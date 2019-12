Manchester City går på nytt sjokktap

Oddsen er altfor skjev mellom tabellnaboene Leicester og Manchester City.

Det er en strålende lørdag vi har foran oss. Det spilles sju kamper i Premier League, det finale i klubb-VM med Liverpool mot Flamengo og det full serierunde i Championship. I tillegg er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen. I franske Annecy er det jaktstart skiskyting for både kvinner og menn, og i Val Gardenia er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup hopp fra Engelberg for gutta og i Planica er det verdenscup langrenn med sprint både for menn og kvinner.

Lørdag er det Supertrekning i Lotto og det skal trekkes 40 ekstra Lotto-millionærer til jul. Spill før lørdag kl 18.00. Lever kupongen her.

Manchester City - Leicester City B 6,95 (spillestopp kl 18.25)

Det virker stadig mindre sannsynlig at Manchester City skal klare å forsvare ligatittelen fra forrige sesong. De slo riktignok Arsenal 3-0 sist helg, men faktum er at Pep Guardiolas menn går inn i det hektiske juleprogrammet i Premier League på tredjeplass, 14 poeng bak serieleder Liverpool.

Det er først og fremst defensivt det ikke har fungert hos Manchester City. Etter at Vincent Kompany forlot klubben i sommer for å bli trener i Anderlecht, og Aymeric Laporte ble skadet tidlig i sesongen, har forsvaret til City lekket som en sil. De har i snitt sluppet inn over ett mål per kamp, og de har bare klart å holde nullen i én av de siste syv kampene.

Manchester City har hele ni poeng mindre i år enn på samme tid i fjor, mens Leicester har 17 poeng mer enn de hadde for ett år siden. Det er litt av et oppsving.

Norwich brøt seiersrekken

Mens Manchester City har underprestert med stjernespillerne sine så langt, har Leicester enda en gang sjokkert Fotball-England med å utfordre gigantene i kampen om ligatittelen. Brendan Rodgers sitt mannskap ligger på andreplass på tabellen, men luken frem til Liverpool er på ti poeng. Likevel; The Foxes har ti poengs forsprang på Chelsea som innehar fjerdeplassen Det forteller hvor sterke Leicester har vært denne høsten.

Etter åtte seire på rad, spilte de 1-1 mot nedrykkstruede Norwich sist helg. Fasiten viser at de har sluppet inn mål i tre av de fire siste ligakampene. Samtidig har de scoret i alle ligakampene siden 0-1-tapet mot Manchester United i midten av september.

Med 47 mål på 17 kamper er Manchester City laget som scorer suverent mest i Premier League. De har faktisk scoret i 16 av 17 kamper denne sesongen, og før lørdagens kamp signaliseres det fra City-leiren at en av lagets nøkkelspillere kan være tilbake til kampen mot Leicester.

Toppscoreren er tilbake

Toppscorer Sergio Aguero har vært ute i over én måned, men han er aktuell til lørdagens kamp. Det vil være et stort pluss å få ham tilbake. Argentineren har tross alt scoret fem mål i de fem siste hjemmekampene mot Leicester, men fire av målene kom i 5-1-seieren i 2018. Også midtstopper John Stones kan være tilbake til kampen mot Leicester. En som definitivt ikke spiller storkampen er David Silva. Han er fortsatt ute med skade.

Leicester har ingen nye spillere på skadelisten. Langtidsskadde Matty James er eneste som er ute hos the Foxes.

De lyseblå har vist svakhetstegn defensivt, og jeg tror James Maddison og Jamie Vardy kan gjøre livet surt for City-forsvaret. Leicester har tapt fire av de fem siste bortekampene mot sist sesongs topp seks-lag i Premier League, og de har tapt fem av de siste seks kampene på Etihad. Likevel mener jeg oddsen er satt altfor skjevt i denne kampen.

Denne matchen er mer åpen enn oddsen tilsier. Husk at Leicester slo Manchester City 2-1 i desember i fjor, og den prestasjonen kan de gjenta i lørdagens kamp. Manchester United utnyttet de defensive svakhetene til Manchester City-laget, og de kontret dem i senk. Leicester og Jamie Vardy kan gjøre det samme. 6,95 i odds på Leicester er spennende.

