Manchester City-floppen er heit i Brasil

Jô er tilbake i moderklubben Corinthians. For tredje gang.

Søk på “Jo, Manchester City” i Google og det vil dukke opp en haug med resultater som refererer til brasilianeren som en gedigen City-flopp.

Brasiliansk, Serie A. Jô var i sin tid Manchester Citys rekordsignering da han ankom klubben for 18 millioner pund (182 millioner kroner) fra russisk fotball i 2008. Rekorden varte imidlertid ikke lenge og ble slått bare uker senere da landsmannen Robinho ble hentet.

Den forrige rekorden til City var Nicolas Anelkas overgang fra Paris-Saint Germain i 2002 for rundt 13 milllioner pund. Jô var den første spilleren som ble hentet av Mark Hughes, som tok over etter svenske Sven-Göran Eriksson.

Betalte 182 millioner for ett mål

Jô debuterte som 16-åring for Corinthians i 2003. og ble den yngste spilleren som scoret mål for klubbens Serie A-lag. Spissen scoret 17 mål på 81 kamper for São Paulo-klubben før han i 2005 ble hentet til CSKA Moskva. Etter tre år i russisk fotball gikk veien videre til Manchester City.

Manchester City og manager Mark Hughes punget ut 18 millioner pund for Jo. Foto: Andrew Yates (AFP)

Brasiianeren slet med å tilpasse seg livet i engelsk fotball og klarte ikke å leve opp til forventningene City-fansen hadde til rekordkjøpet. Jô fikk 21 kamper for City og scoret bare ett mål. Etter å ha vært på lån lån hos Everton og tyrkiske Galatasaray dro han tilbake til hjemlandet. Der har han spilte for Internacional og Atlético Mineiro.

Men det er Corinthians som er klubben hans.

I 2017 var han tilbake i moderklubben Han scoret 18 mål på 34 kamper, og var en sterk bidragsyter til at Corinthians tok ligatittelen den sesongen. Det var Jô sitt andre seriemesterskap med klubben.

Etter sesongen ble han hente av japanske Nagoya Grampus, men etter et par sesonger i Japan har han gjort comeback i Corinthians denne sesongen. Han har scoret ett mål på de to første kampene, men laget står likevel med ett tap og én uavgjort på de to første kampene.

De rotet vekk en 2-0-ledelse og tapte 2-3 i serieåpningen mot serieleder Atlético Mineiro. I den andre serierunden hadde de en tøff bortekamp i Porto Alegre hvor de møtte Gremio. Kampen endte 0-0. Cassio hadde flere vanvittige redninger, men laget leverte også totalt en mye bedre defensiv prestasjon enn mot Atlético Mineiro.

Jerngrep på Fortaleza

I forrige serierunde tok Corinthians lagets første trepoenger. São Paulo-klubben vant 3-1 mot Coritiba, og Jô scoret sesongens andre mål for Corinthians. Det var også lagets niende seier på de ti siste kampene mot Coritiba.

Jo jubler etter å ha scoret mot Atletico Mineiro. Foto: Washington Alves (Reuters)

Fortaleza har kommet skjevt ut denne sesongen. De tapte de to første kampene mot henholdsvis Atlético Paranaense (0-2) og São Paulo (0-1), før de spilte 0-0 mot Botafogo. I forrige serierunden kom lagets første scoringer og første seier. Fortaleza vant 3-1 borte mot tabellnabo Goiás.

Corinthians har et jerngrep på Fortaleza. De har vunnet de syv siste kampene mot dem, uansett turnering. Laget fra badebyen på nordøstkysten av Brasil har faktisk kun vunnet én av de siste tov kampene mot São Paulo-klubben.

Corinthians har vunnet seks av de siste syv hjemmekampene mot Fortaleza, og de står med tre hjemmeseier på rad. Jô og lagkameratene skal være et bedre lag enn Fortaleza, og vi tror de vil vise det i kampen natt til torsdag. Oddsen på hjemmeseier er 1,80.

