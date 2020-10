Manchester City klarer ikke ti seire på rad mot West Ham

Manchester City har vunnet ni kamper på rad mot West Ham. Vi tror ikke de vinner sin tiende på lørdag.

David Moyes har aldri tidligere vunnet mot Pep Guardiolas lag. Han har tapt seks av de siste syv kampene mot Manchester City-manageren, men vi tror ikke West Ham taper lørdagens kamp på London Stadium.

West Ham - Manchester City 6,00 - 4,90 - 1,40 (spillestopp kl. 13.25)

Premier League. West Hams vanvittige comeback mot Tottenham i forrige uke bør få varsellampene til å blinke på Etihad. The Hammers lå under 0-3 etter et drøyt kvarter i Nord-London, men en haeding fra Fabian Balbuena, et selvmål av Davinson Sanchez og kanonkule fra Manuel Lanzini på overtid sørget for at West Ham fikk med seg ett poeng i London-derbyet.

City er under West Ham på tabellen

Nå er West Ham ubeseiret i de tre siste ligakampene etter overbevisende seire mot Wolves (4-0) og Leicester (3-0). Slik West Ham spiller om dagen kan de skape problemer for Manchester City lørdag.

Manuel Lanzini jubler sammen med Declan Rice og Robert Snodgrass etter suseren som sørget for at det ble 3-3 mot Tottenham sist. Foto: Matt Dunham (Reuters)

Manchester City starter lørdagens kamp under West Ham på tabellen. Pep Guardiolas mannskap har svingt voldsomt i prestasjonene i sesongstarten, og det hjelper ikke på stabiliteten at City har en fryktelig lang skadeliste. Ifølge BBC er midtbanespiller Fernandinho ute i opptil seks uker på grunn av en leggskade han fikk i Champions League-kampen mot Porto.

Kevin de Bruyne og Aymeric Laporte er tilbake i trening, men Pep Guardiola er usikker på om de er i form til å spille mot West Ham.

Nathan Ake, som ble hentet fra Bournmouth før sesongen, kan være tilbake, men Gabriel Jesus og Benjamin Mendy rekker ikke lørdagens match.

City snudde 0-1 til 3-1-seier mot Porto i Champions League onsdag, og de vant 1-0 mot Arsenal i den siste ligakampen, men det er også den eneste seieren på de tre siste Premier League-kampene. Dersom de skal kjempe om ligagullet denne sesongen kan de ikke tape poeng mot lag som West Ham.

Kan tangere pinlig klubbrekord

De lysblå fra Manchester har hatt et veldig godt tak på West Ham. De har vunnet de ni siste kampene mot dem. Målforskjellen er utrolige 30-3! Dersom West Ham taper mot City lørdag, tangerer de klubbrekorden på ti tap på rad mot samme motstander. De tapte nemlig ti kamper på rad mot Arsenal i perioden fra 2010 til 2015. Vi tror ikke det skjer.

Sist gang West Ham lå over Manchester City på tabellen når de møttes var i mars 2009. Den gangen vant the Hammers 1-0. Vi tror laget fra Øst-London kan gi City kamp denne gangen.

West Hams nysignering Said Benrahma kan få et innhopp mot City. Han starter ialfall på benken. Michail Antonio er ifølge BBC ti gjengelig til lørdagens kamp, og Sebastian Haller skal også være friskmeldt.

Historien taler for borteseier, men 1,40 i odds på et ustabilt Manchester City-lag frister ikke. Guardiola mangler også flere sentrale spillere på grunn av skader. Det gjør at vi tror et formsterkt West Ham-lag kan ta poeng i lørdagens kamp. Det er dristig, men vi mener det er 4,80 i odds på U må prøves.

