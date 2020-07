Manchester City har blitt cupspesialister

Manchester City sikret seg sin første cuptittel allerede i vinter da laget slo Aston Villa i ligacupfinalen. De er også regjerende mestere i FA Cupen og spiller finale senere i sommer med seier over Arsenal i kveld.

Denne helgen spilles semifinalene i FA Cupen på Wembley. Først ut er oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal lørdag kveld før Manchester United og Chelsea gjør opp om den siste finaleplassen i morgen, søndag.

Arsenal - Manchester City B/B 1,72 (spillestopp 20:40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

FA Cup, semifinale. Spilles på Wembley. Arsenal ble det tredje laget som slo seriemester Liverpool i ligaen da de vant 2-1 hjemme på Emirates onsdag kveld. De ligger dermed på 9.plass med 53 poeng i serien og har fortsatt et lite håp om å spille i Europa også kommende sesong. I kvartfinalen av FA Cupen ble Sheffield United eliminert på bortebane, men de har tapt begge de to innbyrdes oppgjørene relativt klart mot dagens semifinalemotstander i Premier League denne sesongen. Keeper Leno, Martinelli, Chambers, Mari og Guendouzi er alle ute med skade, mens Özil er usikker. Nketiah soner.



Manchester City slo ut Newcastle på bortebane i kvartfinalen og er på god vei mot en ny cuptittel i England. De vant som kjent ligacupen i vinter etter at de slo Aston Villa i finalen på Wembley og er også regjerende mester i denne prestisjefylte turneringen. De ender på 2.plass i Premier League uansett utfall av de to siste kampene og slo nedrykkstruede Bournemoth 2-1 på hjemmebane onsdag kveld. Aguero er som kjent ute med skade.



Manchester City har en stor og kvalitetsfylt stall de kan rotere fra og har blitt cupeksperter de siste årene. Vi tror de tar seg videre til finalen relativt komfortabelt og spiller B/B pause/fulltid.

