampen.

Vi endte opp med UB på 96-rekkeren, mens det ble helgardering på det største kupongforslaget. West Ham er i form og har vunnet tilsvarende oppgjør to år på rad.

3. Chelsea - Leeds

Chelsea tok en sterk 4-0 seier borte over Sevilla i Mesterligaen onsdag kveld og sikret med det gruppeseieren etter å allerede ha sikret avansementet. Olivier Giroud noterte seg like godt for alle fire scoringene i det oppgjøret. Det har blitt 5-4-1 på de ti første ligakampene, noe som plasserer Frank Lampards mannskap på 3. plass med 19 poeng etter forrige helgs målløse toppkamp hjemme mot serieleder Tottenham. Stiller trolig skadefritt.

Leeds tok en sterk 1-0 seier borte over Everton sist lørdag og befinner seg på 12. plass med 14 poeng etter ti runder. Mer enn godkjent start det av Bielsas nyopprykkede lag. 4-2-4 er fasiten så langt, der formen siste fem viser 2-1-2. Forshaw og Berardi er helt sikkert ute, mens Llorente, Chackleton og Hernandez trolig mister oppgjøret. Harrison testes etter smellen sist. Dette er forøvrig første gang disse to klubbene møtes i ligasammheng siden våren 2004 da Leeds rykket ned fra øverste nivå.

Leeds er ustabile og kapable til å skape problemer for de fleste, men vi tror Chelsea fikser denne og spiller H i kamp tre på lørdagskupongen.

4. Swansea - Luton

De ni siste kampene er hentet fra Championship. Det endte 0-1 her i sommer, mens Swansea vant med samme sifre da de gjestet Luton på samme tid i fjor. Det er nå spilt 15 runder av serien og tabellen begynner etter hvert å ta litt form i en hektisk periode med mange kamper. Swansea er nummer sju med 26 poeng etter 7-5-3 til nå. Det har blitt 2-1-2 på de siste fem og onsdag røk de 1-2 borte mot Middlesbrough. Det skiller i øyeblikket bare to poeng (!) opp til serieleder Norwich i det som i øyeblikket er en vanvittig jevn toppstrid. Gibbs-White er fortsatt ute hos hjemmelaget, mens Byers er tvilsom.

Luton slo en skadeskutt serieleder Norwich 3-1 på hjemmebane onsdag kveld og klatret med det opp på 11. plass med 22 poeng. Laget, som berget plassen nærmest på mirakuløst vis i sommer, har dermed fått en langt bedre start på denne sesongen enn forrige. De har 1-3-1 på sine siste fem og har én seier og ett tap etter tre strake poengdelinger. Stiller trolig skadefritt, skal vi tro rapportene fra Luton-leiren.

Tror Swansea fikser dette på hjemmebane. En H.

5. Watford - Cardiff

Dette er klubbenes første møte i ligasammenheng siden 18/19-sesongen. Da ble 3-2 her, mens Watford vant hele 5-1 da de gjestet Cardiff da begge disse var oppe på øverste nivå i Premier League. Watford har 7-6-2 og 27 poeng etter 15 kamper og ligger ett poeng bak serieleder Norwich. De rykket som mange sikkert husker ned fra øverste nivå i sommer, men har kommet godt i gang med sesongen og har nå seks strake uten tap: 3-3-0. Onsdag spilte de 0-0 borte mot Nottingham på City Ground. Masina, Hughes, Gray, Success og Dele Bashiru mangler fortsatt.

Cardiff ligger på 12. plass med 20 poeng etter tirsdagens 3-0 seier hjemme over Huddersfield, lagets andre strake seier. Det har blitt 5-5-5 på de første 15 kampene og med ny seier i dag melder de seg plutselig med i toppstriden igjen de også. Tomlin, Vassell og Osei-Tutu skal være ute.

Tror HU skal holde. Tviler på at Watford taper på eget gress, men det har blitt litt vel mange poengdelinger.

