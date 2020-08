Manchester City lager målfest i Champions League i kveld

Manchester City har scoret 20 mål hittil i Champions League. I kveld er det duket for ny målfest når City møter Lyon.

Manchester City klarte ikke å forsvare ligatittelen i Premier League denne sesongen, og de røk ut i semifinalen i FA-cupen. Nå er Pep Guardiola & Co. desperate etter å ta klubbens første Champions League-tittel, og seieren mot Real Madrid i åttendelsfinalen viste at de har det som skal til.



Manchester City - Lyon (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) Over 2,35 (spillestopp kl. 20.55)

Champions League, kvartfinale. Kampen spilles på nøytral bane i Portugal. City er ubeseiret i åtte Champions League-kamper på rad denne sesongen. Selv uten en skadet Sergio Aguero, har de lyseblå fra Manchester hamret inn mål denne sesongen. Problemet er bare at de har sluppet inn mål i de seks siste Champions League-matchene, og det viser hva som er Citys akilleshæl. Forsvarsspillet!

Pep Guardiola har kun vunnet ligacupen denne sesongen. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Men: Lyon kan vise seg å bli en hard nøtt for City. Franskmennene slo ut Juventus i åttendelsfinalen De vant 1-0 hjemme i Lyon, men tapte 1-2 i Torino. Dermed gikk de videre på bortemålsregelen.

Aldri tapt mot City

Lyon er underdogs i denne matchen, men de har vist at de kan hamle opp med City tidligere. I 2018-2019-sesongen var disse to lagene i samme gruppe i Champions League. Den gangen vant Lyon 2-1 i Manchester, mens lagene spilte 2-2 i Frankrike.

Lyon skuffet stort i Ligue 1 denne sesongen, hvor de havnet helt nede på syvendeplass. Rudi Garcias unge mannskap har gjort en bedre jobb i Champions League. Samtidig skal det sies at seieren mot Juve i åttendedelsfinalen bare var den tredje seieren på åtte kamper i denne turneringen.

Med seks seire og to uavgjorte på åtte kamper i Champions League denne sesongen, har City vært et av de mest stabile lagene i turneringen. Men Guardiolas menn har vist svakheter defensivt som motstanderne har utnyttet. Det pleier å bli mårikt når City er involvert, og vi tror det kan bli en underholdende kamp lørdag kveld.

To offensive lag

Med Maxwel Cornet, Moussa Dembele og en friskmeldt Memphis Depay på laget, har Lyon nok av spilere som kan skape trøbbel for City-forsvaret.

Vi tror franskmennene scorer i kveld. Samtidig skal Lyon få kjørt seg mot det offensive stjernegalleriet til de lyseblå. City har scoret 2,5 mål i snitt i Champions League denne sesongen.

Vi tror mest på City, men oddsen på City-seier er kjedelig. Derfor går vi for at dette blir en målfest. Over 3,5 mål gir 2,35 i odds. Det blir vårt singelspill.

