Manchester City har fullt fokus på Liverpool

Onsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper i Champions League. Storklubber som Manchester City, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid og Tottenham skal i ilden. Ellers spiller det flere kamper i Rema 1000-serien i håndball for menn og kvinner, og det er også håndballkamper fra Danmark, Sverige og i Champions League på oddsprogrammet. Natt til onsdag er det hele seks kamper i brasiliansk Serie A og det er flere kamper fra NHL i ishockey.

Atalanta - Manchester City H 5,00 (spillestopp kl 20.55)

Atalanta har vært en gedigen skuffelse hittil i kvaliken og står uten poeng på sine tre første kamper. Men det er kun fire poeng opp til Dinamo Zagreb på 2. plass og Atalanta kan fortsatt ta seg videre dersom de vinner de tre siste. Har levert klart bedre i Serie A og etter et overraskende hjemmetap for Torino i andre serierunde, stod Atalanta med 5-3-0 på de åtte siste seriekampene, før det ble et overraskende 0-2 tap hjemme for godtgående Cagliari i helgen. Fikk Josep Ilicic utvist i 1. omgang i den kampen, men han soner ikke for dette i onsdagens kamp. Duvan Zapata er fortsatt ute med skade, ellers ser det bra ut med mannskapet.

Manchester City står med full pott og ni poeng etter de tre første og har full kontroll i denne gruppa. Kommende søndag er det en mye viktige seriekamp, da venter bortekamp mot Liverpool. City har en del fravær til onsdagens kamp. David Silva er ny på skadelisten, og i tillegg er Rodrigo, Leroy Sane, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko ute. Phil Foden soner i tillegg karantene. Det er mange fravær for Pep Guardiola som garantert har fokus på søndagens kamp mot Liverpool.

Atalanta kan naturligvis vinne kveldens kamp og 5,00 i odds på hjemmeseier må være verd et forsøk, gitt forutsetningene foran kveldens kamp i Bergamo.