6. Stoke - Middlesbrough

Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-2 i en kamp som ble spilt så seint som i slutten av juni i år, mens det ble 2-1 seier til Middlesbrough da disse to møttes på Riverside for snart ett år tilbake. Stoke har åpnet denne sesongen langt bedre enn sist sesongs miserable sesong der laget faktisk kjempet for å unngå nedrykk lenge. De er nummer åtte med 25 poeng før denne runden etter 7-4-4 til nå. Onsdag slo de svakt plasserte Wycombe 1-0 på bortebane. Småpene 3-1-1 på de siste fem. Davies, Allen og Gunn er fortsatt ute.

Boro er som mange andre lag i denne ligaen ustabile. De siste fire kampene viser seier, tap, seier, tap. De har 6-6-3 så langt og ligger på 10. plass på tabellen med 24 poeng før turen til Stoke lørdag. Hall, Fletcher og Browne er alle ute hos bortelaget i denne.

Synes denne er åpen, men vi nøyer oss med HU i Stoke og håper og tror at det skal holde.

7. Millwall - Derby

Etter fem strake uavgjorte kamper gikk Millwall på sitt første tap på seks kamper onsdag kveld da laget røk 1-2 borte mot et Blackburn-lag som for alvor har funnet formen. De har dermed 20 poeng etter 4-8-3 på de første 15 og ligger med det på 13. plass. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 2-3, mens Millwall vant 1-0 da de gjestet Derby for ganske så nøyaktig ett år tilbake i tid. Cooper er usikker. Fra før er Mitchell, Zohore, Bennett og Mahoney bekreftet ute.

Derby har fått en tung start på sesongen og ingen av de siste ti har endt med full pott. 1-5-9 og åtte poeng er fasiten til nå, noe som plasserer klubben sist på tabellen. De er fem poeng opp til Nottingham på sikker plass i øyeblikket etter at de to siste kampene begge har endt med poengdeling. Tapte fire strake før det. Kommer fra 1-1 hjemme mot Coventry i midtuken. Ibe er ute, ellers ser det greit ut.

Millwall er så "glade i" å spille uavgjort at vi må halvgardere oppgjøret. HU i London.

8. Norwich - Sheffield Wednesday

Serieleder Norwich gikk på sitt første tap på lang, lang tid da et skadeskutt Norwich-lag røk 1-3 borte mot Luton onsdag kveld. Har 28 poeng etter 15 kamper (8-4-3) og topper med det tabellen ett poeng foran Bournemouth, Watford Reading og Bristol City i det som har utviklet seg til å bli en uhyre toppstrid i Championship. Det endte 2-2 sist disse to klubbene møttes her i april 2019 samme år som Norwich rykket opp, før de som kjent rykket direkte ned igjen i sommer. Krul, Idah, Hugill, Cantwell, Dowell, Hernandez, Mumba, Quintilla, Mclean og Byram er alle trolig ute her i en skadedrabbet Norwich-tropp.

Sheffield Wednesday startet som sikkert mange husker sesongen med tolv minuspoeng før straffen ble redusert til seks for ikke lang tid tilbake. De har 3-6-6 så langt og etter onsdagens 1-1 kamp hjemme mot Reading er de oppe på ni poeng og for første gang denne sesongen har de nå ett lag bak seg på tabellen. Fire poeng skiller opp til Nottingham på trygg grunn. Shaw soner for det røde kortet han pådro seg sist.

Tror Norwich slår tilbake etter tapet sist, vel vitende om at kanarifuglene har en del skader å stri med om dagen. H.

9. Brentford - Blackburn

Brentford var nær ved å rykke opp fra Championship sist sesong, men røk til slutt i Play Offen mot Fulham i sommer. De har nå tre strake seire i ligaen og har klatret opp på 6. plass med 26 poeng etter tirsdagens 2-0 seier borte over nyopprykkede Rotherham. 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i slutten av februar like før koronautbruddet. Rasmussen, Norgaard og Baptiste er ute, mens Dalsgaard er usikker til dette oppgjøret.

