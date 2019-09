Manchester City går ikke på en ny bortesmell

Sportspills øvrige meny fredag/lørdag:

Lørdagens tippekupong er som vanlig helengelsk. Den består av sju kamper fra Premier League og de øvrige fem kampene er hentet fra Championship. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,8 mill kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Everton—Manchester City

Presset på Everton-manager Marco Silva øker etter at the Toffees tapte 0-2 hjemme mot nyopprykkede Sheffiled United i forrige serierunde. Timingen på å møte et Manchester City-lag som bøtter inn mål kunne knapt vært verre for Marco Silva. Gjestene har scoret fire mål i snitt på de første seks kampene.

Før helgens kamper har Everton kun tatt syv poeng på de seks første Premier League-kampene, og de er falt ned på 14.-plass etter tap mot Bournemouth og Sheffield United. To av de tre tapene til Everton denne sesongen har kommet mot nyopprykkde lag, Aston Villa og Sheffiled United. Det er resultater som har fått the Toffees-supporterne til å bli bekymret.

Evertons 2-0-seier i ligacupen mot Sheffield Wednesday i midtuken var kjærkommen, men de har en langt tøffere oppgave når City kommer til Merseyside. Etter sjokktapet mot Norwich, slo City brutalt tilbake mot Watford i forrige serierunde. De banket London-laget 8-0. Pep Guardiolas menn har nå scoret tre mål eller mer i seks av de åtte første kampene i alle turneringer denne sesongen. Jeg forventer at City-angrepet kommer til å rive Everton-forsvaret i stykker i lørdagens kamp.

Den defensive tryggheten Everton viste mot slutten av forrige sesongen er borte, og seieren mot Sheffield Wednesday var første gang på seks kamper at the Toffees klarte å holde tett bakover. Manchester City har vunnet enkelt mot Everton i de tre siste kampene, og to av de kampene ble spilt på Goodison Park. Dette skal være en sikker B.

2. Tottenham — Southampton

Etter kun én seier på de syv siste kampene og en pinlig ligacup-exit mot Colchester, begynner det å minne om en krise hos Tottenham Hotspur. Spurs-nedturen startet allerede i starten av 2019. Selv om de viste heltemodig innsats i Champions League, hvor de endte opp med å tape finalen mot Liverpool, så har formkurven pekt bratt nedover for laget fra Nord-London.

Siden januar viser statistikken 16 seire, fem uavgjorte og 16 tap, og det ryktes at Mauricio Pochettino sitt forhold til spillerne er anstrengt. Spurs har i helgen muligheten til å spille på seg litt selvtillit mot et Southampton-lag de har vunnet mot i syv av de åtte siste Premier League-kampene på hjemmebane. Etter en svak start på sesongen, har the Saints spilt seg i form. De sto med tre seire og én uavgjort på de fire siste kampene, før de gikk på et skuffende 1-3-tap på hjemmebane mot Bournemouh sist helg. De var sørgelig ineffektive mot the Cherries. Southampton hadde nemlig 30 skudd på mål i kampen, mens the Cherries kun hadde seks.

Tottenham får ingen enkel oppgave her. Southampton sitt 0-3-tap mot Burnley er fortsatt den eneste kampen denne sesongen, hvor the Saints ikke har scoret. Ralph Hasenhüttl kan komme til å score igjen på lørdag mot et Spurs-lag som kun har holdt nullen i to av åtte kamper etter sommerferien. Soton har faktisk scoret i de seks siste kampene mot Tottenham. Det er likevel vanskelig å ignorere vertenes sterke hjemmestatistikk i Premier League, og etter at de røk ut av ligacupen vil de slå tilbake mot Southampton. Heller mest mot H, men vi føler oss ikke helt sikker på Spurs om dagen. Spanderer en halvgardering på 432-rekkeren. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

3. Bournemouth — West Ham

Begge lagene røk ut av ligacupen i midtuken, hvor de tapte mot League One-lag. Egentlig litt overraskende siden begge lagene har levert bra resultater i Premier League de siste ukene.

