Manchester City gjør kort prosess med Tottenham

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles to kamper i Premier League og ellers en rekke kamper i både La Liga, Serie A og Bundesliga. I tillegg er det to kamper i Get-ligaen i ishockey her hjemme og det er tre kamper i NHL søndag kveld norsk tid. Det er verdenscup storslalåm for menn i Garmisch-Partenkirchen, mens det verken er verdenscup langrenn eller skiskyting denne helgen.

Etter kun to poeng på sine fire siste seriekamper, sleit Tottenham seg inn til 2-1 seier hjemme mot Norwich forrige onsdag. Ligger på 6. plass med 34 poeng og har kun seks poeng opp til Chelsea på 4. plass. Det er på bortebane Tottenham har sviktet denne sesongen, kun to av lagets tolv første bortekamper er endt med seier (2-5-5). Det har bedre hjemme på Tottenham Hotspur stadium, der står Spurs med 7-2-3. Moussa Sissoko og Harry Kane er fortsatt ute med skade, Steven Bergwijn er hentet fra Feyenoord og kan få sin debut.

Manchester City totaldominerte hjemme mot Manchester United hjemme i returmøtet i semifinalen av ligacupen onsdag kveld, men endte opp med å tape 0-1. Hadde 3-1 å gå første oppgjør og er klar for finale. Det er ikke første gang denne sesongen at Manchester City ikke klarer å forvalte stort overtak og mange sjanser til seier. Det er også hovedårsaken til at laget er hele 19 poeng bak Liverpool på tabellen. Leroy Sane er eneste bekreftede fravær til søndagens kamp. City med 8-1-3 på bortebane hittil.

3-1 og 1-0 til Manchester City de to foregående sesongene i London i Premier League. Manchester City er klare favoritter og de gjør trolig kort prosess. Vi setter pengene på pause/fulltid B/B til godkjent 2,20 i odds.