Blackburn har virkelig funnet formen med seks kamper på rad uten tap og 4-2-0 å slå i bordet med den siste tiden etter en tung periode i forkant med tap, skader og koronasmitte i troppen. Onsdagens 2-1 seier hjemme mot Millwall var den tredje strake trepoengeren til Tony Mowbrays gutter som nå er oppe på 9. plass med 24 poeng. Wharton og Doulgas er begge usikre, mens Dack, Evans, Bennett, Travis, Williams og Rankin-Costello er bekreftet ute.

To formlag som møtes her. Det blir HU på det minste kupongforslaget og HUB på 432-rekkeren.

10. Bristol City - Birmingham

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-3, mens det ble 1-1 da de møttes i Birmingham tidlig i sesongen i august i fjor. God start av Bristol City med 8-3-4 og 27 poeng til nå. Ligger med det på 5. plass med 27 poeng, poenget bak Norwich som topper serien. Tirsdag ble det 2-1 borte over Queens Park Rangers i hovedstaden. Baker, Sessegnon, Mawson, Weimann, Walsh og Williams sliter alle med skader og er usikre.

Birmingham er nummer 18 med 16 poeng i øyeblikket og er blant uavgjortspesialistene i denne ligaen med 3-7-5 på de første 15. Det betyr poengdeling i nesten halvparten av alle sine kamper til nå. Tirsdag tapte de 1-2 hjemme mot Barnsley etter tre strake poengdelinger i forkant. Jeacock og Clayton er ute, mens McEachran er usikker.

Vi gir hjemmelaget Bristol City tilliten på hjemmebane på en kupong med mange krevende kamper fra Championship på programmet. H i kamp ti.

11. Coventry - Rotherham

To nyopprykkede lag som møtes i kamp elleve. Det endte 1-1 her da disse to lagene møttes i League One sist sesong. Leo Østigårds Coventry har 14 poeng etter opprykket (3-5-7) og ligger med det på 19. plass i Championship. Fire poeng skiller ned til Wycombe under streken etter 1-1 kampen mot tabelljumbo Derby i midtuken. De har 1-3-0 på de siste fire. Jones, Marosi, Dacosta og Godden er ute for Coventry til denne.

Rotherham ligger plassen bak vertene ette 15 kamper med sine 13 poeng. 3-4-8 er fasiten så langt, der formkurven nå peker nedover igjen for de nyopprykkede med kun ett poeng på de siste fire (0-1-3). Tirsdag tapte de 0-2 hjemme mot Brentford. Sadlier, Ogbene, Miller, MacDonald og Robertson mangler.

Har god feeling for Coventry i møtet mellom de to nyopprykkede og spiller H på 96-rekkeren. På det største kupongforslaget halvgarderer vi - HU.

12. Huddersfield - Queens Park Rangers

Huddersfield er ikke helt lett å bli kloke på. De rykket som mange sikkert husker ned fra Premier League våren 2019 og berget faktisk såvidt plassen på dette nivået i sommer. Etter 15 kamper av årets sesong har det blitt 18 poeng (5-3-7) der sist helgs hjemmeseier over Middlesbrough ble etterfulgt av 0-3 tap i Cardiff tirsdag kveld. De siste fem sier tap, seier, uavgjort, tap og uavgjort. 2-0 her sist sesong. Elphick og Crichlow-Noble er ute. I tillegg er Pritchard usikker.

QPR har også de til gode å overbevise i noe særlig grad i høst der de befinner seg på en noe beskjeden 17. plass i øyeblikket med ett poeng mindre enn vertskapet. 4-5-6 er tallenes klare tale etter 15 runder. Tirsdag tapte de 1-2 hjemme mot Bristol City, lagets andre strake tap. Amos er ute, mens Cameron er usikker.

Kupongens siste kamp krever sine kryss. Vi helgarderer. HUB.

