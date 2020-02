Manchester City gjør kort prosess i Madrid

Manchester City jakter suksess i Champions League og skal være favoritter borte mot Real Madrid i kveld.

Onsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet, er de to åttedelsfinalene i Champions League. Og uten tvil er det Real Madrid mot Manchester City som er den største kampen. Men Lyon mot Juventus klinger også veldig bra i europeisk sammenheng. Ellers er det midtukerunde i Championship, hele sju kamper spilles i kveld.

Real Madrid - Manchester City B 2,40 (spillestopp kl 20.55)

Den "store" kampen i åttedelsfinalene. Lagene møttes sist i semifinalen i Champions League sesongen 2015/16. Da endte det 0-0 på Etihad i den første kampen, mens Real Madrid vant hjemmereturen med 1-0.

Real Madrid vant Champions League tre sesonger på rad, før det endte med knall og fall allerede i åttedelsfinalen mot Ajax forrige sesong. Da vant Real Madrid 2-1 i den første kampen i Amsterdam, men ble kontret i senk i hjemmereturen og tapte 1-4. Har i likhet med Barcelona slitt med å nå gamle høyder i La Liga denne sesongen, men har likevel stukket av i toppen sammen med Barcelona. 0-1 tap borte for Levante i helgen, gjorde at laget mistet serieledelsen. Står med 53 poeng og har ti poeng ned til Atletico Madrid på 3. plass. Eden Hazard er ute med skade på ubestemt tid, det samme gjelder for Marco Asensio.

Manchester City utelukket fra Champions League

Manchester City er som kjent blitt utelukket fra Champions League de to neste sesongene og således er dette trolig siste mulighet til Pep Guardiola å vinne Champions League med Manchester City. Røk ut i kvartfinalen mot Tottenham forrige sesong på bortemålsregelen. Sesongen før ble det også exit i kvartfinalen, da mot Liverpool. I Premier League er det vanvittige 22 poeng opp til serieleder Liverpool. Raheem Sterling er friskmeldt, det samme gjelder for David Silva. Det betyr at Leroy Sane er eneste spiller på skadelisten for City.

Spansk mareritt for Manchester City

Manchester City har møtt Real Madrid to ganger tidliger i Champions League. I gruppespillet i 2012/13-sesongen. Da vant ikke City en av de seks gruppespillkampene og endte sist med kun tre poeng (0-3-3). Da endte det med 2-3 tap i Madrid, mens det endte 1-1 på Etihad. I 2015/16-sesongen møttes lagene i semifinalen. Da endte det 0-0 på Etihad i det første oppgjøret, mens Real Madrid vant 1-0 hjemme og tok seg til finale.

Manchester City har også blitt slått ut to ganger av Barcelona. Både i 2013/14-sesongen og i 2014/15-sesongen røk laget ut i 16-delsfinalen mot Barcelona. Manchester City som er sugen på suksess i Champions League, har altså tre ganger blitt slått ut av spanske lag.

Manchester City skal uansett stå som favoritt over to oppgjør mot Real Madrid denne sesongen. Real Madrid er ikke i nærheten av nivået de hadde da de vant Champions League tre sesonger på rad.