Bournemouth gjorde store endringer i førsteelleveren før ligacupoppgjøret mot Burton Albion, men stilte med et sterkt lag. Eddie Howe sine menn gikk likevel på et skuffende 0-2-tap. West Ham rokerte også på laget, men fikk bank mot Oxford på Kassam Stadium og tapte 0-4.

The Cherries hadde vunnet de to siste Premier League-kampene sine 3-1 mot henholdsvis Everton hjemme og Southampton borte, før det pinlige tapet på Pirelli Stadium. Det ble en litt spesiell andre omgang mot Burton. Flomlyset på Pirelli Stadium gikk nemlig tre ganger i løpet av de siste 45 minuttene, og det ble derfor lagt til 28 minutter.

West Ham er inne i en veldig god periode i Premier League. De er ubeseiret i de fem siste kampene sine etter braktapet mot Manchester City i serieåpningen. Før lørdagens kamp på Vitality Stadium står de med tre seire på rad. Nå skal det sies at Manuel Pellegrinis menn har hatt et relativt lett kampprogram i denne perioden, hvor de har møtt tabelljumbo Watford, nyopprykkede Aston Villa og Norwich og i forrige serierunde slo de et skaderammet Manchester United-lag. Denne helgen møter West Ham et Bournemouth-lag som har fått opp dampen. The Cherries særlig vært gode offensivt. De har scoret seks mål på de siste 180 mimnuttene med fotball. Eddie Howe sine karer har faktisk scoret minst to ganger i syv av de siste 15 kampene i Premier League. Jeg tror de har en god mulighet til også å score i lørdagens kamp. West Ham er et lag de har hatt et godt tak på. De er ubeseiret i de fem siste kampene mot laget fra Øst-London, hvorav tre av kampene er vunnet. De vant blant annet begge kampene sist sesong.

The Hammers har hatt problemer med å holde tett bakover på bortebane. De spilte 0-0 mot Aston Villa for to uker siden, men det var bare andre gangen på de siste 14 bortekampene i Premier League at de har klart å holde nullen. Det virker som Pellegrini har fått bedre skikk på forsvarsspillet til West Ham de siste ukene. De har nemlig ikke sluppet inn mål i de tre siste serierundene. Denne kampen ser åpen ut. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Wolverhampton — Watford

Etter forrige sesongs heroiske innsats i Premier League, hadde verken Wolverhampton eller Watford ventet at de skulle ligge på nest sisteplass og sisteplass i ligaen etter seks kamper denne sesongen. I tillegg til å være naboer i bunnen av tabellen, har Wolves og Watford også en annen ting til felles. De er de to eneste lagene i Premier League som ennå ikke har vunnet i ligaen denne sesongen.

Wolves kan forklare den elendige sesongstarten med at de har hatt et beintøft kampprogram på grunn av spill i Europa League. De står med to tap og fire uavgjorte kamper så langt. Watford på sin side har allerede tatt grep etter den dårlige starten. The Hornets har byttet ut Javi Garcia med Quique Sanchez Flores som fikk sparken fra Watford i mai 2016. Spanjolen fikk sin første seier etter managercomebacket mot Swansea (2-1) i ligacupen på tirsdag. Den seieren trengte han etter at Watford ble feid av banen på Etihad i forrige uke, hvor de tapte 0-8 mot City.

Wolves måtte ha straffesparkkonkurranse for å sende Reading ut av cupen onsdag. Det var ikke særlig overbevisende, men de bør ha en god mulighet til å ta sesongens første trepoenger mot Watford.

