Manchester City fortsetter rekordjakten mot Wolverhampton

Vinner Manchester City tirsdagens kamp mot Wolverhampton, er de kun seks seire unna å tangere en verdensrekord.

Med 20 seire på rad i alle turneringer har Manchester City den lengste seiersrekken i engelsk fotballhistorie. Nå nærmer guttene til Pep Guardiola seg verdensrekorden.

City kan ta sin 21. seier på rad i tirsdagens Premier League-match mot Wolverhampton på Etihad. Dersom de klarer det, og de i tillegg slår byrival Manchester United i søndagens derby, vil de være én kamp unna å tangere Bayern Münchens to lengste seiersrekker. Tyskerne vant 23 kamper på rad i i 2019-2020-sesongen og i 2020-2021-sesongen. Det er rekorden i de fem største ligaene i Europa.

Onsdag er det ca 58 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Da vil The Citizens også ha verdensrekorden for flest seire på rad i sikte.

Den tilhører det walisiske laget The New Saints. De brøt Ajax sin 44 år gamle verdensrekord i desember 2016.

Det legendariske Ajax-laget med Johan Cruyff, Johan Neeskens og Arie Haan vant 26 kamper på rad i 1972. På den tiden dominerte den nederlandske klubben europeisk klubbfotball.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Da TNS slo Cefn Druids 2-0 på bortebane 30. desember 2016, var det lagets 27 seier på rad. Det er verdens lengste seiersrekke. Rekorden er i følge den britiske avisen the Mirror godkjent av Guinness rekordbok.

Med seier mot Wolves vil City kun være seks seire bak verdensrekorden til The New Saints.

At Manchester City vinner mot Wolverhampton gir 1,20 i odds!

Guardiola har gjentatte ganger sagt at han ikke er spesielt interessert i rekorder laget hans setter. Konfrontert med at City nærmer seg verdensrekorden, sa Guardiola til lokalavisen Manchester Evening News.

- Det som teller til slutt, er om man løfter trofeer eller ikke.

Manchester City - Wolverhampton - (Over/Under ant. mål fulltid 2.5) - Under 2,05 (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Manchester City vant 2-1 mot West Ham lørdag, og fortsetter å cruise mot ligatittelen i Premier League.

The Hammers gjorde det riktignok ikke enkelt for City, men seieren viste hvorfor Pep Guardiolas menn er på vei mot sitt tredje ligagull på de fire siste sesongene.

Da angriperne sviktet, sto lagets to midtstoppere frem og scoret målene for City. Nå har de utrolige 20 seire på rad i alle turneringer. De har ikke tapt siden november.

Før tirsdagens kamp ligger de tolv poeng foran byrival Manchester United på tabellen, og de er favoritter til å vinne ligaen, ligacupen og FA-cupen denne sesongen.

Onsdag er det ca 58 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Premier Leagues beste forsvar

Wolves på sin side klarte bare 1-1 mot et Newcastle-lag som strever fælt om dagen. Selv om Wolverhampton er ubeseiret i tre kamper på rad, tror vi ikke at de klarer å få med seg poeng fra Etihad tirsdag kveld.

Nuno Espirito Santos mannskap har kun vunnet ni av 26 kamper i Premier League denne sesongen, og de har bare scoret 27 mål. Det gir grunn til bekymring. Kun Burnley, Brighton, Fulham, West Brom og Sheffield United har scoret færre mål enn dem, og nå møter de det beste forsvaret i ligaen. City har bare sluppet inn 16 mål i ligaen hele sesongen.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Det solide forsvarsspillet har vært hovedårsaken til Manchester Citys sterke resultater denne sesongen. De har vunnet 14 ligakamper på rad, og i ti av kampene har de holdt nullen.

The Citizens har scoret færre enn tre mål i åtte av de siste 14 seirene. Totalt har 13 av Wolves 26 kamper denne sesongen endt med under 2,5 mål, mens 15 av Manchester City sine kamper har endt med under 2,5 mål.

Slipper inn lite mål på bortebane

Tirsdag kveld møter Pep Guardiolas menn et Wolves-lag som har hatt problemer med å score denne sesongen. De har kun scoret 27 mål på 26 kamper så langt.

Samtidig er det bare seks lag som har sluppet inn færre mål enn Wolves 33 mål. Nuno Espirito Santos har et godt organisert lag defensivt, som vil gi City-angrepet vanskelige arbeidsforhold.

City-spissene har ikke øst inn mål på samme måte som tidligere sesonger. Hjemmelaget vinner her, men det blir neppe noe målfest. Wolves har kun sluppet inn mer enn to mål i seks av de sist 51 bortekampene.

At det scores under 2,5 mål i denne kampen gir 2,05 i odds. Det mener vi er et interessant spill.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset