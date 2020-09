Manchester City går på sjokktap i serieåpningen

Vi tror Pep Guardiola mandag taper sin tredje strake ligakamp på rad mot samme lag for første gang i managerkarrieren.

Wolverhampton var - sammen med Manchester United - det eneste laget som slo Manchester City både hjemme og borte sist sesong. Sist de vant tre kamper på rad mot City var tilbake i 1961. Vi tror de kan gjenta prestasjonen mandag.

Wolverhampton - Manchester City 5,70 - 4,20 - 1,50 H (spillestopp kl. 21.10)

Premier League. Wolves på Molineux er en av de vanskeligste bortekampene i Premier League, og neppe stedet Manchester City ville startet sesongen om de fikk velge selv.

De har nemlig ikke vunnet i West Midlands på de to siste sesongene. Forrige sesong tapte Pep Guardiolas menn 2-3 her, og for to sesonger spilte lagene 1-1 på Molineux.

Mangler defensiv nøkkelspiller

Det er flere spørsmålstegn rundt Manchester City-laget, særlig hvordan Pep Guardiola vil sette sammen forsvaret. Aymeric Laporte har vært i isolasjon, og er ennå ikke spilleklar. Det er et stort minus for de lyseblå. Hvor skal nysigneringen Nathan Ake spille?

Wolves startet sesongen forrige helg med å vinne 2-0 på Bramall Lane mot Sheffield United, etter å ha scoret to mål før det var spit syv minutter. City slet mot Woves sist sesong. De tapte både hjemme og borte. Adama Traore scoret tre av de fem målene til ulvene mot City sist sesong, og han kan også lage problemer for dem i mandagens kamp.

Pep Guardiola fortviler etter forrige sesongens tap mot Wolves hjemme på Etihad Stadium. Foto: Lindsey Parnaby (AFP)

Wolves har solgt spissen Diogo Jota til Liverpool, mens Jonny er ute med en kneskade.

Manchester Citys Riyad Mahrez er tilgjengelig igjen etter å ha vært en periode i isolasjon på grunn av en positiv koronatest, mens Aymeric Laporte er ennå ikke spilleklar etter å ha vært i isolasjon. Sergio Aguero er ute til seriepremieren, og han blir trolig ute i to måneder. Nathan Ake og Ferran Torres kan begge få sine debuter i mandagens match.

At forsvarsbautaen Aymeric Laporte er ute burde bekymre City-fansen. Den franske stjernestopperen var Citys beste forsvarsspiller sist sesong og selve limet i forsvarsrekken. Vi tror Wolves har offensive spillere som kan smadre City-forsvaret.

Wolves står uten tap i sesongens første hjemmekamp de ti siste sesongene. Vi tror heller ikke at de taper mot Manchester City. 5,70 i odds på hjemmeseier er såpass høyt at vi ikke kan la den stå urørt.