For selv om ulvene har skuffet stort så langt, så har formen hjemme på Molineux vært bra. De har kun ett tap her på de siste elleve kampene. Tapet kom mot Chelsea tidligere denne måneden. Watford på sin side har vært en katastrofe på bortebane. De har kun vunnet to av de siste elleve bortekampene i Premier League, og seirene kom mot Cardiff og Huddersfield som begge rykket ned. London-laget har tapt seks av de siste åtte bortekampene, og de har sluppet inn 24 mål i denne perioden. Vi tror elendigheten fortsetter lørdag, men med tanke på hvor ofte Wolves spiller uavgjort så garderer vi denne. HU

5. Crystal Palace — Norwich

Kun fire plasser og to poeng skiller Crystal Palace på tolvteplass og Norwich på 16.-plass før lørdagens kamp på Selhurst Park. Med seier her vil lagene kunne klatre helt opp til syvendeplass, avhengig av resutatene i de andre kampene.

Crystal Palace har hatt et godt tak på Norwich hjemme i Sør-London. De er ubeseiret i de 15 siste kampene på Selhurst Park mot kanarifuglene. hSist gang Norwich vant på bortebane mot Palace var tilbake i mai 1996. Det er 23 år siden.

Sesongstarten til Palace har vært bra. De har tatt åtte poeng på de seks første kampene, men det er fortsatt bekymringsverdig at de scorer så få mål. Totalt har the Eages kun scoret fire mål på syv kamper siden sommeren, og halvparten av scoringene kom i sjokkseieren mot Manchester United på Old Trafford i slutten av august.

I fire av de syv kampene har Roy Hodgson sine menn ikke hatt et eneste skudd på mål. Vi tror at et Norwich-lag som har vist seg å ha et meget potent angrep kan få et positivt resultat på Selhurst Park lørdag. Kanarifugene har imponert etter opprykket til Premier League. De spiller underholdende og offensiv fotball, men de har fått dårlig betalt så langt. Daniel Farke viste taktisk klokskap da Norwich slo Manchester City 3-2, men den sensasjonelle seieren i en periode med fire tap. Til tross for at kanarifuglene kun har tatt seks poeng på seks kamper, har de iallfall funnet scoringsformen i toppdivisjonen. Norwich har ni scoringer på seks kamper hittil. Det gjør dem til det syvende mestscorende laget. Den offensive punchen kan ikke Palace matche. Særlig ikke på Selhurst Park. Der har the Eagles scoret ett mål eller færre i 17 av de siste 22 Premier League-kampene siden mai 2018.

Norwich på sin side har scoret to må eller mer i halvparten av de første seks Premier League-kampene siden sommeren, og vi tror nettopp evnen ti å score mål blir avgjørende i lørdagens kamp. Vi tror ikke Norwich taper denne kampen. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Chelsea — Brighton

Frank Lampard fikk endelig sin første seier på Stamford Bridge da et reservepreget Chelsea-lag slo et hjelpeløst Grimsby-lag 7-1 i ligacupen.

Det var femte hjemmekampen til Frank Lampard sine menn denne sesongen. De to første Premier League-kampene endte uavgjort mot henholdsvis Leicester (1-1) og Sheffiled United (2-2), og deretter tapte de 0-1 mot Valencia i Champions League, før de søndag tapte 1-2 mot Liverpool i Premier League. Seieren mot Grimsby kan ha fjernet litt av presset på spillerne før helgens kamp mot Brighton. Chelsea har vunnet samtlige fire kamper mot Brighton etter at the Seagulls rykket opp til Premier League, og i begge kampene på Stamford Bridge har Brighton gått målløse av banen.

The Seagulls spilte også i ligacupen i midtuken, og det var tydelig at Brighton-manager Graham Potter ikke prioriterte turneringen. Han stilte med et lag som stort sett besto av tenåringer, og det endte som det måtte gå, de tapte 1-3 mot Aston Villa. Dermed har Brighton nå spilt fire kamper på rad uten å vinne. The Seagulls har imidlertid kun tapt én av de siste fire bortekampene denne sesongen, og det kom mot de regjerende Premier League-mesterne, Manchester City.

Til tross for at Chelsea ga League Two-laget Grimsby juling tidligere denne uken, så har de vist såpass stor svakheter defensivt på hjemmebane at et Brighton-lag i fremgang kan skape problemer for dem. Både Leicester og nykommeren Sheffield United dro fra Vest-London med poeng. Det er ikke helt utenkelig at Brighton kan klare det samme. Samtidig skal man ikke kimse av statistikken. Brighton har to ganger tidligere besøkt Stamford Bridge. De har tapt begge kampene uten å score. Vi sløser ikke med halvgarderingene. Chelsea skal vinne her. H

7. Aston Villa — Burnley

Aston Villa slo et sterkt redusert Brighton-lag 3-1 i ligacupen på onsdag, men selv om de spilte mot et veldig ungt Brighton-mannskap kan seieren gi dem en opptur. Villa sto med tre kamper på rad uten seire før triumfen på Amex Stadium, ja, de har faktisk ikke vunnet siden forrige runde i ligacupen da de slo Crewe.

I Premier League har Aston Villa fått det tøft etter opprykket. Etter seks serierunder ligger Dean Smith sine menn på tredje sisteplass med kun én seier. Birmingham-laget rotet vekk 2-1-ledelsen mot et Arsenal-lag som måtte spille med ti mann i de siste 45 minuttene på Emirates forrige helg. The Gunners kom tilbake på tampen av kampen og scoret to ganger. Det var likevel positivt at Villa scoret to mål, for laget fra Englands nest største by har bare scoret ett mål per 90 minutt siden returen til toppdivisjonen, og det er det svake angrepsspillet som gjør at vi er litt skeptisk til hvordan det vil gå i lørdagens kamp mot Burnley.

The Clarets kunne hvile seg i midtuken etter ligacupexiten i august. Burnley har vist fremgang i september, og de har nå tatt fire poeng på de to siste Premier League-kampene. Gjestene spilte uavgjort i Brighton for to uker siden, og forrige helg vant de 2-0 mot Norwich. Det var første gang siden serieåpningen ar de hadde scoret mer enn ett mål denne sesongen. I likhet med Villa, har også Sean Dyche sine menn slitt med å score, og det har særlig vært et problem på bortebane. Burnley har scoret ett mål eller mindre i elleve av de siste 18 Premier League-kampene. Den statistikken viser med tydelighet hvor skoen trykker.

Burnley har spilt 1-1 i de to siste bortekampene i ligaen - mot Wolverhampton og Brighton. Siden Villa ikke har fått det til offensivt, så tror vi ikke at Burnley taper her. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Derby — Birmingham

Skal Derby endelig bryte tapsrekken sin når de møter Birmingham på lørdag? The Rams har ikke vært like gode denne sesongen som de var under Frank Lampard sist sesong. Vertene har ikke vunnet siden serieåpningen, og den seieren kom mot bunnlaget Huddersfield. I den kampen virket Derby solide mot et lag som nettopp var rykket ned fra Premier League, men resultatene de siste ukene gjør at seieren er mindre og mindre imponerende. Presset på Phillip Cocu øker, og han trenger virkelig en seier her hvis han ikke skal få fyken.

Birmingham er kronisk ustabile. De står med tre seire og tre tap på de seks siste kampene. Statistikken viser at Pep Clotet sine menn på bortebane har to 1-0-seire og to 0-3-tap, og de har også tapt 0-3 i ligacupen mot Portsmouth. Det viser hvilke form Birmingham er i akkurat nå. Men jeg forventer ikke at de vil bli høvlet over av Derby. The Blues er enten bunnsolide på bortebane eller så renner målene inn hos dem. Det er ikke lett å bli klok på Birmingham for oss tippere.

Derby har tross alt bare scoret åtte mål på åtte kamper, og de har bare scoret tre ganger i de fire siste hjemmekampene. The Rams har ikke klart å erstatte Harry Wilson (på utlån til Bournemouth fra Liverpool) og Mason Mount (Chelsea). Det har gått utover det offensive spillet. Jeg tror ikke at det plutselig løsner for Derby denne helgen. Birmingham vil antakeligvis ha en defensiv tilnærming til denne kampen og være fornøyd med ett poeng, mens Derby har ikke spillermateriellet til å åpne forsvaret. The Rams har spilt uavgjort i fem av de siste syv kampene i ligaen, og tre av de fire siste matchene har endt 1-1. Det lukter litt U av denne kampen. Jeg tror iallfall ikke at Derby taper her. HU

9. Preston — Bristol City

Det ligger an til å bli en spennende kamp på Deepdale lørdag. Preston har vunnet alle fire hjemmekampene sine, og lørdag møter de et Bristol City-lag som ennå ikke har tapt på bortebane denne sesongen.

Preston har klatret opp på tredjeplass i Championship, men de fikk juling i ligacupen i midtuken hvor de tapte 0-3 mot Manchester City. Pep Guardiolas mannskap scoret tre ganger før pause, men roet ned i annen omgang.

Gjestene spilte 0-0 mot Swansea i forrige serierunde. Dermed står de fortsatt kun med én seier hjemme på Ashton Gate denne sesongen. Det er resultatene på hjemmebane som har sviktet så langt. 1-2-1 og 5-5 i målforskjell er fasiten etter de fire første hjemmekampene. Lørdag spiller de på bortebane, og det har gått betydelig bedre. Bristol City står med tre borteseire på rappen. De har kun gått måløs av banen i én av de siste 18 bortekampene i Championship. De kan yppe seg mot Preston i denne kampen. Problemet er at de slipper inn for mange mål. De har sluppet inn må i alle bortekampene denne sesongen, og i ligacupen ble det tre bakengs i 3-3-kampen mot QPR. De må stramme opp forsvarsspillet. Preston har nemlig scoret ti mål på de fire siste hjemmekampene.

Vertene har ikke tapt hjemme mot Bristol City på de fem siste kampene. Siste seieren til Bristol City på Deepdale kom i 2011. Det begynner å bli en stund siden. Preston er ubeseiret i de fem siste kampene, og vi tror heller ikke at de taper her. HU

10. Charlton — Leeds United

Nyopprykkede Charlton, som ledes av den tidligere Leeds-spilleren Lee Bowyer, fikk en pangstart på sesongen i Championship og var ubeseiretetter de seks første serierundene, men etter to tap på rad klarer de ikke å holde tritt med Leeds.

Vertene har opplevd en nedtur de siste par ukene. I fraværet av Lyle Taylor har de virket tannløse offensivt. De spillerne som man forventet ville stå frem, har ikke gjort det. Taylor har scoret nesten halvparten av målene til Charlton så langt, men de har ikke klart å score i de to siste kampene når han har vært borte.

Marcelo Bielsa har løftet Leeds. De fremstår i øyeblikket som den soleklare opprykksfavoritten i Championship. Det er tett i toppen, men den gamle storheten fra Elland Road troner øverst på tabellen etter åtte serierunder.

Leeds har nå vunnet de fem siste bortekampene sine siden 1-0-seieren mot Derby i playoffen sist sesong, og de har vunnet fire av fire bortekamper denne sesongen. De har ledet til pause og etter 90 minutter i tre av dem.

Bielsa har hevet nivået i Leeds-laget over hele linjen, inkudert forsvaret. De har vunnet de tre siste bortekampene uten å slippe inn mål. Laget virker bunnsolid. De har bare sluppet inn fire mål denne sesongen, og jeg tror Charlton skal får problemer på lørdag. De har vært fryktelig tamme uten Taylor på topp. Det pussige er at Charlton har en oppsiktsvekkende god statistikkmot Leeds. De er uten tap på de fem siste kampene mot dem, uansett bane. Lørdag tror jeg denne statistikken står for fall. Leeds skal vinne The Valley. B

11. Middlesbrough — Sheffield Wednesday

Garry Monk har én seier, én uavgjort og ett tap på sine tre første kamper som manager i Sheffiled Wednesday. Nå skal han forsøke å slå en av sine tidligere klubber, Middesbrough.

Hjemmelaget har hyret den tidligere Leeds-spilleren Jonathan Woodgate som ny manager. Boro har vunnet to av sine fire kamper på Riverside. Statistikken mot Wednesday på hjemmebane viser 2-2-2. Sheffield Wednesday har gått litt under raderen i starten av sesongen, men de ligger niendeplass etter åtte serierunder. Det er kun to poeng opp til Nottingham Forest som innehar den siste playoffplassen.

Etter at Monk tok over har onsdagslaget tatt fire poeng på to kamper i Championship, men de imponerte ingen med innsatsen mot Everton i ligacupen. I helgen har de sjansen til å slå tilbake. The Owls vant 2-0 mot Huddersfield i den forrige bortekampen. Det blir en tøffere match på Riverside. Vertene har bare sluppet inn ett mål på de tre siste hjemmekampene, og de har kun sluppet inn seks mål på de syv siste kampene.

Boro skulle spille mer underholdene angrepsfotball, men så langt har vi sett lite til festfotballen. De har kun scoret fem mål på fire hjemmekamper denne sesongen. Sheffield Wednesday har spilt tre kamper på rad nå hvor det har vært scoret under 2,5 mål. Det ligger med andre ord an til en målfattig match. Jeg har imidlertid troen på at ny manager-effekten fortsetter for Wednesday i Championship. B

12. Blackburn — Luton

Blackburn klatrer på tabellen. Tony Mowbray sine menn har kun tapt én av de seks siste kampene. Rovers er antakeligvis stinn i selvtillit før lørdagens kamp på Ewood Park. Hjemmelaget har nemlig vunnet de to siste kampene sine mot henholdsvis Millwall (2-0) og Reading (2-1). Dermed har de fire seire på de seks siste kampene.

Nå ligger Rovers på tiendeplass, men de har ikke tenkt å stoppe der. Med seier i lørdagens kamp kan Blackburn smette inn på en erobre en playoffplass.

Luton på sin side raser nedover på tabellen. Gjestene er ute av form. Etter to seire på rad mot bunnlagene Barnsley og Huddersfield i slutten av august, har nedturen kommet i september. De står med to tap på rad, og i begge kampene har de sluppet inn tre mål. Før helgens serierunde ligger de kun to poeng over nedrykksstreken. Dermed kan nykommerne falle ned på nedrykksplass dersom resultatene i andre kamper går i mot dem.

Luton var i aksjon i ligacupen på tirsdag. Da ble the Hatters overkjørt av Premier League-laget Leicester. De tapte 0-4 på hjemmebane, og det tapet har neppe gitt dem bedre selvtillit før bortekampen i Lancashire. Nå har de tapt de tre siste kampene på rad i alle turneringer, og målene renner inn bakover. De har sluppet inn ti mål på de tre kampene. Blackburn på sin side har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene sine. Luton får trøbbel på Ewood Park.

Disse to lagene møtes for første gang på nesten 13 år. Den gangen vant Blackburn 4-0 mot Luton i 4. runden i FA-cupen. Vi tror Blackburn vinner igjen på lørdag. H

Sportspills 96-rekker:

1. Everton — Manchester City B

2. Tottenham — Southampton H

3. Bournemouth — West Ham United HUB

4. Wolverhampton — Watford HU

5. Crystal Palace — Norwich UB

6. Chelsea — Brighton H

7. Aston Villa — Burnley UB

8. Derby — Birmingham HU

9. Preston — Bristol City HU

10. Charlton — Leeds United B

11. Middlesbrough — Sheffield Wednesday B

12. Blackburn —Luton H





Sportspills 432-rekker:

1. Everton—Manchester City B

2. Tottenham—Southampton HU

3. Bournemouth—West Ham United HUB

4. Wolverhampton Wanderers—Watford HU

5. Crystal Palace—Norwich City HUB

6. Chelsea—Brighton & Hove Albion H

7. Aston Villa—Burnley HUB

8. Derby County—Birmingham City HU

9. Preston North End—Bristol City HU

10. Charlton Athletic—Leeds United B

11. Middlesbrough—Sheffield Wednesday B

12. Blackburn Rovers—Luton Town H